Natale 2025: tutte le notizie gaming del 25 dicembre

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

Il 25 dicembre 2025 regala diverse novità per i gamer: un nuovo gioco gratuito sull’Epic Games Store, problemi temporanei ai server di titoli popolari e un sondaggio dedicato ai regali di Natale. Tutti gli highlights gaming del giorno.

Epic Games Store: nuovo gioco gratuito a tempo per Natale

Per gli amanti dei videogiochi è tempo di controllare lo store Epic Games, dove continua la tradizione natalizia dei Mystery Games: anche oggi, giovedì 25 dicembre, è previsto un nuovo titolo gratuito da riscattare per un periodo limitato. Poche ore fa è stato reso disponibile The Callisto Protocol come regalo natalizio, ma l’offerta scade rapidamente e sostituisce altri giochi che facevano parte dell’iniziativa Mystery Games di dicembre 2025.

Questi gratuiti festivi sono stati rivelati progressivamente fino al 31 dicembre, con una lineup che ha incluso grandi titoli come Hogwarts Legacy, Paradise Killer e Bloodstained: Ritual of the Night. Se stai passando il Natale con una console nuova o con un PC sotto l’albero, controlla l’Epic Games Store: potresti scoprire un regalo digitale da aggiungere subito alla tua libreria.

Problemi ai server natalizi: Fortnite e ARC Raiders offline (temporaneamente)

Non tutto è andato liscio per i gamer questo Natale: molti utenti hanno segnalato problemi di connessione ai server di giochi popolari come Fortnite e ARC Raiders proprio nella notte del 25 dicembre.

L’interruzione ha coinvolto anche Steam, che per alcune ore ha registrato difficoltà di accesso a causa di un picco di traffico globale tipico del periodo festivo.

Secondo le segnalazioni raccolte durante la giornata, questi malfunzionamenti sembrano legati a disservizi di infrastruttura condivisa (come quelli legati ad Amazon Web Services), anche se le compagnie coinvolte hanno negato problemi diretti sulle loro piattaforme.La situazione comunque sembra in via di risoluzione, quindi molti giocatori potranno comunque recuperare tempo di gioco nelle ore serali o nei prossimi giorni.

Sondaggio gaming a Natale: quanti hanno ricevuto regali videoludici?

Con lo spirito delle feste, alcune testate specializzate nel settore gaming hanno lanciato un sondaggio per capire quanti videogiocatori abbiano ricevuto regali legati ai videogiochi questo Natale. I primi risultati mostrano che una buona parte degli utenti ha ricevuto almeno un regalo videoludico, mentre altri dichiarano di non aver ricevuto nulla del genere… ma con grande curiosità verso le idee per il prossimo anno. Questa mini-indagine riflette quanto il gaming sia diventato parte integrante della cultura popolare, persino nelle festività tradizionali come il Natale — non più un semplice passatempo, ma una passione condivisa da famiglie e amici.

Idee gaming per Natale: riflessioni e tendenze

Il Natale è anche un momento per riflettere sull’anno videoludico appena trascorso e guardare ai trend del settore, dai grandi successi indipendenti come Clair Obscur: Expedition 33 agli eventi retro-gaming celebrati in community e nelle playlist vacanziere. Molti appassionati hanno approfittato del giorno di festa per riscoprire classici o per immergersi nei titoli più discussi dell’anno, approfittando sia delle nuove console che degli aggiornamenti hardware usciti nel 2025. Il Natale resta uno dei periodi più amati per il gaming, perché unisce regali, tempo libero e voglia di divertirsi con amici e familiari, sia su console moderne che con esperienze nostalgiche.