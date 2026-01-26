Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Un sito fossile in Spagna rivela un antico nido di dinosauri: uova di titanosauro e nuove scoperte sul Cretaceo.

Una collina della Spagna centrale, oggi affacciata sulle acque del bacino di Buendía, conserva una traccia diretta della vita dei più grandi animali che abbiano mai camminato sulla Terra. Nel sottosuolo della provincia di Guadalajara, i paleontologi hanno individuato un’area di nidificazione di dinosauri risalente a circa 72 milioni di anni fa, collocabile nelle fasi finali del Cretaceo (l’ultimo e più lungo periodo dell’era Mesozoica).

Il ritrovamento comprende quattro uova di dinosauro quasi complete, attribuite a titanosauri, enormi sauropodi erbivori dal collo lungo. I reperti, recuperati nel sito fossile di Poyos, sono oggi esposti al Museo di Paleontologia di Castilla-La Mancha, a Cuenca, e rappresentano una delle testimonianze più rilevanti sulla riproduzione dei dinosauri in Europa.

Un sito che racconta una storia più ampia

Le uova non costituiscono un caso isolato. Gli scavi condotti a Poyos hanno portato alla luce numerosi gruppi di deposizione distribuiti su più livelli di roccia, insieme a un’ampia quantità di frammenti di guscio. Gli studiosi interpretano questi elementi come la prova dell’esistenza di una vasta area di nidificazione, utilizzata ripetutamente nel tempo.

Dal punto di vista geologico, il sito si inserisce nella Formazione di Villalba de la Sierra, una sequenza sedimentaria che conserva le tracce di ambienti continentali abitati, nel Cretaceo superiore, da coccodrilli, tartarughe e diversi gruppi di dinosauri. In questo quadro, Poyos emerge come uno dei punti chiave per comprendere l’ecosistema della penisola iberica poco prima della grande estinzione.

Due tipi di uova di dinosauro nello stesso luogo

Un elemento significativo della scoperta riguarda la natura delle uova. Le analisi microscopiche dei gusci hanno rivelato la presenza di due tipologie differenti, riconducibili a ootaxa distinti. Una parte del materiale è stata attribuita a Fusioolithus baghensis, già documentato in altri siti del mondo, mentre un secondo gruppo ha portato alla descrizione di una nuova forma, denominata Litosoolithus poyosi.

La coesistenza di due tipi di uova di titanosauro nello stesso livello stratigrafico rappresenta un evento rarissimo. Al di fuori dell’India, casi analoghi sono estremamente limitati. Questo dato suggerisce che specie diverse di titanosauri abbiano condiviso la stessa area per la deposizione delle uova, un comportamento che apre nuove prospettive sul modo in cui questi animali occupavano e sfruttavano il territorio.

Gusci sottili e condizioni ambientali stabili

Le uova di Litosoolithus poyosi mostrano caratteristiche peculiari. Sono di grandi dimensioni, ma presentano gusci insolitamente sottili e una bassa porosità. Secondo i ricercatori, questa combinazione potrebbe essere legata a condizioni ambientali specifiche, come sedimenti umidi capaci di garantire un microclima favorevole allo sviluppo degli embrioni anche in presenza di un numero ridotto di pori.

Dal sottosuolo al museo: dove vedere le uova dei dinosauri?

Oggi le uova di Poyos sono visibili al pubblico nelle sale del Museo di Paleontologia di Castilla-La Mancha. L’esposizione permette di osservare reperti originali, offrendo un contatto diretto con una fase cruciale della storia naturale del continente europeo.

Lo studio che documenta la scoperta, pubblicato sulla rivista scientifica Cretaceous Research, rappresenta un riferimento per le ricerche future sulla riproduzione e sulla distribuzione dei titanosauri.