Nintendo Direct del 5 febbraio, a che ora vederlo e cosa aspettarsi
Tutti gli annunci sui giochi di terze parti in arrivo sulle console della famiglia Nintendo Switch e Nintendo Switch 2
Fan di Nintendo, accorrete! È in programma oggi un Nintendo Direct Partner Showcase, in cui saranno mostrate le novità in arrivo sulle console della famiglia Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. L’evento è stato annunciato attraverso l’app ufficiale Nintendo Today! e riguarderà esclusivamente le produzioni con terze parti, quindi non della casa madre.
A che ora c’è la diretta e come seguirla
La diretta sarà visibile sui canali ufficiali Nintendo alle ore 15 italiane e durerà circa 30 minuti. Qui sotto trovate l’embed dal canale YouTube della grande N:
Cosa aspettarsi da questo Direct
Essendo un Partner Showcase, non vedremo produzioni interne come Super Mario o Zelda, ed è da escludere anche Pokémon — le cui novità saranno certamente annunciate durante il Pokémon Day del 27 febbraio.
È probabile che vedremo piuttosto annunci e trailer relativi a giochi multipiattaforma di prossima uscita, come Resident Evil Requiem (in arrivo il 27 febbraio) o Monster Hunter Stories 3 (in uscita il 13 marzo).
Articolo in aggiornamento, resta con noi per tutti gli annunci di oggi!