Ninja, la friggitrice ad aria extra-large a prezzo bassissimo: va comprata ora

Promo da non farsi scappare, quella disponibile su questa friggitrice ad aria dalle dimensioni generose. Versatile e facile da utilizzare, è disponibile al prezzo più basso mai fatto registrare.

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Per le famiglie numerose (da 4 o 5 componenti in su), avere una friggitrice ad aria con un cestello dalle dimensioni risicate finisce per diventare un collo di bottiglia: per preparare una pietanza per tutta la "ciurma" si impiegherà necessariamente più tempo del dovuto. La Ninja MAX Pro AF170EU risolve il problema con un cestello quadrato da 6,2 litri, pensato per cuocere abbondanti porzioni in un solo giro. Frigge con pochissimo olio, arrostisce, riscalda e disidrata, e con la tecnologia Max Crisp ottiene una croccantezza che di solito si associa alla frittura vera.

Con lo sconto che trovi oggi su Amazon, poi, diventa più conveniente che mai: il prezzo crolla al minimo storico e risparmi decine di euro sul listino.

Ninja friggitrice ad aria XL 89,99 € -31% 129,99 € Risparmi 40,00 € Acquista su Amazon

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Ninja, la friggitrice ad aria extra-large a prezzo mini: sconto e quanto la paghi

Un prezzo del genere non si sa per quanto potrà durare. Per questo, se avete bisogno di una friggitrice ad aria capiente e funzionale, è meglio se vi affrettate: la Ninja MAX Pro è disponibile con uno sconto del 31% al prezzo più basso di sempre. Comprandola oggi la paghi 89,99 euro anziché 129,99 euro come da prezzo suggerito dallo stesso produttore. Un risparmio di ben 40 euro rispetto al listino capace di rendere la friggitrice ad aria XL più conveniente che mai.

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Ninja AF170EU scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La differenza tra la friggitrice Ninja in offerta su Amazon e le friggitrici più piccole si vede subito dal cestello: il formato quadrato da 6,2 litri ospita fino a 4 petti di pollo e ti permette di cucinare per tutta la famiglia senza dover fare turni. Una piastra interna regolabile su due altezze cambia la distanza dall’elemento riscaldante e la circolazione dell’aria, per adattarsi a cosa stai preparando.

A scaldare ci pensano 2.000 W di potenza, con una temperatura regolabile da 40 a 240 °C: dallo scongelamento delicato alla cottura ad alta temperatura. I 4 programmi preimpostati sono Air Fry, Roast, Reheat e Dehydrate, mentre la tecnologia Max Crisp porta croccantezza extra ai surgelati. La frittura ad aria usa fino al 75% di grassi in meno rispetto ai metodi tradizionali, e secondo Ninja cuoce con fino al 60% di energia in meno rispetto al forno.

Il piatto grill incluso è comodo per carne, verdure e pesce, e il pannello digitale con timer e spegnimento automatico ti libera dal controllare ogni minuto. Il cestello è antiaderente e lavabile in lavastoviglie, quindi la pulizia si riduce a poco più di un risciacquo. Funziona anche come disidratatore, utile per frutta secca e snack fatti in casa.

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