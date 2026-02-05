Scrive di videogiochi con una particolare attenzione a personaggi, identità e rappresentazioni, perché ogni pixel racconta una storia.

Fan di Nintendo, accorrete! È in programma oggi un Nintendo Direct Partner Showcase, in cui saranno mostrate le novità in arrivo sulle console della famiglia Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. L’evento è stato annunciato attraverso l’app ufficiale Nintendo Today! e riguarderà esclusivamente le produzioni con terze parti, quindi non della casa madre.

A che ora c’è la diretta e come seguirla

La diretta sarà visibile sui canali ufficiali Nintendo alle ore 15 italiane e durerà circa 30 minuti. Qui sotto trovate l’embed dal canale YouTube della grande N:

Cosa aspettarsi da questo Direct

Essendo un Partner Showcase, non vedremo produzioni interne come Super Mario o Zelda, ed è da escludere anche Pokémon — le cui novità saranno certamente annunciate durante il Pokémon Day del 27 febbraio.

È probabile che vedremo piuttosto annunci e trailer relativi a giochi multipiattaforma di prossima uscita, come Resident Evil Requiem (in arrivo il 27 febbraio) o Monster Hunter Stories 3 (in uscita il 13 marzo).

Articolo in aggiornamento, resta con noi per tutti gli annunci di oggi!