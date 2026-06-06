Segway Navimow i206 AWD: robot tagliaerba senza fili e senza mal di testa
Niente cavi, niente antenna, niente scuse: il robot che convince anche i più scettici
Niente cavi da interrare, niente antenna sul garage, niente weekend perso a fare l'elettricista del prato. Il Segway Navimow i206 AWD si configura in meno di un'ora e poi lavora da solo, su pendenze fino al 45%, a soli 59 dB.
Trazione integrale Xero-Turn, navigazione RTK 4G integrata, cinque lame che non lasciano segni di sterzata sull'erba. Per giardini fino a 600 m², a 749 euro, è semplicemente uno degli argomenti più convincenti per smettere di tagliare l'erba a mano.
Iniziamo con una premessa: non tutti hanno un giardino. Se voi siete tra questi, potreste già essere tentati di chiudere questa pagina. Resistete ancora trenta secondi, perché abbiamo tre buone ragioni per convincervi a restare.
La prima è che i mercati immobiliari cambiano, i contratti di affitto scadono, e prima o poi nella vita di quasi tutti compare un pezzo di terra verde da gestire.
La seconda è che da qualche parte nella vostra cerchia familiare esiste quasi certamente una zia, un genitore o un vicino con un giardino che sta ancora usando un tosaerba a benzina comprato sotto il secondo governo Prodi. Aiutarli a scoprire che esiste di meglio è un atto di civiltà, oltre che di affetto.
La terza, per chi un giardino lo possiede già, è che stiamo parlando di uno dei robot tagliaerba compatti più interessanti arrivati sul mercato nell’ultimo anno, a un prezzo che non richiede di vendere un’automobile per permetterselo.
Il Segway Navimow i206 AWD è un robot tagliaerba senza filo perimetrale con trazione integrale, disponibile in Italia a 749 euro nella grande distribuzione e su Amazon. È pensato per giardini fino a 600 m² ed è attualmente uno dei punti di riferimento nella categoria compatta. I dati 4G sono inclusi gratuitamente nel primo anno, poi rinnovabili a 29,99 euro/anno.
Segway Navimow i205 AWD Tagliaerba Robotico Senza Filo Perimetrale, GPS RTK, 4 Ruote Motrici, Pendenza 75%, Area 2000m², App Control, Silenzioso, Adatto per Giardini Complessi
Segway Navimow i206 AWD
Il problema dei robot tagliaerba di prima generazione era uno solo: installarli era un'impresa da mezzo weekend.
Cavi da interrare lungo tutto il perimetro, pioli da conficcare a intervalli regolari, un'antenna da fissare in qualche punto strategico del garage. E dopo tutto quel lavoro, bastava una vanga fuori posto per mandare tutto all'aria.
Segway ha eliminato tutto questo. Il Navimow i206 AWD non richiede nessun cavo perimetrale, nessuna stazione base esterna, nessun elemento da installare tranne la base di ricarica.
La configurazione completa per un prato da 600 m² richiede tra i 45 e i 60 minuti la prima volta. Dopodiché il robot lavora da solo, e voi potete fare altro.
Nelle prossime righe scopriamo cosa succede nella pratica, su un terreno con dislivelli, un sentiero in pietra e qualche radice che non ha ancora deciso di starsene sotto.
- Nessun cavo perimetrale da interrare
- Trazione integrale AWD nella fascia compatta
- Navigazione RTK 4G integrata senza antenna esterna
- 59 dB: lavora anche di notte
- Cinque lame senza segni di sterzata sul prato
- Dati 4G a pagamento dal secondo anno
- Su giardini con geometrie complesse serve qualche correzione manuale alla mappa
Il Navimow i206 AWD misura 54,4 x 38,4 x 28,4 cm e la scocca in plastica ad alto impatto ha certificazione IP66. In termini pratici: si sciacqua con il tubo dell'acqua senza problemi.
La finitura bianco/grigio è neutra e curata, lontana dall'estetica da giocattolo di certi concorrenti di fascia bassa.
L'elemento costruttivo più rilevante è la terza ruota motorizzata nella parte anteriore, protagonista della trazione integrale che distingue questo modello dalla concorrenza diretta.
La manopola per regolare l'altezza di taglio, tra 20 e 36 mm, è l'unico controllo fisico non gestibile via app: una scelta che semplifica il software senza rinunciare alla regolabilità meccanica.
Il sistema Xero-Turn AWD è il cuore tecnico di questo prodotto.
Le ruote anteriori sono gestite da un controller elettronico di derivazione automobilistica, mentre la terza ruota posteriore può ruotare fino a 180 gradi per eseguire inversioni a U senza lasciare tracce sull'erba.
Chi ha trovato il proprio prato con i segni delle sterzate di un robot concorrente sa esattamente di cosa stiamo parlando.
La pendenza massima affrontabile è del 45%, un valore senza rivali nella categoria compatta. Il sistema TCS (Traction Control System) regola la velocità delle singole ruote in tempo reale, proteggendo il manto erboso su superfici bagnate o irregolari.
La terza ruota si attiva solo quando necessario, con un risparmio energetico dichiarato fino al 30% rispetto alla trazione integrale permanente.
Il sistema EFLS 2.0 combina posizionamento RTK tri-frequenza via rete 4G integrata con visione AI che subentra quando il segnale satellitare viene disturbato, per esempio sotto una chioma fitta o vicino a un muro alto.
Questa doppia modalità rende il Navimow i206 AWD molto più affidabile rispetto ai modelli basati sul solo RTK.
L'accesso alla rete RTK è incluso senza costi aggiuntivi nel primo anno. I dati cellulari per la connessione 4G sono anch'essi gratuiti per i primi 12 mesi, poi rinnovabili a 29,99 euro/anno: una spesa contenuta, ma da mettere in preventivo sin dall'acquisto.
Il disco di taglio equipaggia cinque lame in acciaio, upgrade rispetto alle tre della generazione precedente.
Il funzionamento quotidiano produce il cosiddetto "effetto moquette": l'erba non raggiunge mai un'altezza tale da rendere visibile il taglio, e i micro-frammenti ricadono sul terreno come fertilizzante naturale.
La larghezza di taglio è di 18 cm, nella media della categoria.
Il dato che colpisce di più è il livello sonoro: 59 dB, inferiore a quello di una normale conversazione. Il robot può lavorare anche di notte senza disturbare nessuno.
Chi vuole coprire superfici superiori ai 600 m² dovrà guardare a modelli di fascia superiore. Per il target dichiarato di questo prodotto, la capacità operativa è più che adeguata.
Il sistema VisionFence usa algoritmi di visione artificiale per riconoscere oltre 150 categorie di ostacoli: animali domestici, attrezzi da giardino, palloni, avvolgitubo, fontane, pannelli solari.
In caso di rilevamento, il robot si reindirizza in 0,1 secondi mantenendo una distanza di sicurezza di un metro.
Con ostacoli grandi e statici funziona in modo affidabile. Con oggetti molto piccoli o piatti sull'erba, la percentuale di rilevamento è buona ma non assoluta. È un limite fisico della visione ottica a questa fascia di prezzo, non un difetto del prodotto.
L'app Navimow consente di gestire zone multiple con orari differenziati, monitorare la posizione in tempo reale e ricevere notifiche antifurto se il robot viene spostato fuori dai confini mappati.
L'integrazione con Amazon Alexa e Google Home permette il controllo vocale. C'è anche una funzione per creare pattern decorativi sul prato, con 29 disegni predefiniti più la possibilità di personalizzare lettere e numeri.
Segway Navimow i206 AWD
Segway Navimow i205 AWD Tagliaerba Robotico Senza Filo Perimetrale, GPS RTK, 4 Ruote Motrici, Pendenza 75%, Area 2000m², App Control, Silenzioso, Adatto per Giardini Complessi
Il Segway Navimow i206 AWD risolve i due problemi principali che hanno tenuto lontani molti acquirenti dalla categoria: l'installazione complicata e le prestazioni scadenti su terreni non perfetti.
L'assenza del cavo perimetrale elimina la fase più frustrante dell'esperienza. La trazione integrale AWD con tecnologia Xero-Turn garantisce risultati concreti su pendenze e superfici irregolari che altri robot compatti faticano a gestire.
L'abbonamento annuale da 29,99 euro per i dati 4G è un costo ricorrente da considerare, anche se contenuto.
Su giardini con geometrie complesse, zone non comunicanti o corridoi stretti, la mappatura automatica richiede qualche correzione manuale. Non è un difetto strutturale, ma è giusto saperlo prima.
A 749 euro, il Navimow i206 AWD è una delle proposte più serie nella categoria compatta per prati fino a 600 m². Il rapporto tra tecnologia offerta e prezzo richiesto è difficile da ignorare.
E se per caso avete una zia con un giardino da 800 m² ancora alle prese con un tosaerba a benzina: avete trovato il regalo giusto per il prossimo compleanno.
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