Nescafé, prezzo bassissimo per la macchina espresso: minimo storico

Immagina di poter bere un ottimo caffè, cappuccino o tè ogni volta che vuoi senza dover necessariamente aspettare decine e decine di secondi o addirittura minuti. Con la Dolce Gusto Mini Me potrai preparare queste e moltissime altre bevande in un batter d’occhio e senza fatica.

Compatibile con le capsule Nescafé Dolce Gusto, la macchina caffè espresso ti permette infatti di preparare degli ottimi caffè – degni del tuo bar di fiducia – ma non solo. Ti basterà utilizzare una delle tante caps disponibili – dal cappuccino agli infusi, passando per cioccolata calda e altre bevande fredde – per soddisfare la tua voglia mattutina (o pomeridiana). E grazie al suo design semplice ma al tempo stesso ricercato, si adatta alla perfezione a qualunque ambiente domestico.

Comprandola oggi su Amazon, poi, potrai approfittare di un’offerta a dir poco conveniente. Anzi, doppiamente conveniente. Allo sconto top garantito dal colosso del commercio elettronico si somma la possibilità di pagarla a rate a tasso zero.

La macchina caffè Nescafé a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promozione di oggi sulla macchina espresso Nescafé è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. La Krups Mini Me è disponibile con uno sconto del 41% a un prezzo piccolissimo: oggi la paghi solamente 59,00 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono anche optare per il pagamento a rate senza costi aggiuntivi (tasso zero e nessuna spesa per la pratica istruttoria. Scegliendo questa modalità, la Dolce Gusto Mini Me costa appena 19,67 euro al mese per tre mesi. Praticamente, meno di un caffè al giorno.

Nescafé Dolce Gusto Mini Me scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La Krups Dolce Gusto Mini Me unisce design compatto e funzionalità intuitive per offrire una vasta gamma di bevande con la semplice pressione di un pulsante. Con il suo sistema ad alta pressione (fino a 15 bar), è in grado di preparare un caffè di qualità professionale con una crema ricca e vellutata, proprio come al bar. Il serbatoio dell’acqua da 0,8 litri, removibile per una facile ricarica, la rende ideale per nuclei familiari oppure uffici di piccole e medie dimensioni.

Una delle caratteristiche distintive della Mini Me è la sua versatilità. Compatibile con le capsule Dolce Gusto di Nescafé, non solo è in grado di preparare una vasta selezione di caffè, dall’espresso intenso al lungo, ma offre anche bevande a base di latte come cappuccino e latte macchiato, cioccolate calde, tè e persino bevande fredde.

La funzione "Play & Select" permette di regolare la quantità di acqua per ogni bevanda, personalizzando l’intensità e il volume a proprio piacimento, e la macchina si arresta automaticamente una volta raggiunta la dose selezionata.

Inoltre, la Mini Me è pensata per la praticità e il risparmio energetico. Il suo design moderno e le dimensioni ridotte (circa 16 x 31 x 24 cm) la rendono perfetta per qualsiasi cucina. La macchina include una modalità Eco che ne spegne automaticamente l’alimentazione dopo 5 minuti di inattività, contribuendo a ridurre i consumi energetici.

