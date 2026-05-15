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La prima metà di maggio 2026 ha portato novità importanti, tra cui IA, cybersicurezza, Apple, Google e nuove truffe online sempre più sofisticate.

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La prima metà di maggio 2026 ha portato numerose novità nel mondo tech. Alcune riguardano strumenti già entrati nella quotidianità degli utenti, altre mettono in evidenza rischi concreti che stanno cambiando il modo di vivere e difendere la propria presenza online.

Biglietti NFC allo stadio

La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter ha introdotto l’accesso allo stadio tramite biglietto NFC. Il sistema elimina carta e QR Code, ma apre anche un problema evidente: senza uno smartphone compatibile, entrare può diventare complicato.

Addio a Digilander

Libero Community chiuderà il 9 giugno 2026 insieme a Digilander, blog, chat, profili e siti personali. Gli utenti possono esportare i propri contenuti prima della chiusura definitiva, che segna la fine di una parte storica del web italiano.

Iliad sceglie Megan Gale per lo spot

Iliad ha puntato su Megan Gale per una campagna costruita sull’effetto nostalgia. L’iniziativa accompagna l’offerta TOP 170 PLUS, disponibile fino al 19 maggio alle 15:00, con 170 GB in Italia e 17 GB utilizzabili in Europa.

AirPods come apparecchi acustici

Apple ha attivato in Italia la funzione Apparecchio Acustico per AirPods Pro 2 e 3. Il sistema utilizza un test dell’udito eseguibile da iPhone o iPad e consente di configurare gli auricolari per supportare perdite uditive lievi o moderate.

Mac mini cambia prezzo d’ingresso

Apple ha rimosso dallo store ufficiale Mac mini M4 da 256 GB. La gamma parte ora dal modello da 512 GB, venduto in Italia a 979 euro, mentre le versioni M4 Pro restano invariate.

OpenAI punta sulla cybersicurezza

OpenAI ha presentato Daybreak, una piattaforma AI dedicata alla sicurezza informatica. Il progetto nasce per aiutare aziende e sviluppatori a individuare vulnerabilità software e correggere i rischi prima che possano essere sfruttati.

Google segnala un attacco zero-day con IA

Google ha documentato un caso di exploit zero-day sviluppato con il supporto dell’intelligenza artificiale. Il caso conferma un passaggio delicato: l’IA viene ormai utilizzata anche per accelerare attività offensive nel campo della cybersicurezza.

WhatsApp testa le chat AI in incognito

Meta ha annunciato Incognito Chat per WhatsApp. La funzione permette di utilizzare l’IA in conversazioni che spariscono al termine della sessione e che, secondo l’azienda, non vengono lette nemmeno durante l’elaborazione.

Google Fonti Preferite arriva in Italia

Google ha introdotto in Italia Fonti Preferite, una funzione che consente di selezionare i siti da visualizzare con maggiore priorità nelle Notizie principali. Le fonti selezionate compaiono anche nella sezione “Dalle tue fonti”.

Truffa del POS nei supermercati

Nei supermercati è stata segnalata una truffa che coinvolge finti volontari e POS portatili. Le vittime credono di effettuare piccole donazioni, ma il sistema può inviare alla banca richieste di pagamento molto più elevate.

Vinted e le foto false create con IA

Su Vinted sta circolando una truffa che colpisce soprattutto i venditori. Alcuni acquirenti utilizzano immagini generate o manipolate con l’intelligenza artificiale per simulare danni inesistenti e ottenere un rimborso dopo la consegna del pacco.

Il falso sito di Claude

Sophos ha individuato un clone malevolo di Claude, promosso tramite annunci pubblicitari e tecniche di SEO poisoning. Il sito spinge al download di un pacchetto che può installare malware e aprire una backdoor sul computer della vittima.

Spotify celebra i 20 anni

Spotify ha lanciato Party of the Year(s), una sezione che mostra i brani più ascoltati dall’apertura dell’account. La funzione permette anche di salvare una playlist con i 120 pezzi più riprodotti nel tempo.

Snapseed 4 si rinnova

Google ha aggiornato Snapseed introducendo una nuova interfaccia, editing non distruttivo, batch editing, Snapseed Camera e strumenti come Smart Masking, Color HSL e Dehaze. L’app continua a essere gratuita e priva di abbonamenti.