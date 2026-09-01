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Nintendo Switch 2 permette di giocare anche con il televisore occupato: un bel vantaggio in famiglia. PS5 resta però una scelta valida, soprattutto se in casa ci sono già giochi PS4.

Nintendo Switch 2 convince per portabilità e gioco condiviso, con uno schermo integrato utile in viaggio e partite facili anche senza televisore.

PS5 resta la scelta più forte per chi privilegia la resa grafica e l’uso sul TV, con titoli adatti alla famiglia e retrocompatibilità PS4.

Il prezzo iniziale favorisce Switch 2, ma la spesa reale dipende da giochi, controller extra e dal numero di persone da coinvolgere.

Scegliere una console richiede qualche attenzione in più quando a usarla saranno anche i più piccoli. Abbiamo confrontato PS5 e Nintendo Switch 2 per capire quale risponda meglio alle esigenze della famiglia.

Nintendo Switch 2 ha un vantaggio pratico per chi vuole condividere i videogiochi: permette di organizzare una partita anche senza televisore. Questo può renderla preferibile a PlayStation 5, ma non esiste un vincitore assoluto. Entrambe offrono giochi rivolti a età diverse; la scelta dipende soprattutto dalle abitudini di casa e dai titoli che interessano a chi utilizzerà la console.

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Nintendo Switch 2: giocare in casa e in viaggio

La natura portatile di Switch 2 ne facilita l’utilizzo fuori casa. Lo schermo integrato consente di giocare durante un viaggio, senza bisogno di un monitor esterno. Per condividere una partita si può invece aprire il supporto posteriore e appoggiare la console sul tavolo, usando i controller staccati.

È una soluzione utile anche quando il televisore del soggiorno è occupato. Bisogna però fare i conti con l’autonomia: la batteria non garantisce un’intera giornata di gioco e la sua durata varia in base al software utilizzato.

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Giochi Nintendo e multiplayer per la famiglia

Mario Kart World mostra bene perché Switch 2 si presta alle serate in compagnia: consente a un massimo di quattro giocatori di gareggiare sulla stessa console. La guida assistita aiuta a restare in pista, rendendo il gioco più accessibile a chi ha poca esperienza.

I due controller inclusi possono essere usati da due persone nei giochi che ne supportano l’impiego singolarmente. Per coinvolgere altri partecipanti servono controller compatibili aggiuntivi: la confezione della console non comprende quindi tutto l’occorrente per giocare in quattro.

Il catalogo offre anche avventure da affrontare da soli. Zelda può interessare ragazzi e adulti, ma il marchio Nintendo non basta a stabilire se un gioco sia adatto a un bambino: Tears of the Kingdom, nell’edizione per Switch 2, ha una classificazione PEGI 12.

Quando conviene scegliere PS5 per la famiglia

PS5 merita attenzione se la console verrà utilizzata soprattutto sul televisore e si cercano produzioni graficamente più ambiziose. La maggiore potenza disponibile può orientare la scelta di chi considera la resa visiva una priorità.

Anche su PS5 ci sono giochi adatti a un pubblico giovane. Astro Bot propone un’avventura per giocatore singolo, mentre Sackboy: Una grande avventura permette di collaborare fino a quattro sulla stessa console. La possibilità di giocare insieme va dunque verificata per ciascun titolo, senza darla per scontata in base alla piattaforma.

Chi possiede già giochi PS4 può inoltre recuperare gran parte della propria collezione grazie alla retrocompatibilità, tenendo presente che per utilizzare i dischi serve un lettore.

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Prezzo di Switch 2 e PS5: conta la spesa complessiva

Dal 1° settembre 2026, Nintendo Switch 2 costa 499,99 euro nel Nintendo Store. PS5 da 1 TB è proposta a 649,99 euro su PlayStation Direct. Sono prezzi ufficiali di riferimento, ma le promozioni dei rivenditori possono modificare il confronto.

Switch 2 parte dunque avvantaggiata sul prezzo della console. Per valutare la convenienza bisogna però considerare anche il costo dei giochi desiderati e degli eventuali controller aggiuntivi. Verificare prima dell’acquisto quanti partecipanti supporta ciascun titolo sulla stessa console aiuta a capire cosa occorre per giocare tutti insieme, evitando spese impreviste.