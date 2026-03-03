Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

La crescente diffusione di dispositivi indossabili in grado di registrare audio e video si traduce in un nuovo problema di privacy. Già oggi, infatti, è difficile capire se qualcuno nelle nostre vicinanze sta usando degli occhiali smart che, potenzialmente, potrebbero essere sfruttati per registrare un video senza farsi notare.

Per aiutare gli utenti a difendersi da questo tipo di minaccia per la propria privacy arriva una nuova app, disponibile per il momento soltanto su dispositivi Android ed è scaricabile gratuitamente dal Play Store (al momento, non chiaro se ci sarà una versione per iPhone).

Si tratta di Nearby Glasses, un’app che può risultare decisiva per proteggere la privacy dal rischio di monitoraggio tramite occhiali smart. Ecco come funziona e perché si tratta di un’arma in più per difendere la propria privacy.

Un’app che protegge la privacy

Gli occhiali smart sono sempre più diffusi e potenzialmente rappresentano una minaccia per la privacy. Nearby Glasses è un’app in grado di rilevare se qualcuno nelle vicinanze dell’utente indossa degli occhiali smart, come i nuovi prodotti di Meta ad esempio, e avvisare l’utente in merito.

Chiaramente, usare degli occhiali smart è assolutamente lecito, ma alcune persone potrebbero voler essere a conoscenza della presenza di un dispositivo di questo tipo nelle proprie vicinanze. Nearby Glasses è perfetta per questo scopo.

L’app esegue costantemente la scansione dei segnali nelle vicinanze emessi da dispositivi tecnologici abilitati al Bluetooth. In caso di rilevamento di occhiali smart o altri dispositivi simili, l’applicazione invierà una notifica all’utente.

Nearby Glasses utilizza il database di Bluetooth SIG, l’ente che certifica i dispositivi dotati di supporto Bluetooth prima dell’arrivo sul mercato, per risalire all’azienda produttrice del dispositivo e, eventualmente, al dispositivo. Come chiarito nella descrizione dell’app, ancora in sviluppo, potrebbe portare a falsi positivi.

L’applicazione è completamente gratuita e open source (il codice è disponibile su GitHub). In aggiunta, Nearby Glasses non memorizza alcun dettaglio sugli utenti o sul dispositivo, non include pubblicità o elementi indesiderati.

Perché è stata sviluppata l’app

L’autore dell’app, Yves Jeanrenaud, ha spiegato, nella descrizione presente su GitHub, il motivo che lo ha portato allo sviluppo dell’applicazione: “considero gli occhiali intelligenti un’intrusione intollerabile, un orribile pezzo di tecnologia che ignora il consenso e che viene già utilizzato per creare vari e tonnellate di “contenuti” altrettanto disgustosi”.

La dichiarazione dell’autore è abbastanza forte ma evidenzia, forse estromizzandolo un po’ troppo, un rischio concreto legato alla possibilità di registrare di nascosto altre persone. Molti occhiali smart hanno un piccolo LED che si attiva quando il dispositivo sta registrando. Tale LED può essere disattivato o nascosto.

In aggiunta, gli occhiali di nuova generazione sono diventati sempre più simili a occhiali normali e, soprattutto per chi non è esperto, può diventare difficile rilevare la presenza di un paio di occhiali smart. Un’app come Nearby Glasses ha proprio lo scopo di ridurre questo rischio, aiutando gli utenti a individuare un dispositivo potenzialmente pericoloso per la propria privacy in utilizzo nei dintorni.