Libero
VIDEOGIOCHI

Nintendo Direct del 5 febbraio, a che ora vederlo e cosa aspettarsi

Tutti gli annunci sui giochi di terze parti in arrivo sulle console della famiglia Nintendo Switch e Nintendo Switch 2

Pubblicato:

Foto di Marco Baldini

Marco Baldini

Web Editor

Scrive di videogiochi con una particolare attenzione a personaggi, identità e rappresentazioni, perché ogni pixel racconta una storia.

Joy-Con Nintendo Switch 2 ANSA

Fan di Nintendo, accorrete! È in programma oggi un Nintendo Direct Partner Showcase, in cui saranno mostrate le novità in arrivo sulle console della famiglia Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. L’evento è stato annunciato attraverso l’app ufficiale Nintendo Today! e riguarderà esclusivamente le produzioni con terze parti, quindi non della casa madre.

A che ora c’è la diretta e come seguirla

La diretta sarà visibile sui canali ufficiali Nintendo alle ore 15 italiane e durerà circa 30 minuti. Qui sotto trovate l’embed dal canale YouTube della grande N:

Cosa aspettarsi da questo Direct

Essendo un Partner Showcase, non vedremo produzioni interne come Super Mario o Zelda, ed è da escludere anche Pokémon — le cui novità saranno certamente annunciate durante il Pokémon Day del 27 febbraio.

È probabile che vedremo piuttosto annunci e trailer relativi a giochi multipiattaforma di prossima uscita, come Resident Evil Requiem (in arrivo il 27 febbraio) o Monster Hunter Stories 3 (in uscita il 13 marzo).

Articolo in aggiornamento, resta con noi per tutti gli annunci di oggi!

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963