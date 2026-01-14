Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Per la prima volta gli astronomi sono riusciti a osservare in diretta la formazione dei pianeti più diffusi nella nostra galassia. Non si tratta né di mondi simili alla Terra né di giganti gassosi come Giove o Saturno, ma di quelle categorie “intermedie” che dominano lo zoo degli esopianeti: super-Terre e sub-Nettuniani. L’osservazione è avvenuta in un sistema planetario giovanissimo, di appena 20 milioni di anni, offrendo agli scienziati una rara finestra temporale su una fase cruciale dell’evoluzione planetaria.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature, è stato guidato da John Livingston del Centro di Astrobiologia di Tokyo, con la partecipazione di ricercatori italiani dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il risultato è considerato uno dei più importanti degli ultimi anni per la comprensione di come nascono e si trasformano i pianeti extrasolari.

Un sistema giovane come una “culla cosmica”

Il protagonista della scoperta è il sistema planetario che orbita attorno alla stella V1298 Tau, una stella giovanissima situata nella costellazione del Toro. Con i suoi 20 milioni di anni, V1298 Tau è poco più che una neonata su scala cosmica, soprattutto se confrontata con il nostro Sole, che ha circa 4,5 miliardi di anni. Attorno a questa stella orbitano quattro pianeti di grandi dimensioni, inizialmente paragonabili a Saturno. Ma ciò che rende il sistema davvero straordinario non è tanto la loro grandezza, quanto la bassissima densità: questi mondi sono estremamente “gonfi”, con strutture leggere e atmosfere molto estese, tanto da essere descritti dagli stessi ricercatori come simili, per densità, al polistirolo.

I pianeti più comuni… che nel Sistema Solare non esistono

Da quando nel 1992 è stato scoperto il primo pianeta extrasolare, gli astronomi hanno identificato migliaia di esopianeti. Questo enorme catalogo ha rivelato una realtà sorprendente: il nostro Sistema Solare non è affatto rappresentativo. Le due classi di pianeti più comuni nella Via Lattea sono infatti:

le super – Terre , pianeti rocciosi con un diametro fino a circa il doppio di quello terrestre;

– , pianeti rocciosi con un diametro fino a circa il doppio di quello terrestre; i sub–Nettuniani, mondi gassosi più piccoli di Nettuno ma molto più grandi della Terra.

Queste categorie, assenti nel nostro Sistema Solare, costituiscono la norma nella galassia. Capire come si formano è quindi essenziale per comprendere l’architettura planetaria dell’universo.

Un’istantanea rara dell’evoluzione planetaria

Il sistema di V1298 Tau rappresenta una fotografia cosmica scattata nel momento giusto. I quattro pianeti osservati non sono ancora super-Terre né sub-Nettuniani, ma i loro precursori. Secondo i modelli emersi dallo studio, questi pianeti stanno attraversando una fase di rapida evoluzione. L’intensa radiazione della giovane stella sta spazzando via gran parte delle loro atmosfere gassose, causando una perdita di massa progressiva. Nel corso di centinaia di milioni di anni, questi mondi si contrarranno, diventando proprio quelle super-Terre e quei sub-Nettuniani che oggi osserviamo in gran numero attorno ad altre stelle più mature. Gli astronomi ritengono che stiamo assistendo a un passaggio transitorio, raramente osservabile, che collega la nascita dei pianeti alla loro forma “definitiva”.

Un laboratorio naturale per testare le teorie

Finora, la formazione di super-Terre e sub-Nettuniani era stata ricostruita quasi esclusivamente attraverso modelli teorici e simulazioni. Il sistema di V1298 Tau fornisce invece una conferma osservativa diretta. Secondo i ricercatori, questi pianeti si formano inizialmente come corpi molto più grandi e ricchi di gas. Solo in seguito, a causa dell’erosione atmosferica e delle interazioni con la stella ospite, perdono parte della loro massa, trasformandosi nei pianeti compatti che oggi popolano la Via Lattea.

È un processo che chiarisce perché esista una sorta di “vuoto” nelle dimensioni planetarie osservate, noto come radius gap: una separazione netta tra super-Terre e sub-Nettuniani che ora appare come il risultato di una trasformazione evolutiva, non di una formazione separata.

Un colpo di fortuna astronomico

Gli stessi autori definiscono la scoperta come un evento fortunato. Osservare un sistema così giovane, stabile e ben caratterizzato è estremamente raro. Le fasi iniziali della vita di un sistema planetario sono infatti caotiche, turbolente e difficili da studiare. In questo caso, invece, la combinazione di età, distanza e configurazione orbitale ha permesso misurazioni precise delle masse, delle densità e delle atmosfere dei pianeti. Un’opportunità unica per mettere alla prova decenni di teoria.

Capire come nascono i pianeti più comuni della galassia ha implicazioni che vanno ben oltre l’astrofisica teorica. Super-Terre e sub-Nettuniani sono infatti candidati chiave nella ricerca di ambienti potenzialmente abitabili, soprattutto quando orbitano nella cosiddetta zona abitabile delle loro stelle. Anche se i pianeti di V1298 Tau non sono abitabili, studiarne l’evoluzione aiuta a capire quali condizioni iniziali portano alla formazione di mondi stabili, e quali invece li rendono inospitali.

In altre parole, questa scoperta non spiega solo come nascono i pianeti, ma contribuisce a rispondere a una delle domande più profonde dell’astronomia moderna: quanto è comune la formazione di mondi simili a quelli che potrebbero ospitare la vita?

Secondo le simulazioni, il sistema di V1298 Tau diventerà, nel giro di qualche centinaio di milioni di anni, un sistema planetario “normale”, simile a molti di quelli già osservati nella Via Lattea. I quattro pianeti perderanno parte delle loro atmosfere, si stabilizzeranno e assumeranno le caratteristiche oggi così comuni tra gli esopianeti. Osservarli ora equivale a guardare il passato dei sistemi planetari maturi che conosciamo. Un raro esempio di come l’astronomia non studi solo oggetti lontani nello spazio, ma anche processi che si svolgono su scale temporali immense.