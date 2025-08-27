Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Un recente studio condotto dall’Università Statale di Milano ha rivelato che la nascita dell’oceano moderno potrebbe essere avvenuta molto prima di quanto si pensasse. L’indagine, pubblicata sulla Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, ha individuato le più antiche tracce di alghe coccolitoforidi, un tipo di fitoplancton fossile risalente a circa 250 milioni di anni fa. Questa scoperta non solo sposta indietro di circa 40 milioni di anni l’origine dell’oceano, ma apre nuove prospettive sulla storia degli oceani in generale, e sugli equilibri che hanno permesso la comparsa della vita marina come la conosciamo oggi.

Alle origini dell’oceano moderno

Per lungo tempo si è creduto che la comparsa dei primi nannofossili calcarei fosse collocata intorno al Triassico Superiore, circa 210 milioni di anni fa. Le nuove analisi, basate su sedimenti provenienti dalla Cina meridionale, dimostrano invece che già nel Triassico Inferiore erano presenti minuscole forme di coccoliti e coccosfere, resti calcarei prodotti da organismi unicellulari marini. La loro comparsa, secondo gli studiosi, segna un passaggio fondamentale: la nascita di un ecosistema in grado di riciclare carbonio e favorire la formazione di ambienti stabili in cui si sarebbe sviluppata la fauna marina moderna.

L’emergere della coccolitogenesi, cioè la capacità di queste alghe di produrre piastre di calcite, sembra essersi verificato subito dopo la drammatica estinzione di massa del Permiano, un evento che aveva devastato la biodiversità terrestre e oceanica. In quel contesto ostile, caratterizzato da oceani acidi e poveri di ossigeno, le alghe coccolitoforidi trovarono nicchie ecologiche libere e iniziarono a colonizzare le acque, ponendo le basi degli attuali ecosistemi marini.

Il ruolo dei coccolitoforidi nell’evoluzione

Le alghe coccolitoforidi, oggi come allora, rappresentano un ingranaggio essenziale della catena alimentare oceanica. Attraverso la fotosintesi e il deposito dei loro gusci calcarei, esse hanno contribuito per milioni di anni alla regolazione della CO₂ atmosferica. Ogni minuscolo coccolite che cadeva sul fondo marino diventava parte dei sedimenti, trasformandosi in nannofossili calcarei che raccontano, strato dopo strato, la lunga storia del nostro pianeta.

Gli scienziati sottolineano che la comparsa così precoce di questi organismi ermette di datare con maggiore precisione la vera origine dell’oceano moderno. Significa, in altre parole, che già all’alba del Mesozoico era iniziata la grande ristrutturazione ecologica che avrebbe dato vita agli ambienti marini odierni, popolati da pesci, rettili acquatici e in seguito da mammiferi marini.

Un punto di svolta per la paleontologia

Nello studio pubblicato sulla Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, il team milanese – in collaborazione con università cinesi, statunitensi e tedesche – ha interpretato la presenza dei più antichi fitoplancton fossili come un segnale chiaro della resilienza della vita. In un periodo segnato da sconvolgimenti climatici e geologici, la comparsa di queste microalghe indica una sorprendente capacità di adattamento e innovazione biologica.

Come spiega la professoressa Elisabetta Erba, la semplicità delle prime forme di coccolitoforidi è la prova che la calcificazione emerse come risposta rapida a nuove condizioni ambientali. La loro evoluzione non solo garantì la sopravvivenza della specie, ma contribuì a ridefinire gli equilibri ecologici oceanici, avviando un processo che avrebbe condotto alla stabilità degli ecosistemi marini.

Una nuova cronologia della vita marina

Se i dati finora accettati collocavano la comparsa delle prime alghe calcaree a 210 milioni di anni fa, ora sappiamo che la loro origine si spinge fino a circa 250 milioni di anni. Questo scarto temporale di 40 milioni di anni non è un dettaglio secondario: significa che la storia degli oceani va riscritta e che il legame tra processi geologici, chimica marina ed evoluzione biologica è ancora più profondo di quanto si ritenesse.

La scoperta apre anche interrogativi sulla velocità con cui la vita riesce a reinventarsi dopo le catastrofi globali. Il fatto che la coccolitogenesi sia comparsa quasi immediatamente dopo l’estinzione di massa del Permiano suggerisce che gli oceani non furono soltanto teatro di distruzione, ma anche culla di nuove possibilità evolutive.

La recente ricerca, che anticipa la nascita dell’oceano moderno, offre una nuova prospettiva sul ruolo delle microalghe nella costruzione della biosfera marina. La storia degli oceani, dunque, non è solo un racconto di ere geologiche, ma il risultato di un delicato equilibrio tra geologia e biologia che continua ancora oggi a regolare la vita sulla Terra.