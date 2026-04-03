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Una pronuncia del Tribunale di Roma interviene su uno dei temi più discussi degli ultimi anni nel rapporto tra piattaforme digitali e utenti: la gestione dei prezzi nel tempo. Nel caso di Netflix, i giudici hanno ritenuto non valide alcune clausole contrattuali utilizzate fino a gennaio 2024, accogliendo l’azione promossa dal Movimento Consumatori. La decisione apre ora alla possibilità di rimborsi e a una revisione delle tariffe per una parte degli abbonati.

Le modifiche unilaterali di Netflix

La questione nasce dalle modalità con cui sono stati gestiti gli aggiornamenti dei prezzi degli abbonamenti. Secondo il tribunale, le condizioni adottate dalla piattaforma consentivano di modificare costi e termini senza indicare nel contratto una motivazione specifica. Un’impostazione ritenuta incompatibile con la normativa a tutela dei consumatori.

Da qui la nullità delle clausole contestate e, di conseguenza, l’illegittimità degli aumenti applicati negli anni interessati. Restano esclusi i rapporti contrattuali avviati dopo gennaio 2024, che non rientrano nel perimetro della decisione.

Cosa cambia per chi ha pagato di più Netflix?

Gli effetti della sentenza non restano confinati al piano teorico. Il tribunale ha stabilito che gli abbonati coinvolti hanno diritto a recuperare quanto versato in eccesso nel corso degli anni. Accanto alla restituzione delle somme, è prevista anche una rideterminazione del prezzo attuale, che dovrà essere ricalibrato eliminando gli aumenti ritenuti non validi.

L’entità del rimborso varia in base alla tipologia di piano e alla durata dell’abbonamento. Nei casi più estesi, per chi ha mantenuto a lungo un profilo Premium, la cifra può arrivare fino a circa 500 euro. Importi più contenuti riguardano invece i piani standard e base.

Il provvedimento impone inoltre alla società di informare direttamente i clienti, inclusi quelli che hanno già disdetto il servizio, e di rendere pubblica la decisione sia sul proprio sito sia attraverso quotidiani a diffusione nazionale.

Un impatto che riguarda milioni di utenti

La portata della decisione è legata anche ai numeri della piattaforma in Italia, cresciuti progressivamente nel corso degli anni. Questo contribuisce a rendere la vicenda rilevante sul piano giuridico e anche per le possibili ricadute economiche.

Gli aumenti dei prezzi di Netflix in Italia si sono susseguiti nel tempo attraverso interventi progressivi sui diversi piani di abbonamento. Secondo quanto ricostruito nella decisione del Tribunale di Roma, gli incrementi hanno interessato più fasi, a partire dal 2017, con ulteriori aggiornamenti nel 2019 e nel 2021, fino all’ultimo adeguamento introdotto nel novembre 2024. Variazioni che hanno inciso in modo diverso su piano base, standard e Premium, determinando nel tempo un aumento complessivo dei costi mensili sostenuti dagli utenti, poi oggetto di contestazione per le modalità con cui sono stati applicati.

La risposta di Netflix e i prossimi passaggi

Netflix ha annunciato che presenterà ricorso contro la decisione. La società sostiene che le proprie condizioni siano sempre state conformi alla normativa e ribadisce l’attenzione nei confronti dei consumatori.

Il quadro resta quindi aperto. L’esito dei successivi gradi di giudizio sarà determinante per stabilire in via definitiva l’efficacia delle misure previste e per capire se gli utenti potranno ottenere concretamente i rimborsi e la revisione delle tariffe.