Nespresso Inissia con 100 capsule al minimo storico: promo imperdibile

Compatta e veloce con 19 bar e 100 capsule incluse: Nespresso Inissia è in offerta su Amazon con sconto del 31%. Scopri i dettagli e il link diretto.

Oggi segnaliamo un’interessante offerta Amazon per la Nespresso Inissia, una macchina da caffè compatta pensata per chi desidera qualità e praticità. Con uno sconto del 31%, è un’occasione concreta per portare in casa un sistema pronto all’uso.

Il design essenziale si adatta a spazi ridotti, l’avvio è rapido e l’espresso è cremoso e intenso. In confezione trovi 100 capsule ispirate alla tradizione italiana, così puoi esplorare fin da subito profili diversi, dall’intenso al più equilibrato.

Nespresso Inissia: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento Nespresso Inissia è in offerta su Amazon a 99,90€ con sconto del 31%. Il bundle con 100 capsule aumenta il valore complessivo, permettendoti di partire con una scorta completa di miscele per ogni gusto.

Nespresso Inissia: le caratteristiche tecniche

Il cuore del sistema è la pompa da 19 bar della Linea Original, per un’estrazione efficace. Con due lunghezze programmabili — Espresso e Lungo — puoi adattare la quantità alla tua routine. Il serbatoio da 0,7 L è rimovibile e lo spegnimento automatico aiuta a ridurre i consumi. La struttura è compatta (32,1 x 12 x 23 cm) e leggera (circa 2,96 kg), qui proposta nella finitura Nero.

Il set da 100 capsule comprende 20 Arpeggio, 20 Roma, 20 Livanto, 20 Ristretto e 10 Venezia e 10 Napoli: un viaggio fra intensità che vanno da 6 a 13 su 13. Sul fronte responsabilità, Nespresso è certificata B Corporation e le capsule sono riciclabili, per un’esperienza più attenta alla sostenibilità.

