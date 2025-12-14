Nespresso, la macchina espresso costa pochissimo: lo sconto è esagerato

La macchina espresso del marchio statunitense è perfetta per bere una bevanda gustosa e profumata in pochi secondi. Oggi la trovi a un prezzo bassissimo.

Amazon

Il caffè espresso in tutta la sua semplicità. La Nespresso by Krups Inissia non richiede che tu abbia seguito corsi professionali da barista: ti basterà scegliere la tua miscela di caffè preferitaù (in capsula, ovviamente), selezionare la lunghezza e nel giro di 10 secondi potrai bere un caffè degno del miglior bar direttamente in casa.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Il tutto, ovviamente, senza dover rinunciare a gusto, profumi e intensità. L’ampissima gamma di miscele disponibili e il sistema di estrazione di livello professionale ti permetteranno di bere sempre un caffè esattamente come piace a te.

E grazie all’offerta di oggi su Amazon, la macchina caffè espresso del colosso statunitense è più conveniente che mai. Il prezzo crolla al punto più basso di sempre e risparmi decine di euro rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Nespresso by Krups Inissia, rossa

Nespresso sconto mai visto sulla macchina espresso: offerto e prezzo finale

La promozione di oggi sulla macchina caffè espresso del marchio statunitense è di quelli a cui è difficile dire di no. La Nespresso by Krups Inissia (di colore rosso) è disponibile con uno sconto del 34% e costa 79,00 euro. Rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore, risparmi ben 40 euro.

Acquistando la macchina espresso del marchio statunitense si riceverà anche un buono acquisto da 90 euro da spendere direttamente sullo store Nespresso. Potrai così bere gratis la tua miscela di caffè preferito ogni volta che vorrai.

Nespresso by Krups Inissia, rossa

Nespresso Inissia by Krups scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La Nespresso by Krups Inissia è l’espressione di compattezza e semplicità per gli amanti del caffè espresso in capsula. Caratterizzata da un design minimalista e disponibile in colori vivaci, è la macchina più user-friendly della gamma Nespresso, perfetta per chi cerca la qualità in poco spazio.

Le sue dimensioni ridotte (circa 12 cm di larghezza) la rendono ideale per qualsiasi cucina o ufficio, mentre l’interfaccia si limita a due semplici pulsanti, garantendo una preparazione del caffè rapida e intuitiva.

Il cuore delle prestazioni di Inissia risiede nel suo sistema ad alta pressione da 19 bar, essenziale per estrarre tutti gli aromi e creare la crema perfetta tipica dell’espresso. Grazie al sistema di riscaldamento Thermoblock, la macchina è pronta all’uso in tempi brevissimi, permettendo di gustare il proprio caffè al volo. L’utente ha la possibilità di selezionare e programmare due diverse lunghezze di erogazione: Espresso e Lungo, per personalizzare la propria esperienza di degustazione.

La macchina include un serbatoio dell’acqua rimovibile da 0,7 litri e un contenitore interno capace di raccogliere fino a un massimo di 11 capsule usate. Il vassoio anti-goccia è regolabile su due posizioni per accogliere tazze di diverse altezze.

La Nespresso Inissia è inoltre progettata per il risparmio energetico, attivando la modalità di spegnimento automatico dopo soli 9 minuti di inattività. Questa combinazione di rapidità, qualità e funzionalità essenziali rende Inissia una scelta pratica e affidabile.

Nespresso by Krups Inissia, rossa