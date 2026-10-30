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Una grande catena di librerie ha rifiutato un ordine milionario da misteriose società. Non è la prima a opporsi: sempre più negozi lo stanno facendo. Il timore è che dietro tutto questo ci sia l'intelligenza artificiale.

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Immagina di essere un grande libraio, con scaffali colmi di centinaia di migliaia di volumi. All’improvviso, ti arriva online un ordine mastodontico: praticamente tutto il catalogo in tuo possesso, senza però alcuna motivazione plausibile.

È esattamente ciò che è successo a Kyobo Book Centre, la più grande catena di librerie della Corea del Sud, che di fronte a una richiesta così insolita ha deciso di rifiutare l’ordine.

Timore di una truffa, magari perpetrata con l’IA? Non solo: sempre più negozi e catene hanno paura che questi libri possano essere usati proprio per l’IA.

Ordine da 100.000 libri, ma per cosa? Il caso Kyobo

Lo ha raccontato un funzionario del Kyobo Book Centre al Korea Herald. La più grande catena di librerie della Corea del Sud si è trovata tempo fa un ordine monstre da 100.000 libri, proveniente da un’azienda straniera con cui non aveva mai avuto alcun rapporto in passato.

La richiesta era insolita: una copia per ciascun titolo in catalogo, senza specificare alcun interesse per determinati argomenti o generi letterari. Kyobo ha giustamente chiesto ulteriori informazioni circa il destinatario finale dei volumi; l’acquirente si è allora trincerato dietro una vaga etichetta di “data company”, adducendo presunti vincoli di riservatezza contrattuale che impedivano di rivelare ulteriori dettagli.

Così, nome esatto e Paese d’origine dell’acquirente sono stati mantenuti riservati. Da qui la decisione di rifiutare, anche perché la stessa società teme che dietro quest’ordine ci fosse qualcosa di truffaldino.

Una truffa dietro questi ordini enormi di libri?

Se per truffa si intende un utilizzo estraneo alla semplice lettura, sì.

Anzi, lo stesso direttore di Seoul Book Bogo, Kim Su-hyeon, teme che dietro tutto questo ci sia l’IA: “Sospetto che le aziende di IA abbiano finito di addestrare i loro modelli sui libri nuovi“.

Un’idea non così assurda, anzi molto condivisa nel settore editoriale coreano. Secondo quanto riportato dal Korea JoongAng Daily, già dall’inizio del 2026 circa dieci aziende straniere, per la maggior parte basate negli Stati Uniti, avrebbero contattato Kyobo con richieste analoghe.

Alcune di queste avrebbero negato che i volumi fossero destinati all’addestramento di IA, mentre altre hanno continuato a indicare come beneficiario finale una generica azienda del settore dei dati.

E gli ordini non riguardano solo libri nuovi. Già ad agosto, inoltre, una società con sede in Arizona avrebbe avanzato richieste di grandi quantità di libri usati rivolgendosi sia al reparto dell’usato di Yes24 che alla libreria Seoul Book Bogo.

L’ombra della scansione distruttiva di libri (rari)

Il fenomeno, tuttavia, non è sola esclusiva dell’Estremo Oriente.

Già qualche mese fa il Guardian Australia aveva fatto sapere che pure i librai specializzati in volumi rari avevano notato un’improvvisa ondata di ordini anomali, del tutto slegati dai consueti volumi di traffico dei clienti abituali.

I committenti effettuavano pagamenti anticipati senza batter ciglio sui costi di spedizione, piazzando blocchi consistenti di 30 o 40 volumi alla volta.

Davanti a queste transazioni sospette, i librai esperti hanno tenuto che si trattassero di quelle aziende di intelligenza artificiale interessate alla cosiddetta “scansione distruttiva” (in breve: acquistare libri per digitalizzarli, anche a costo di tagliarne i dorsi e distruggerli). Il rischio è infatti che preziosi testi storici vengano sacrificati e irrimediabilmente perduti solo per nutrire gli algoritmi.

La Corea si protegge: in arrivo norme anti-IA?

In risposta a queste manovre, la Corea del Sud sta correndo ai ripari per blindare la filiera editoriale.

La Korean Publishers Association ha annunciato l’avvio di un’indagine approfondita che coinvolgerà librerie, rivenditori dell’usato e distributori in merito a questi tentativi di acquisto in blocco. L’associazione si appresta inoltre a sollecitare il governo e l’Assemblea nazionale affinché venga rafforzata la tutela del diritto d’autore sui libri.

La Corea vorrebbe infatti dotarsi di una norma che preveda l’obbligo del consenso preventivo degli autori per l’utilizzo delle opere nell’addestramento IA. Un emendamento è stato pure proposto nel 2023, ma stando al Korea Herald non è stato approvato.

Cosa possono fare i librai in caso di maxi-ordini

Per quanto riguarda gli altri mercati, e in particolare quelli europei, i librai potrebbero vietare la vendita, ma solo in alcuni condizioni.

Ad esempio se autori ed editori dei volumi in vendita hanno esplicitamente richiesto di escludere le proprie opere dall’addestramento dei modelli di IA, avvalendosi delle norme sul Text and Data Mining (TDM) previste dalla Direttiva Copyright (art. 4).

D’altra parte, qualora venisse confermato che l’acquirente opera in veste di società e quindi di professionista, nei rapporti B2B vige la totale libertà contrattuale: un libraio o un distributore ha pieno diritto di rifiutarsi di vendere migliaia di libri a una tech company senza essere tenuto a fornire alcuna giustificazione contrattuale.