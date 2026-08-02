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Ninja, la friggitrice XXL a prezzo piccolissimo: sconto da capogiro

Con il suo doppio cestello e le 6 modalità di cottura, permette di preparare pietanze di ogni tipo per tutta la famiglia. Oggi la trovi a un prezzo mai così basso.

3 min di lettura

Ninja MAxi friggitrice ad aria Amazon

Con la Ninja Foodi Max Dual Zone  la vera novità non è solo friggere con poco olio, ma poter cucinare due piatti completamente diversi allo stesso tempo, con tempi e temperature indipendenti, e vederli pronti insieme grazie alla funzione di sincronizzazione. Con una capacità totale di 9,5 litri, è pensata per le famiglie numerose che non vogliono rinunciare a un pasto completo preparato in un solo elettrodomestico. Oggi, poi, la trovi a un prezzo particolarmente conveniente: lo sconto garantito da Amazon fa crollare il prezzo al minimo storico permettendoti di risparmiare decine e decine di euro rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

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La friggitrice ad aria Ninja Max a prezzo mai visto: la paghi pochissimo

Un prezzo così basso per la friggitrice a doppio cestello del produttore cinese non si era mai visto, nemmeno su Amazon. La Ninja Max Dual Zone è disponibile al minimo storico grazie allo sconto del 35%. Comprandola oggi la paghi 149,99 euro anziché 229,99 euro come da listino. I conti si fanno facilmente: grazie alla promo Amazon puoi risparmiare ben 80 euro sul prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Ninja Foodi Max Dual Zone DZ400EU scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come già accennato inizialmente, il punto di forza di questa friggitrice ad aria sono le 2 zone di cottura indipendenti, che permettono di preparare due pietanze diverse, con tempi e temperature differenti, facendole terminare esattamente nello stesso momento grazie alla funzione SYNC. Se invece devi cucinare per molte persone, la funzione MATCH replica le stesse impostazioni su entrambi i cestelli, raddoppiando le porzioni senza raddoppiare i tempi.

Con una potenza di 2.470 W, la friggitrice cuoce fino al 75% più velocemente rispetto a un forno ventilato tradizionale, un vantaggio concreto nelle serate in cui il tempo in cucina è poco. Ogni cestello può contenere fino a 1,4 kg di patatine o 2 kg di pollo, per un totale di 9,5 litri che soddisfa comodamente famiglie fino a 8 persone. Puoi arrostire un pollo intero, cuocere pane e dolci o disidratare frutta e verdura, tutto con lo stesso apparecchio.

Le 6 modalità di cottura — Air Fry, Max Crisp, Roast, Bake, Dehydrate e Reheat — coprono qualsiasi esigenza in cucina, dalla frittura ad aria con fino al 75% di grassi in meno rispetto ai metodi tradizionali, fino alla modalità Max Crisp che raggiunge i 240°C per rendere croccanti in pochi minuti anche gli alimenti surgelati.

I cestelli antiaderenti e lavabili in lavastoviglie rendono la pulizia rapida e senza sforzo, mentre il design compatto con finitura in grigio metallizzato scuro si integra facilmente in qualsiasi cucina. Un elettrodomestico pensato per sostituire più strumenti in uno solo, riducendo sia i tempi in cucina sia i consumi energetici, con un risparmio dichiarato fino al 65% sulla bolletta rispetto alla cottura in forno tradizionale.

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