Negli Stati Uniti sono stati rinvenuti quattro nidi di vespe radioattive all’interno del Savannah River Site, un enorme impianto nucleare della Carolina del Sud dismesso da decenni. La notizia, diffusa dal New York Times e dal Dipartimento dell’Energia americano, ha attirato l’attenzione internazionale perché dimostra come perfino gli insetti possano trasformarsi in indicatori di contaminazione ambientale nucleare, sollevando dubbi sulla sicurezza delle aree coinvolte e sulla reale efficacia delle operazioni di bonifica.

Un ex impianto nucleare al centro delle indagini

Il Savannah River Site è una vasta area costruita negli anni Cinquanta nei pressi della città di Aiken, in Carolina del Sud, durante la Guerra Fredda. Per decenni ha prodotto plutonio e trizio, materiali fondamentali per la fabbricazione di armi nucleari, fino a quando – a metà degli anni Novanta – è iniziato un processo di chiusura e bonifica che ancora oggi non è stato completato. Secondo i funzionari, le operazioni di messa in sicurezza termineranno soltanto intorno al 2065, un arco temporale che conferma quanto sia complesso gestire i residui di un passato tecnologico e militare tanto ingombrante.

È proprio in questo contesto che sono comparsi i primi nidi contaminati al plutonio, rimossi e trattati come rifiuti radioattivi dopo essere stati individuati durante i controlli di routine. Le analisi hanno rivelato livelli bassi di radiazione, giudicati non pericolosi per i lavoratori né per le comunità circostanti, che si trovano a distanza di sicurezza. Tuttavia, come hanno spiegato diversi esperti – tra cui il biologo Timothy Mousseau dell’Università della Carolina del Sud – la scoperta non può essere liquidata come un’anomalia trascurabile.

Come le vespe diventano “sentinelle” della radioattività

Il meccanismo è semplice: le vespe costruiscono i propri nidi con fango, fibre vegetali e piccoli detriti raccolti nell’ambiente. Se questi materiali sono entrati in contatto con particelle radioattive, i nidi diventano inconsapevolmente dei contenitori di radiazioni. Nel caso del Savannah River Site, uno dei nidi mostrava livelli di contaminazione superiori ai limiti di sicurezza federali, segnale che esistono ancora zone in cui il controllo e l’isolamento non sono stati del tutto efficaci.

Questo fenomeno non è del tutto nuovo. In passato, negli stessi siti nucleari dismessi, erano stati osservati uccelli e altri animali con tracce di radioattività, come accadde nel 2017 quando vennero trovati escrementi di volatili contaminati sui tetti di alcuni edifici. L’episodio dei nidi di vespe radioattive rientra dunque in una casistica più ampia che mostra come la natura, attraverso gli animali, possa restituire informazioni preziose sui rischi invisibili legati alla radioattività ambientale.

Dubbi sulla bonifica e prospettive future

Il Dipartimento dell’Energia statunitense ha ribadito che non esistono pericoli immediati né per la salute umana né per l’ecosistema circostante. Ma la presenza di questi nidi suggerisce che ci siano ancora aree del sito non del tutto isolate, capaci di esporre gli insetti e, indirettamente, altre specie viventi a contaminazione radioattiva. Gli esperti sottolineano che questi episodi rappresentano una sorta di “bandiera rossa”, un avvertimento che impone maggiore sorveglianza e un monitoraggio più capillare.

Per gli scienziati come Mousseau, che da anni studiano gli effetti delle radiazioni in luoghi come Chernobyl e Fukushima, la scoperta va oltre il caso locale. I nidi di vespe radioattive sono un campanello d’allarme che interroga la capacità delle società moderne di gestire l’eredità degli impianti nucleari e di garantire che non vi siano falle nei processi di bonifica dei siti nucleari dismessi.

Il Savannah River Site, nato come avamposto della corsa agli armamenti, si ritrova oggi al centro di una nuova sfida: non più la produzione di materiale bellico, ma la lunga e complessa missione di ripulire il territorio e ridurre al minimo i rischi per l’ambiente. I quattro nidi non cambiano la storia della radioprotezione americana, ma ricordano che i residui della Guerra Fredda non appartengono soltanto ai libri di storia: continuano a riaffiorare, talvolta, nei luoghi più imprevisti, perfino tra le trame di un alveare di fango costruito da semplici insetti.