Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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A distanza dall’ultimo aggiornamento del listino, Netflix aumenta i prezzi in Italia, con rincari per tutti i piani e con un incremento anche per il costo dell’utente extra. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli in merito alle nuove condizioni disponibili per accedere alla piattaforma di streaming.

Come cambiano i prezzi di Netflix in Italia

Con il nuovo listino, Netflix arriva a costare fino a 24 euro in più all’anno per gli abbonati. Il piano Standard con pubblicità passa da 6,99 euro al mese a 7,99 euro al mese. Questa versione consente la visione di contenuti in Full HD da due dispositivi in contemporanea, ma con interruzioni pubblicitarie. Ricordiamo che la pubblicità ricopre un ruolo di primo piano nelle strategie future di Netflix.

Per quanto riguarda il piano Standard, che non include la pubblicità, il costo è di 14,99 euro al mese, contro i 13,99 euro al mese precedenti. Anche in questo caso, è possibile sfruttare la visione di contenuti in Full HD da due dispositivi in contemporanea. Non ci sono pubblicità.

Il piano più completo resta quello Premium, che passa da 19,99 euro al mese a 21,99 euro al mese, con un rincaro di 2 euro (quindi 24 euro in più all’anno). Il servizio include i contenuti con risoluzione 4K con HDR, l’audio spaziale e quattro dispositivi in contemporanea.

Per quanto riguarda gli utenti extra, invece, l’aggiunta di una persona al proprio abbonamento comporta un costo di 4,99 euro al mese per la versione con pubblicità, mentre la versione senza pubblicità costa 5,99 euro al mese (con un rincaro di 1 euro al mese). Con Standard resta possibile aggiungere una persona, mentre con Premium due.

Il rincaro arriva dopo il caso degli aumenti illegittimi applicati dalla piattaforma.

Cosa cambia per i già abbonati

I già clienti Netflix, per il momento, continueranno a sfruttare il precedente listino (a differenza dei nuovi per cui è valido il nuovo). Nel corso dei prossimi giorni, però, gli abbonati dovrebbero ricevere una comunicazione ufficiale in cui viene confermato l’aumento del costo. Un adeguamento del prezzo è inevitabile.

Una necessità per l’azienda?

La strategia di Netflix, seppur impopolare tra i consumatori, riflette la necessità di sostenere costi di produzione e acquisizione sempre più elevati. L’azienda di Los Gatos non sta investendo solo in serie TV e film originali di alto budget, ma sta espandendo aggressivamente la propria offerta.

L’ingresso nel mondo del gaming, accessibile gratuitamente agli abbonati, e la recente spinta verso gli eventi in diretta, in particolare lo sport e l’intrattenimento live (come le partnership per il wrestling WWE), richiedono risorse ingenti che si traducono in un inevitabile ritocco dei listini.

L’aumento dei prezzi di Netflix non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in una tendenza ormai consolidata dell’intero mercato SVOD (Subscription Video on Demand). Anche altre aziende del settore hanno incrementato i prezzi.