Ninja CRISPi, prezzo lowcost per la friggitrice ad aria: costa quasi la metà

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La friggitrice ad aria Ninja CRISPi è in promo con uno sconto del 44% e il prezzo sprofonda. Compatta e versatile, permette di cucinare tutto quello che vuoi.

Amazon

La friggitrice ad aria è diventata oramai una presenza fissa nelle abitazioni delle famiglie italiane. Compatta e versatile, ti permette non solo di cucinare le classiche patate al forno, ma anche di riscaldare, cucinare dolci, pizza e tantissime altre cose. A tutto questo, Ninja aggiunge anche la praticità nella vita quotidiana. Il merito è della friggitrice ad aria Ninja CRISPi che si compone di un PowerPod, una sorta di coperchio con una resistenza all’interno, e di contenitori di vetro CleanCrisp dove cuocere direttamente i cibi (nella confezione sono due con due dimensioni differenti). Una friggitrice rivoluzionaria e che da oggi trovi anche a un prezzo speciale. Il merito è dello sconto del 44% presente su Amazon che ti fa risparmiare 80 euro e approfitti di un prezzo veramente speciale e alla portata di tutti. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Essendo una delle friggitrici ad aria più vendute in questo ultimo periodo, le scorte sono limitate: approfittane ora.

Ninja CRISPi 99,99 € -44% 179,99 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Ninja CRISPi: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con l’offerta disponibile oggi la friggitrice ad aria Ninja CRISPi diventa un vero best-buy. Su Amazon la trovi a un prezzo di 99,99 euro grazie allo sconto del 44% che ti fa risparmiare 80 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 20 euro al mese. La paghi molto meno di un caffè al giorno e acquisti un elettrodomestico che ti semplifica la vita di tutti i giorni.

La disponibilità della friggitrice ad aria è immediata e acquistandola oggi la ricevi a casa anche nel giro di un paio di giorni. Per testare tutte le funzionalità hai i classici quattordici giorni di tempo assicurati da Amazon.

Ninja CRISPi 99,99 € -44% 179,99 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

Ninja CRISPi: le caratteristiche tecniche

Una friggitrice ad aria che ti conquista con il suo funzionamento unico e pensato per chi per lavoro mangia spesso fuori casa. Il cuore della Ninja CRISPi è il PowerPod da 1.700 W, un modulo compatto e leggero da posizionare sopra uno dei contenitori in vetro CleanCrisp per iniziare subito a cucinare, senza occupare troppo spazio sul piano di lavoro. I contenitori, privi di PFAS e resistenti agli shock termici, permettono di seguire visivamente l’avanzamento della cottura grazie alla trasparenza del vetro.

Il dispositivo offre 4 funzioni di cottura: Air Fry per la frittura ad aria, Roast per la cottura arrosto, Keep Warm per mantenere i cibi caldi e Recrisp per ridare croccantezza agli avanzi. L’aria calda fino a 185°C cuoce gli alimenti in modo uniforme, rendendoli croccanti al punto giusto con poco o nessun olio.

Grazie ai due contenitori intercambiabili, da 1,4 litri e da 3,8 litri, la CRISPi si adatta sia a porzioni singole preparate in meno di 15 minuti, sia a pasti più abbondanti, come un pollo intero da 1,2 kg con contorno di verdure, rendendola utile anche per i pranzi in famiglia o i buffet per le feste.

Nella confezione trovi il PowerPod da 1.700 W, i due contenitori in vetro CleanCrisp (1,4 L e 3,8 L) lavabili in lavastoviglie, due piastre antiaderenti in ceramica, due coperchi e l’adattatore per il PowerPod. Con l’offerta di oggi diventa un vero best-buy.

Ninja CRISPi 99,99 € -44% 179,99 € Risparmi 80,00 € Acquista su Amazon

Scopri altre friggitrici ad aria in promo da oggi su Amazon.

Offerta Lefant M2S Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Con Mappatura, ... 499,99 € Acquista su Amazon Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Grigio Morbido | As... 132,98 € Acquista su Amazon Lefant M5 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo 23... 399,98 € -60% 999,99 € Risparmi 600,01 € Acquista su Amazon Lefant M2L Plus Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappat... 179,99 € -64% 499,99 € Risparmi 320,00 € Acquista su Amazon Lefant M210 Omni Mini Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con ... 279,98 € -53% 599,99 € Risparmi 320,01 € Acquista su Amazon