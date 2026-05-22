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L’intelligenza artificiale continua a trasformare il panorama dei servizi digitali, mentre aumentano i costi di alcune piattaforme. In questo articolo, analizziamo le principali novità tech della settimana dal 18 al 22 maggio, tra Google I/O 2026, i rincari annunciati da Starlink e PlayStation Plus, i nuovi piani di Apple per iPhone e le iniziative legate all’AI di Spotify e Malta.

Google punta sempre di più sull’AI integrata nei servizi quotidiani

Il Google I/O 2026 ha confermato la strategia di Mountain View: portare l’intelligenza artificiale direttamente all’interno degli strumenti utilizzati ogni giorno. Tra le novità più importanti c’è Gmail Live, funzione vocale che consentirà di interagire con la posta elettronica tramite linguaggio naturale per recuperare informazioni presenti nei messaggi.

Google ha presentato anche Gemini Spark, modalità agentica basata su Gemini 3.5 pensata per eseguire attività autonome in background. Sul fronte creativo debutta invece Gemini Omni, sistema dedicato alla generazione video tramite prompt testuali. Annunciati inoltre Docs Live, Google Pics e gli Audio Glasses sviluppati insieme a Samsung, Gentle Monster e Warby Parker.

Starlink aumenta ancora i prezzi degli abbonamenti

SpaceX ha annunciato nuovi rincari per Starlink sia negli Stati Uniti sia in Italia. Gli utenti italiani hanno già ricevuto le comunicazioni relative alle modifiche tariffarie, che entreranno in vigore dal 20 giugno per gli abbonati attuali.

In Italia, il piano Residenziale da 100 Mbps passerà da 29 a 35 euro al mese, mentre quello da 200 Mbps salirà da 39 a 45 euro. Cambiano anche le tariffe dei piani Max e Roaming.

PlayStation Plus costa di più

Sony ha rivisto al rialzo i prezzi mensili e trimestrali di PlayStation Plus. Il piano Essential sale a 9,99 euro al mese, mentre Extra e Premium arrivano rispettivamente a 15,99 e 18,99 euro mensili. Restano invariati, almeno per il momento, gli abbonamenti annuali. La community ha reagito con numerose critiche, soprattutto perché i rincari arrivano dopo gli aumenti già applicati a console e accessori PlayStation.

Xiaomi 17 Max punta tutto su autonomia e fotocamera

Xiaomi ha presentato in Cina il nuovo Xiaomi 17 Max, flagship che punta soprattutto su autonomia e comparto fotografico. Il dispositivo si distingue per la batteria da 8.000 mAh, la più capiente mai utilizzata dall’azienda nella propria linea principale di smartphone top di gamma.

Lo smartphone utilizza Snapdragon 8 Elite Gen 5 e integra una tripla fotocamera sviluppata con Leica, guidata da un sensore principale da 200 megapixel. Per il momento il lancio riguarda esclusivamente il mercato cinese, anche se non si esclude una futura distribuzione internazionale.

iOS 27 sarà sempre più legato all’intelligenza artificiale

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, iOS 27 porterà un’integrazione ancora più profonda dell’intelligenza artificiale su iPhone. Writing Tools potrebbe diventare accessibile direttamente dalla tastiera, mentre Comandi Rapidi dovrebbe essere in grado di generare automazioni tramite linguaggio naturale. Apple starebbe inoltre valutando il supporto a modelli AI esterni come Gemini e Claude.

Spotify sperimenta nuovi usi dell’intelligenza artificiale

Spotify e Universal Music Group hanno annunciato una partnership che permetterà agli utenti Premium di creare cover e remix tramite strumenti di AI generativa, utilizzando i brani del catalogo Universal con il consenso degli artisti coinvolti.

ChatGPT Plus gratis a Malta

Sul fronte istituzionale, Malta diventerà invece il primo Paese a offrire gratuitamente un anno di ChatGPT Plus a cittadini e residenti che completeranno un corso online dedicato all’intelligenza artificiale, sviluppato dalla University of Malta.