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Nintendo Direct

Dopo il Direct dedicato al 40° anniversario di The Legend of Zelda, Nintendo accende i riflettori sui prossimi giochi in arrivo su Switch 2. L’appuntamento è fissato per oggi, mercoledì 9 settembre, con un Nintendo Direct dedicato.

La diretta inizierà alle 16:00 ora italiana e avrà una durata di circa 45 minuti. Nintendo ha già chiarito il tema principale dell’evento: saranno mostrati i giochi destinati ad arrivare su Nintendo Switch 2 durante l’inverno.

Quando e dove vedere il Nintendo Direct

Per seguire la presentazione sarà sufficiente collegarsi ai canali ufficiali di Nintendo. Il Direct sarà trasmesso in streaming sul sito ufficiale e su YouTube.

L’orario da segnare sul calendario è quindi le 16:00 di oggi, 9 settembre. La durata prevista è di circa 45 minuti, abbastanza per una presentazione potenzialmente ricca di annunci, nuovi trailer e aggiornamenti sui giochi già conosciuti.

Subito dopo la presentazione prenderà il via anche un nuovo appuntamento con Nintendo Treehouse: Live, durante il quale verranno mostrati spezzoni di gameplay di alcuni dei giochi presentati durante il Direct.

Quali giochi vedremo?

Dopo il Direct dedicato ai 40 anni di The Legend of Zelda, in cui è stato mostrato il remake di Ocarina of Time, Nintendo non ha fornito una lista ufficiale dei giochi che saranno mostrati oggi, limitandosi a specificare che il Direct sarà focalizzato sui titoli in arrivo su Switch 2 durante l’inverno.

Col Direct dello scorso giugno Nintendo ha sorpreso i fan con un trailer su Kingdom Hearts IV; ma cosa possiamo aspettarci dal prossimo futuro?

Tra i giochi che potrebbero tornare a mostrarsi c’è Fire Emblem: Fortune’s Weave, il nuovo capitolo della serie di JRPG strategici annunciato da Nintendo e già protagonista di un Direct dedicato lo scorso agosto.

Un’altra possibilità è rappresentata da Xenoblade Genesis, nuovo progetto legato alla celebre serie di Monolith Soft, che potrebbe ricevere ulteriori informazioni e una data di uscita.

Potremmo aspettarci novità anche per Pokémon Pokopia e i suoi DLC, dopo l’uscita di Fondale Bolleblub lo scorso agosto, nonché una data di uscita per The Duskbloods.

Anche Nintendo Switch Sports Resort potrebbe essere tra i protagonisti della presentazione, considerando che Nintendo ha già inserito il gioco nella propria comunicazione relativa alla line-up di Switch 2.

Trattandosi di un Direct dedicato ai giochi in arrivo per il prossimo inverno, quindi fino a marzo 2027, è probabilmente troppo presto per Pokémon Vento e Onda, annunciati lo scorso febbraio per il 30esimo anniversario del brand; la decima generazione di mostri collezionabili arriverà verosimilmente nella seconda metà dell’anno prossimo.

Potrebbe essere l’occasione per vedere un nuovo gioco di Mario in 3D? Molti fan lo sperano, dal momento che è passato parecchio tempo dall’uscita di Super Mario Odyssey.

Rimanete con noi, aggiorneremo questo articolo una volta terminata la diretta!