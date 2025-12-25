Libero
Natale senza stress digitale: come avviare un digital detox durante le feste

Natale più sereno e meno stress digitale: ecco i migliori consigli per un digital detox efficace riducendo l'uso dei propri dispositivi

auguri natale 2024 Shutterstock

In sintesi

  • Il periodo natalizio è ideale per avviare un digital detox, riducendo l’uso di smartphone, PC e social attraverso piccole regole quotidiane come fasce orarie offline, notifiche disattivate e attività alternative “analogiche”.
  • Il digital detox deve essere flessibile e sostenibile: l’obiettivo è trovare un equilibrio tra momenti offline e utilizzo consapevole dei dispositivi, senza rinunce rigide o imposizioni.

Il periodo di Natale è il momento giusto per avviare una fase di “digital detox“, riducendo in modo significativo il tempo passato online e l’uso dei dispositivi tecnologici, dallo smartphone al PC.

Raggiungere quest’obiettivo non è sempre facile, anche perché siamo abituati a vivere in un mondo sempre più digitale e staccare completamente può risultare difficile.

Con alcuni piccoli accorgimenti, però, è possibile raggiungere l’obiettivo di un Natale (e un Capodanno) all’insegna del digital detox. In questo modo è possibile anche migliorare il proprio benessere digitale.

I trucchi per un Natale all’insegna del digital detox

Uno degli aspetti più importanti per raggiungere l’obiettivo di un Natale “disconnesso” è legato alla possibilità di fissare delle fasce orarie “offline” e, quindi, dei momenti della giornata in cui non sarà possibile utilizzare smartphone, computer e qualsiasi altro apparecchio digitale.

Per quanto riguarda lo smartphone, inoltre, è utile disattivare le notifiche non essenziali, riducendo al minimo le fondi di distrazione. In linea di massima, è fondamentale usare il telefono solo per lo stretto necessario e preferire altre attività all’uso, anche solo come intrattenimento, del dispositivo.

A prescindere dalla compagnia, è utile riscoprire attività “analogiche” per poter passare un Natale caratterizzato dal digital detox. Giochi da tavolo, letture o anche semplici passeggiate (magari senza portare lo smartphone con sé) possono essere delle alternative ottime alle più comuni attività digitali.

È consigliabile, inoltre, seguire delle regole comuni e, quindi, coinvolgere tutta la famiglia nel programma di riduzione dell’uso dei dispositivi. Un altro aspetto da non sottovalutare sono i social network: per staccare per un certo periodo, infatti, è utile disconnettersi anche dai social, evitando di utilizzarli per un po’ e non postando nuovi contenuti. Disintossicarsi dallo smartphone è possibile.

Le eccezioni necessarie

Tutti i consigli forniti sono utili per poter vivere un Natale più rilassato e passare le feste senza l’ansia di dover utilizzare gli strumenti digitali a propria disposizione. Per rendere sostenibile questo periodo, però, è utile usare una certa flessibilità.

Il digital detox, infatti, non deve essere un’imposizione o una punizione. Occasionalmente è possibile dedicare un po’ di tempo allo smartphone, guardare una serie in streaming o fare una partita ai videogiochi. L’aspetto più importante, però, è l’equilibrio, alternando momenti digitali a momenti più rilassati.

