Ninja, prezzo stracciato per la friggitrice ad aria: mai così conveniente

Versatile, completo e facile da utilizzare, il multicooker Ninja è molto più di una semplice friggitrice ad aria.

Preparatevi a recuperare tantissimo spazio sul pianale della cucina. La Ninja Combi Multicooker si propone infatti di rimpiazzare più di 10 elettrodomestici in un colpo solo, permettendoti di guadagnare spazio (come già detto) e semplificare le operazioni tra i fornelli.

Questo piccolo portento della tecnologia, infatti, è molto più di una semplice friggitrice ad aria. Con il suo esclusivo sistema di cottura ti permette di preparare piatti di ogni genere: potrai (ovviamente) friggere patatine e cosce di pollo; grigliare bistecche, pesce e verdure; preparare dolci e altri lievitati o addirittura cuocere pasta e riso. Insomma, un vero e proprio tuttofare tra i fornelli grazie al quale potrete preparare manicaretti per tutta la famiglia in men che non si dica.

Grazie all'offerta di oggi su Amazon, poi, il Ninja Combi Multicooker ti costa davvero poco.

Prezzo stracciato per la friggitrice ad aria Ninja: sconto e quanto costa

Una promozione da non farsi sfuggire troppo a cuor leggero, quella disponibile oggi sull’elettrodomestico tuttofare di Ninja. Il Combi Multicooker può essere tuo con uno sconto del 40% al prezzo più basso di sempre.

Comprandolo oggi lo paghi 167,19 euro anziché 279,99 euro come da listino. Il risparmio è da tenere decisamente in considerazione: ti costa oltre 110 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Ninja Combi Multicooker scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Ninja Combi Multicooker è la soluzione ideale per chi cerca velocità e versatilità in cucina, permettendo di preparare pasti completi per tutta la famiglia, fino a 8 persone, in soli 15 minuti grazie alla funzione Combi Meals (escluso il tempo di preriscaldamento).

Questa funzione avanzata, supportata da una guida con ricette e tabelle di cottura, è pensata per semplificare la preparazione di piatti multi-ingrediente. La macchina eleva l’efficienza, sostituendo più di 10 elettrodomestici in un unico dispositivo compatto, tra cui friggitrice ad aria, forno, slow cooker e griglia, liberando così spazio prezioso sul piano di lavoro

La vera forza del Combi risiede nelle sue 12 funzioni di cottura preimpostate. Oltre ai già citati programmi Combi Meals, la gamma include opzioni come Combi Crisp, Combi Bake e Riso/Pasta per una varietà di cotture simultanee e specifiche. Non mancano funzioni classiche e fondamentali come Rosolatura/Sauté, Vaporiera, Slow Cooker e Lievitazione, fino alle moderne Frittura ad Aria, Cottura al Forno, Riscaldamento e Griglia. Questa completezza lo rende uno strumento estremamente flessibile per ogni tipo di ricetta, dal primo piatto al dessert

L’esperienza d’uso è resa pratica e intuitiva grazie a dettagli di design mirati. In particolare, lo sportello con oblò in vetro consente di monitorare costantemente l’andamento della cottura senza dover interrompere il processo, preservando il calore e la pressione interna. Inoltre, lo sportello può essere aperto in modo rapido e sicuro per mescolare gli ingredienti o per aggiungere un’ultima rosolatura e soffrittura, garantendo sempre il massimo controllo sul risultato finale.

