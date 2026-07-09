Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

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Netflix introdurrà video brevi direttamente sulla homepage in una sperimentazione che parte il 3 agosto in sei mercati anglofoni.

L'obiettivo è contrastare la perdita di utenti nel periodo tra stagioni e competere con piattaforme come YouTube e TikTok che dominano l'attenzione breve.

La prova servirà a capire se investire in show 'snack' conviene, ma solleva dubbi sull'ingombro dell'interfaccia e sull'identità del servizio.

Netflix si prepara a una mossa che potrebbe rivoluzionare l’esperienza d’uso sulla piattaforma. Per la prima volta ospiterà, infatti, dei video brevi sulla propria homepage, grazie a una serie di accordi di licenza stretti con i grandi dell’editoria digitale statunitense. A partire dal 3 agosto, la sperimentazione debutterà ufficialmente in sei mercati anglofoni selezionati, partendo da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda. Ma cosa sappiamo?

Perché il binge-watching non basta più?

Gli utenti dei sopracitati Paesi vedranno comparire direttamente sulla propria homepage dei nuovi contenuti che spaziano da brevi clip di 2 minuti a mini-episodi di 20 minuti dedicati ai più disparati argomenti, dal cibo ai viaggi, dalla moda al gossi, sia format d’archivio che nuovi format.

Il vicepresidente di Netflix, John Derderian, ha spiegato la filosofia dietro questo cambio di rotta, sottolineando come gli utenti non vogliano limitarsi a guardare un film e spegnere la TV, ma cerchino un modo per continuare a esplorare personaggi e storie che amano anche dopo i titoli di coda.

Dietro questa scelta c’è anche una precisa strategia “economica”. Il tradizionale modello del “tutto e subito”, il cosiddetto binge-watching, mostra una certa zoppia. I dati rivelano che Netflix fatica a trattenere gli abbonati nei lunghi periodi di vuoto che separano la fine di una stagione dal debutto di quella successiva, portando a un preoccupante aumento delle disdette. E nel frattempo piattaforme come YouTube e TikTok esultano, continuando a catalizzare l’attenzione del pubblico, specialmente di quello più giovane.

Basti pensare che YouTube ha superato Netflix nei minuti medi di visualizzazione giornaliera degli utenti. E non è poco.

Cosa cambia davvero per gli utenti di Netflix?

In passato Netflix aveva già provato a integrare una sezione di clip verticali sulla sua app mobile, ma oggi il discorso è totalmente diverso. Questa volta i video brevi vivranno di vita propria all’interno della piattaforma e saranno per Netflix una sorta di test a bassissimo rischio economico per studiare il proprio pubblico: è davvero interessato a contenuti tipici di altre piattaforme web, molto più veloci ed economici da produrre rispetto a film o serie originali?

In caso di risposta positiva, il colosso dello streaming potrebbe valutare la produzione interna di show in formato “snack”. Neanche a dirlo, non mancano forti perplessità tra gli appassionati di tecnologia e gli utenti storici. C’è il rischio che questa novità finisca per intasare e disordinare un’interfaccia utente già considerata piuttosto complessa?

Netflix potrebbe somigliare sempre di più alla “vecchia” TV o a un classico social network, allontanandosi da cià che spinge un utente a pagare l’abbonamento. Sarà in grado di evitare questo rischio?