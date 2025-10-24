Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Nike

In sintesi

Nike presenta Project Amplify , una cavigliera robotica motorizzata pensata per supportare i movimenti quotidiani e migliorare la camminata fino al 15%.

, una cavigliera robotica motorizzata pensata per supportare i movimenti quotidiani e migliorare la camminata fino al 15%. In collaborazione con Dephy, il progetto è ancora in fase di test e potrebbe arrivare sul mercato nei prossimi anni, con prezzo e dettagli da definire.

La tecnologia può fare la differenza anche nel settore dell’abbigliamento, con prodotti in grado di migliorare la vita delle persone in vari modi. Nel futuro, infatti, quando si parlerà di tecnologia indossabile non si intenderanno solo smartwatch e altri wearable ma anche veri e propri capi di abbigliamento arricchiti da dispositivi tech. A sostenere questo trend ci pensa Nike. L’azienda ha presentato Project Amplify, un progetto di un nuovo “sistema di calzature motorizzate” in grado di diventare un supporto in fase di camminata o anche di corsa per gli utenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al prototipo appena presentato.

Cosa prevede il progetto di Nike

Il prototipo si caratterizza come una sorta di cavigliera robotica da indossare per rendere più agevoli i movimenti di tutti i giorni (il focus, quindi, non è l’attività sportiva e il cliente tipo non saranno, quindi, gli sportivi professionisti). Questo nuovo progetto nasce dalla collaborazione tra Nike e la società Dephy, specializzata nella realizzazione di esoscheletri e di dispositivi pensati per offrire assistenza motorizzata alle persone.

Con Project Amplify è possibile potenziare i muscoli del polpaccio e, più in generale, andare a migliorare la spinta durante la fase di camminata. I test eseguiti, con il coinvolgimento di oltre 400 atleti con caratteristiche fisiche differenti, hanno evidenziato come il dispositivo sia in grado di offrire un supporto meccanico durante la camminata andando, quindi, a far aumentare la velocità di una percentuale stimata del 10-15% rispetto al passo normale. Il dispositivo sembra una vera e propria cavigliera, con un motore e una batteria ricaricabile integrata. Le potenzialità per trasformare il settore calzature e aiutare gli utenti a muoversi in modo più libero ci sono tutte ma il lancio commerciale non è imminente. Per ora, infatti, siamo ancora in una fase di test.

Quando arriva Project Amplify

Per il momento, Project Amplify non è ancora un prodotto destinato alla commercializzazione. La fase di test continua e ci sono ancora alcuni dettagli da limare per poter arrivare al lancio sul mercato consumer. Per raggiungere un progetto definitivo potrebbe essere necessario attendere ancora qualche anno. Il prezzo di vendita è ancora tutto da valutare. In una prima fase, infatti, il sistema sviluppato da Nike potrebbe risultare particolarmente costo. Di certo, sulla questione dovrebbero emergere a breve ulteriori informazioni. Di certo, dopo gli occhiali anche le scarpe sono destinate a diventare sempre più “smart” e tecnologiche.