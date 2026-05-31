Nespresso, la macchina caffè espresso compatta a prezzo piccolissimo: va comprata ora

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Se cerchi una macchina caffè espresso che non occupi troppo spazio in cucina (anzi, ne occupi proprio pochissimo) e, al tempo stesso, non vuoi rinunciare a bere un caffè gustoso e profumato, la tua scelta non può che ricadere sulla Nespresso Essenza Mini di Krups. Spessa appena 8 centimetri e alta 22, è caratterizzata da un design minimal e lineare: si adatta alla perfezione con cucine di qualunque stile senza che rubi troppo spazio ad altri elettrodomestici. Con lo sconto garantito oggi da Amazon, poi, diventa un vero e proprio best buy di settore: il prezzo crolla al punto più basso di sempre e avrai un buono acquisto da spendere in caps e altri accessori Nespresso.

Nespresso Krups Essenza Mini

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Nespresso, la macchina caffè espresso costa pochissimo: sconto e prezzo finale

Una promozione doppia, quella che trovi oggi su Amazon per la macchina caffè espresso compatta e versatile di Krups. La Nespresso Essenza Mini è disponibile con uno sconto del 27% al quale si somma uno sconto automatico al checkout del valore di 9€. In questo modo la Nespresso Krups Essenza Mini costa appena 78 euro anziché 119,99 euro come da listino: un risparmio superiore ai 40 euro su una macchina espresso versatile ed estremamente funzionale.

Al momento dell’acquisto, inoltre, si riceverà un buono acquisto da 90 euro da spendere nello store Nespresso: potrai fare scorta delle tue caps preferite e bere il tuo caffè preferito per settimane senza dover pagare nulla.

Nespresso Krups Essenza Mini

Nespresso Essenza Mini scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Nonostante le dimensioni contenute, la Nespresso Krups Essenza Mini non scende a compromessi sul fronte della tecnologia e delle prestazioni. La pompa ad alta pressione da 19 bar garantisce un’estrazione ottimale del caffè, sprigionando l’aroma ricco e creando la tipica crema densa e vellutata che contraddistingue il vero espresso italiano ad ogni singola erogazione.

La facilità d’uso è uno dei punti di forza principali di questo piccolo elettrodomestico. Dotata di due soli pulsanti programmabili con arresto automatico del flusso, la macchina permette di scegliere rapidamente tra un espresso classico o un caffè lungo, personalizzando la lunghezza della bevanda in base ai propri gusti.

Il fattore tempo è gestito in modo eccellente dal sistema di riscaldamento rapido Thermoblock. La Essenza Mini impiega infatti appena 25 secondi per raggiungere la temperatura ideale dall’accensione, riducendo al minimo l’attesa e assicurando una tazza di caffè bollente fin dal primo mattino.

Infine, l’attenzione al risparmio energetico completa le caratteristiche di questo modello. La macchina attiva automaticamente la modalità a basso consumo dopo soli 3 minuti di inattività e si spegne del tutto dopo 9 minuti, garantendo così una gestione ecologica, sicura e senza sprechi di corrente elettrica.

Nespresso Krups Essenza Mini