La missione più ambiziosa mai concepita per la planetologia moderna entra ufficialmente in una fase di arresto. Il programma Mars Sample Return, l’iniziativa guidata dalla NASA per riportare sulla Terra campioni di roccia marziana, è stato cancellato dalle priorità federali statunitensi. La decisione emerge dal disegno di legge di compromesso sulla spesa per l’attuale anno fiscale, che recepisce l’indirizzo politico della Casa Bianca di smantellare il progetto.

Anche se il testo dovrà ancora completare l’iter formale al Congresso, il segnale è inequivocabile: il ritorno dei campioni da Marte non è più considerato sostenibile né strategico nel contesto economico e politico attuale degli Stati Uniti. Una scelta che interrompe un piano scientifico avviato oltre dieci anni fa e che lascia sospesi su Marte alcuni dei reperti più preziosi mai raccolti da un altro pianeta.

Cos’era Mars Sample Return e perché era così importante

Mars Sample Return non era una singola missione, ma un programma articolato e multilivello, pensato per completare l’esplorazione robotica di Marte con un obiettivo mai raggiunto prima: analizzare campioni marziani all’interno di laboratori terrestri. Il cuore del progetto ruotava attorno al rover Perseverance, atterrato nel 2021 nel cratere Jezero. Il veicolo è stato progettato fin dall’inizio per raccogliere, catalogare e sigillare carote di roccia e sedimenti in speciali provette, destinate a essere recuperate da una missione successiva. Il piano prevedeva:

un lander dedicato al recupero delle provette;

un piccolo razzo per lanciare i campioni in orbita marziana;

un veicolo orbitale incaricato di intercettarli e riportarli sulla Terra.

Un’operazione senza precedenti per complessità tecnica, valore scientifico e cooperazione internazionale.

Una rinuncia che pesa sulla comunità scientifica

La reazione del mondo scientifico è stata immediata e, in molti casi, fortemente critica. Per i ricercatori, Mars Sample Return rappresentava l’unico modo per rispondere in modo definitivo ad alcune delle domande fondamentali sull’evoluzione di Marte: la sua storia geologica, il ruolo dell’acqua e, soprattutto, la possibile esistenza di vita microbica nel passato.

Nel 2024, Perseverance ha raccolto un campione considerato tra i più promettenti mai individuati: una roccia prelevata in un antico delta fluviale contenente strutture minerali compatibili con processi biologici. Analisi di questo tipo non possono essere eseguite con strumenti miniaturizzati su Marte: richiedono apparecchiature avanzate, multiple tecniche di laboratorio e verifiche incrociate. Senza il ritorno dei campioni, queste potenziali scoperte restano congelate, impossibili da confermare o smentire.

Il nodo centrale: i costi fuori controllo

Alla base della cancellazione c’è un fattore dominante: il costo. Nel corso degli anni, il budget stimato di Mars Sample Return è cresciuto fino a superare gli 11 miliardi di dollari, diventando uno dei programmi scientifici più onerosi mai affrontati dalla NASA. Nonostante vari tentativi di ridimensionamento e una revisione pubblicata nel 2025 che stimava un costo ridotto, la missione continuava a rappresentare un rischio sistemico per l’intero bilancio scientifico dell’agenzia, mettendo in pericolo altri progetti planetari già approvati. La scelta politica è stata quindi quella di liberare risorse, preservando la possibilità di finanziare missioni alternative verso Venere, i pianeti giganti o le lune ghiacciate del Sistema Solare.

Le conseguenze per la cooperazione internazionale

Mars Sample Return era anche un progetto di collaborazione con l’Europa. L’Agenzia Spaziale Europea avrebbe dovuto fornire l’orbiter incaricato di riportare i campioni verso la Terra. L’ESA ha già investito risorse e competenze nello sviluppo del veicolo e ora si trova davanti a un bivio: riconvertire l’orbiter in una missione autonoma di osservazione marziana o congelarne lo sviluppo. In entrambi i casi, un’eventuale ripresa futura del progetto comporterebbe costi ancora più elevati e una perdita di sinergie internazionali.

Un programma non del tutto morto

Va chiarito che Mars Sample Return non viene cancellato in modo assoluto. Il disegno di legge prevede uno stanziamento limitato per una nuova voce chiamata “Mars Future Missions”, dedicata allo sviluppo delle tecnologie chiave emerse dal progetto: sistemi di atterraggio avanzati, risalita dalla superficie marziana e gestione di carichi scientifici complessi. L’idea è quella di preservare il know-how, lasciando aperta la possibilità di riprendere il progetto in un contesto economico e politico più favorevole. Ma si tratta, al momento, di una prospettiva teorica, non di un piano operativo.

Un vuoto strategico e geopolitico

La rinuncia a Mars Sample Return non ha solo implicazioni scientifiche, ma anche strategiche. Altri attori globali stanno sviluppando programmi simili, in particolare la Cina, che punta a riportare campioni marziani nel prossimo decennio. Per molti analisti, la decisione statunitense rischia di cedere la leadership scientifica in un settore chiave dell’esplorazione spaziale. Riportare campioni da Marte non è solo una questione di prestigio, ma un passaggio cruciale verso missioni umane future e una comprensione profonda dell’evoluzione planetaria.

Il futuro incerto di Perseverance

Resta infine una domanda pratica e urgente: che ruolo avrà ora Perseverance? Il rover si avvicina alla saturazione della sua capacità di stoccaggio e continua a operare in un contesto per cui era stato progettato con uno scopo ben preciso: preparare il ritorno dei campioni. Senza una strategia chiara, il rischio è che uno dei rover più avanzati mai costruiti continui a lavorare senza una destinazione finale per i suoi risultati, accumulando dati e materiali che potrebbero rimanere inutilizzati per decenni.

Una decisione che segna un’epoca

La cancellazione di Mars Sample Return rappresenta una svolta profonda nell’esplorazione spaziale contemporanea. Non è solo la fine di un progetto, ma il segnale di un cambiamento di priorità, in cui l’ambizione scientifica deve fare i conti con limiti economici sempre più stringenti. Per ora, le rocce più preziose di Marte restano dove sono: sigillate, catalogate e in attesa. Il Pianeta Rosso continua a custodire le sue risposte, mentre sulla Terra si discute se e quando sarà possibile andarle a prendere.