Nintendo Switch 2 in tour per Natale: ecco i giochi e le tappe italiane

La Nintendo Switch 2 è protagonista di un tour in Italia che partirà il 14 novembre: ecco dove sarà possibile provarla, quali giochi ci saranno e perché vale partecipare.

Quando e dove sarà il tour

Il tour prenderà il via il 14 novembre 2025 e proseguirà fino al 21 dicembre, toccando almeno dieci città italiane principali. Oltre alle tappe iniziali a Firenze (CC I Gigli) e Carugate/Roma Est nelle settimane successive, si segnala che nelle due ultime finestre del tour sono previste tappe nelle regioni centrali e meridionali: dal 12 al 14 dicembre la console sarà a CC Le Befane a Rimini, mentre dal 19 al 21 dicembre farà tappa in due centri commerciali simultaneamente — CC Elnòs a Roncadelle (BS) e CC Bruno Le Zagare a Catania (CT).

Cosa si potrà provare e perché partecipare

Durante il tour dedicato alla Switch 2, i visitatori avranno la possibilità di testare con mano la nuova console Nintendo in diversi allestimenti, sia in modalità portatile sia in configurazione da salotto. Ogni tappa sarà pensata come una vera e propria area demo, dove provare alcuni dei giochi più attesi del catalogo iniziale della console. Tra questi spiccano Mario Kart World, che introduce piste inedite e nuove funzioni multiplayer, e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition, una versione ottimizzata che sfrutta la potenza extra dell’hardware per offrire prestazioni più fluide e una resa visiva migliorata.

Saranno presenti anche titoli pensati per mettere in mostra la versatilità dell’ibrida Nintendo, come Donkey Kong Bananza, Leggende Pokémon: Z-A e le nuove versioni di Super Mario Party Jamboree e Jamboree TV, che puntano molto sul gioco condiviso e sulla convivialità tipica dell’ecosistema Nintendo.

Partecipare al tour, quindi, non significa solo vedere la console esposta: l’obiettivo è far vivere un’anteprima autentica dell’esperienza Switch 2. È un’occasione utile per valutarne ergonomia, prestazioni, qualità dello schermo e fluidità dei giochi, elementi che spesso non emergono semplicemente guardando trailer o recensioni. Inoltre, visitare le tappe del tour permette di entrare in contatto con altri appassionati, scoprire eventuali bundle o iniziative promozionali dedicate e respirare in prima persona l’atmosfera del lancio della nuova generazione Nintendo.

Perché il tour rappresenta una strategia importante

Il tour “Switch 2” conferma l’orientamento di Nintendo verso un’esperienza ibrida forte, capace di coinvolgere sia il mercato casalingo che quello portatile. La presenza fisica nei centri commerciali serve a rafforzare il contatto diretto con l’utente: toccare con mano la console, verificarne prestazioni e visibilità nei circuiti retail.

In previsione del periodo natalizio, momento chiave per le vendite hardware, questa iniziativa può incrementare l’hype e favorire l’acquisto della console come regalo. Inoltre, mostra che Nintendo punta a consolidare la base utenti della Switch 2 attraverso eventi esperienziali, rafforzando la “comunità” e la visibilità del prodotto in ambienti con alto traffico.

Infine, considerando che la console offre retrocompatibilità con la precedente Switch e un parco giochi ampliato, permettere la prova diretta aiuta a superare eventuali esitazioni all’acquisto da parte degli utenti che vogliono valutare la qualità della nuova generazione.