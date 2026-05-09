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Switch 2 costerà di più, l'annuncio di Nintendo fa infuriare gli appassionati: ecco il nuovo prezzo e quanto tempo abbiamo per comprare a basso costo

ANSA

Brutte notizie per chi pensava di attendere e risparmiare in campo console. Sappiamo che Sony ha già aumentato il prezzo della PS5, e ora si fa sentire anche Nintendo. La Nintendo Switch 2 avrà un costo maggiorato.

La casa di Kyoto ha annunciato l’incremento in concomitanza con la pubblicazione del report finanziario relativo all’anno fiscale 2026. Questa notizia non riguarda soltanto la seconda generazione, ma anche la prima, così come l’abbonamento al servizio online.

Una notizia in parte anticipata da alcuni rumor nelle scorse settimane, ma che era stata smentita finora, o quantomeno non confermata da Nintendo. Ora il velo è caduto del tutto.

Quanto costerà la Switch 2

L’aumento di prezzo della Switch 2 non sarà immediato ma scatterà dal 1° settembre 2026. Il costo in negozio e online passerà da 469,99 a 499,99 euro. Un aumento di 30 euro, ben inferiore rispetto ai 100 euro indicati da Sony.

Per quanto riguarda l’Europa, questa sarà l’unica modifica concreta. Nel Vecchio Continente, infatti, la Switch 1 e l’abbonamento Nintendo non subiranno aumenti. Negli Stati Uniti, invece, l’aumento sarà addirittura di 50 dollari, passando da 449,99 a 449,99 dollari. Rincari sono previsti anche in Canada e in altri mercati internazionali.

Aumenti in Giappone

Il più colpito, però, sarà il mercato giapponese. Nintendo ha applicato il pugno duro su praticamente tutto il proprio ecosistema:

Switch 2 con aumento di 54 euro, circa;

con aumento di 54 euro, circa; Switch 1 con aumento di 59 euro, circa;

con aumento di 59 euro, circa; Switch Online con aumento di 43 euro, circa.

Un aggiornamento di listino significativo per il pubblico nipponico. Un’anteprima di ciò che giungerà anche da noi, sostengono alcuni esperti di settore. Per il momento ci toccheranno un aumento su tre, ma staremo a vedere.

Perché Nintendo aumenta i prezzi

In una nota ufficiale, Nintendo ha spiegato che la decisione è stata presa “alla luce dei cambiamenti nelle condizioni di mercato e dopo aver valutato attentamente le prospettive del business globale”.

In parole povere, si parla di inflazione, aumento dei costi dei componenti hardware, nuovi dazi e oscillazioni valutarie. Il contesto è però tremendamente paradossale, perché il rincaro giunge al termine di un anno fiscale da record per l’azienda giapponese. Il rincaro, dunque, non ha nulla a che vedere con una crisi della domanda, anzi.

Una mossa che garantirà nuovi guadagni, ma non solo a partire da settembre. È facile ipotizzare, infatti, che questa notizia darà un input importante alle vendite nei prossimi mesi. Da qui alla fine d’agosto, infatti, in tantissimi proveranno ad accaparrarsi una console. E se volessimo comprarla usata? Meglio fare in fretta, perché anche i venditori amatoriali potrebbero modificare le proprie richieste a breve.