Si è scoperto che i nervi ottici dei camaleonti hanno una forma a spirale: ecco perché questi animali riescono a orientare lo sguardo in direzioni diverse allo stesso tempo

Una nuova indagine scientifica fa luce su una caratteristica che ha sempre affascinato i biologi: i nervi ottici dei camaleonti presentano una struttura unica, capace di spiegare perché questi rettili riescano a orientare gli occhi in direzioni diverse allo stesso tempo. L’analisi approfondita dell’anatomia visiva del camaleonte ha infatti rivelato elementi mai osservati in altre lucertole, aprendo prospettive e nuovi scenari sull’evoluzione della loro straordinaria mobilità oculare.

Il segreto della visione indipendente dei camaleonti

La capacità dei camaleonti di muovere gli occhi come se fossero indipendenti l’uno dall’altro è una delle peculiarità più sorprendenti del regno animale. Per secoli, studiosi e naturalisti hanno ipotizzato che questo controllo eccezionale fosse legato esclusivamente alla particolare anatomia degli occhi e ai muscoli circostanti. La nuova ricerca, invece, dimostra che il vero fulcro della loro abilità è nascosto nei nervi ottici dei camaleonti, decisamente diversi da quelli delle altre specie analizzate.

Gli scienziati hanno scoperto che ciascun nervo ottico del camaleonte non solo è più lungo del normale, ma assume anche una forma a spirale simile ai vecchi cavi telefonici. Questo avvolgimento elicoidale, totalmente inedito nella biologia dei rettili, sembra fornire al nervo la flessibilità necessaria per supportare una mobilità oculare molto più ampia rispetto a quella delle altre lucertole.

È proprio questa architettura che permette agli occhi di muoversi in modo indipendente pur mantenendo la capacità di sincronizzarsi rapidamente quando l’animale decide di focalizzarsi su una preda.

Le tecnologie di imaging rivelano la struttura nascosta

A confermare l’esistenza di questa particolare conformazione è stato uno studio condotto attraverso la tomografia computerizzata a raggi X. Le Tac del cervello di varie specie hanno permesso ai ricercatori di ottenere modelli tridimensionali estremamente accurati, mettendo finalmente in evidenza dettagli fino a oggi invisibili. La ricostruzione in 3D dei nervi ottici a spirale del camaleonte ha mostrato con chiarezza come questi si distinguano nettamente dai nervi più corti e lineari osservati in lucertole e serpenti.

Il confronto è avvenuto dopo aver analizzato scansioni provenienti da numerosi rettili, tra cui tre specie di camaleonti. Le immagini hanno fornito prove inequivocabili: il camaleonte non possiede semplicemente occhi più mobili, ma un’intera architettura neurologica ottimizzata per un controllo visivo estremamente preciso. Questo sistema, unico nel suo genere, consente una visione quasi panoramica e offre un vantaggio fondamentale nella caccia e nella difesa.

Come si sviluppano i nervi ottici a spirale

Un altro punto chiave emerso dalla ricerca riguarda lo sviluppo embrionale degli occhi del camaleonte. Attraverso la comparazione delle scansioni effettuate in diversi stadi dell’embrione, gli studiosi sono riusciti a osservare che i nervi ottici iniziano il loro sviluppo in forma rettilinea. Solo in prossimità della schiusa avviene l’allungamento e il successivo avvolgimento elicoidale.

Questo significa che i piccoli di camaleonte nascono già con occhi perfettamente mobili, dotati di quella straordinaria indipendenza visiva che caratterizza l’adulto. Lo studio su come funzionano gli occhi dei camaleonti offre dunque una chiave interpretativa importante: l’evoluzione ha compensato la ridotta mobilità del collo con un adattamento neurologico capace di ampliare il campo visivo senza dover ruotare la testa.

Un vantaggio evolutivo che cambia la prospettiva

La nuova scoperta chiarisce finalmente perché la visione dei camaleonti rappresenti un caso unico nel regno animale. L’avvolgimento dei nervi ottici, insieme alla loro notevole lunghezza, costituisce una soluzione evolutiva estremamente sofisticata, che permette a questi rettili di monitorare l’ambiente circostante con precisione straordinaria.

Grazie a questa struttura, i camaleonti possono individuare minime variazioni nel movimento delle prede, controllare potenziali minacce e orientarsi in ambienti complessi senza esporre il corpo. È un esempio perfetto di come le pressioni evolutive possano plasmare non solo la forma degli organi, ma anche la struttura interna dei sistemi che li governano.

La scoperta rappresenta un passo avanti decisivo nella comprensione dell’ecologia visiva di questi affascinanti animali e apre la strada a nuove ricerche sulla correlazione tra neurologia e comportamento nel mondo dei rettili.