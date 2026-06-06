Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

Niente cavi da interrare, niente antenna sul garage, niente weekend perso a fare l'elettricista del prato. Il Segway Navimow i206 AWD si configura in meno di un'ora e poi lavora da solo, su pendenze fino al 45%, a soli 59 dB.

Trazione integrale Xero-Turn, navigazione RTK 4G integrata, cinque lame che non lasciano segni di sterzata sull'erba. Per giardini fino a 600 m², a 749 euro, è semplicemente uno degli argomenti più convincenti per smettere di tagliare l'erba a mano.

Iniziamo con una premessa: non tutti hanno un giardino. Se voi siete tra questi, potreste già essere tentati di chiudere questa pagina. Resistete ancora trenta secondi, perché abbiamo tre buone ragioni per convincervi a restare.

La prima è che i mercati immobiliari cambiano, i contratti di affitto scadono, e prima o poi nella vita di quasi tutti compare un pezzo di terra verde da gestire.

La seconda è che da qualche parte nella vostra cerchia familiare esiste quasi certamente una zia, un genitore o un vicino con un giardino che sta ancora usando un tosaerba a benzina comprato sotto il secondo governo Prodi. Aiutarli a scoprire che esiste di meglio è un atto di civiltà, oltre che di affetto.

La terza, per chi un giardino lo possiede già, è che stiamo parlando di uno dei robot tagliaerba compatti più interessanti arrivati sul mercato nell’ultimo anno, a un prezzo che non richiede di vendere un’automobile per permetterselo.

Il Segway Navimow i206 AWD è un robot tagliaerba senza filo perimetrale con trazione integrale, disponibile in Italia a 749 euro nella grande distribuzione e su Amazon. È pensato per giardini fino a 600 m² ed è attualmente uno dei punti di riferimento nella categoria compatta. I dati 4G sono inclusi gratuitamente nel primo anno, poi rinnovabili a 29,99 euro/anno.