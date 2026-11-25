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Attraverso stazioni meteo, boe e satelliti, la piattaforma della NASA visualizza 145 anni di anomalie termiche, crescita della CO2 e scioglimento dei ghiacci, mentre la diplomazia frena ad Antalya.

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La NASA Climate Time Machine rende visibili 145 anni di cambiamenti climatici, mostrando l’aumento delle temperature, della CO2 atmosferica e la perdita dei ghiacci.

Le rilevazioni indicano il 2024 come anno più caldo mai registrato e documentano l’innalzamento dei mari, mentre il 2025 è tra i primi tre.

A COP 31 i negoziati si sono chiusi senza un accordo generale, lasciando aperti i contrasti su combustibili fossili, finanza climatica e obiettivi di contenimento del riscaldamento.

Mentre la conferenza sul clima COP 31 di Antalya si chiude senza un accordo politico globale, la piattaforma NASA Climate Time Machine traduce oltre un secolo di rilevazioni fisiche in mappe interattive. Dal 1880 a oggi, i dati raccolti da satelliti, boe oceaniche e stazioni meteorologiche mostrano una crescita continua delle temperature superficiali, della CO2 atmosferica e della perdita di massa glaciale.

Come funziona la NASA Climate Time Machine

La diplomazia internazionale procede a rilento, ma i sensori sparsi sul pianeta non si fermano mai.

Il Goddard Institute for Space Studies della NASA aggrega misurazioni provenienti da migliaia di stazioni meteorologiche terrestri, navi, boe marine e basi di ricerca antartiche per alimentare il database GISTEMP.

Attraverso la NASA Climate Time Machine, questa mole enorme di serie storiche diventa immediatamente leggibile.

Il sistema confronta le temperature registrate dal 1880 fino agli anni Venti del Duemila rispetto alla media di riferimento del trentennio 1951-1980.

Nelle simulazioni visive e nella celebre Climate Spiral, la cromia delle mappe cambia in modo netto: dalle tonalità fredde e bluastre di fine Ottocento si passa all’arancione diffuso degli anni Ottanta, fino al rosso intenso dell’ultimo decennio.

Il 2024 rimane l’anno più caldo mai registrato, mentre il 2025 si colloca tra i primi tre della serie storica.

Cosa misurano i moduli satellitari sull’atmosfera e sui ghiacci

Oltre alle anomalie termiche superficiali, l’architettura digitale della NASA integra diversi livelli di osservazione per monitorare lo stato di salute del sistema terrestre.

Ogni modulo isola una variabile fisica precisa, permettendo di incrociare cause ed effetti del riscaldamento globale senza filtri interpretativi:

Concentrazione di anidride carbonica: i sensori traccianti rilevano la salita ininterrotta della CO2 intrappolata nell’atmosfera, legata alla combustione di fonti fossili, con una curva che segue in parallelo l’aumento termico globale.

i sensori traccianti rilevano la salita ininterrotta della CO2 intrappolata nell’atmosfera, legata alla combustione di fonti fossili, con una curva che segue in parallelo l’aumento termico globale. Criosfera artica e calotte polari: i rilevamenti satellitari documentano il ritiro pluridecennale del ghiaccio marino artico e la rapida perdita di massa delle calotte della Groenlandia e dell’Antartide.

i rilevamenti satellitari documentano il ritiro pluridecennale del ghiaccio marino artico e la rapida perdita di massa delle calotte della Groenlandia e dell’Antartide. Innalzamento dei mari: la fusione dei ghiacci continentali e l’espansione termica degli oceani si traducono in un aumento costante del livello medio delle acque costiere.

Il contrasto con lo stallo diplomatico della COP 31

La nitidezza dei grafici satellitari stride con l’esito della COP 31 Antalya, chiusasi il 22 novembre 2026 dopo due giorni di proroga oltre la scadenza prevista.

È il vertice climatico delle Nazioni Unite più lungo di sempre e il primo a concludersi senza un’intesa politica generale dal summit di Copenaghen del 2009.

La bozza finale proposta dalla presidenza congiunta di Turchia e Australia è stata respinta dall’Unione europea, dalla Norvegia e da diversi Paesi vulnerabili del Pacifico e dell’America Latina, tra cui Panama, Isole Marshall, Belize e Vanuatu.

Il nodo centrale riguarda l’assenza di un impegno esplicito per abbandonare carbone, petrolio e gas, affiancata dalla promozione di tecnologie di cattura del carbonio ancora non dimostrate su larga scala.

A pesare sul mancato consenso hanno contribuito anche l’assenza degli Stati Uniti dai negoziati, le tensioni energetiche legate al conflitto in Iran e le divergenze sulla finanza climatica per i Paesi in via di sviluppo, dove resta disatteso l’impegno preso a Baku nel 2024 di triplicare gli aiuti per l’adattamento da 40 a 120 miliardi di dollari l’anno.

La soglia di 1,5 gradi e i prossimi passi

Secondo le valutazioni delle Nazioni Unite, il pianeta si trova già a circa 1,4 gradi sopra i livelli preindustriali del periodo 1850-1900.

Il superamento temporaneo del limite di 1,5 gradi fissato dall’Accordo di Parigi del 2015 viene ormai considerato inevitabile dai modelli climatici, mentre le politiche attuali proiettano la Terra verso un riscaldamento di 2,8 gradi.

Il mancato documento finale in Turchia non cancella gli obiettivi di mitigazione, adattamento e finanza stabiliti a Parigi, ma sposta il confronto verso coalizioni multilaterali più ristrette e verso i prossimi appuntamenti formali: i negoziati intermedi di Bonn a giugno e la COP 32 di Addis Abeba, in Etiopia, dove il peso delle richieste dei Paesi africani tornerà al centro dell’agenda climatica.