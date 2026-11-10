La NASA ha pubblicato un’immagine che mostra la possibile area delle future missioni Artemis
L'immagine della NASA cattura il massiccio De Gerlache-Kocher al polo sud lunare, area candidata per le missioni Artemis grazie a picchi illuminati e crateri d'ombra ricchi di ghiaccio.
- Un’immagine NASA mostra il massiccio De Gerlache-Kocher, nel polo sud lunare, dove cime illuminate e crateri oscuri potrebbero favorire l’esplorazione umana.
- Le vette esposte al Sole offrirebbero energia quasi continua, mentre i crateri in ombra potrebbero conservare ghiaccio utile per acqua, ossigeno e carburante.
- La regione è tra i possibili siti delle future missioni Artemis, che puntano a costruire una presenza umana sostenibile sulla Luna.
Il polo sud lunare rappresenta la nuova frontiera dell’esplorazione spaziale e il massiccio De Gerlache-Kocher ne costituisce il punto di forza strategico. L’immagine pubblicata dalla NASA mostra una maestosa formazione montuosa che si innalza per circa quattro chilometri rispetto al terreno circostante. La sua posizione geografica racchiude due fattori determinanti per l’esplorazione: vertici esposti a una luce solare quasi continua, ideali per la produzione di energia, e fondi craterici perennemente in ombra che potrebbero custodire depositi di ghiaccio d’acqua. Per queste caratteristiche, l’area è considerata un potenziale sito di allunaggio per i prossimi equipaggi umani.
- Il fenomeno della librazione rivela il gigante del polo sud lunare
- Perché questa montagna può cambiare il futuro dell'esplorazione spaziale
- Il programma Artemis della NASA punta i riflettori sul suolo lunare
Il fenomeno della librazione rivela il gigante del polo sud lunare
L’osservazione dettagliata di questa regione non è un compito semplice. Dalla Terra, il polo sud lunare si trova proprio lungo il bordo visibile del nostro satellite, una zona normalmente ostica da studiare a causa della prospettiva.
L’immagine mozzafiato catturata il 31 ottobre è stata resa possibile grazie a un favorevole angolo di librazione, ovvero quel movimento di oscillazione apparente della Luna che ci permette di sbirciare leggermente oltre i suoi confini più noti.
Grazie a questa convergenza geometrica, il massiccio De Gerlache-Kocher è emerso con straordinaria nitidezza sul profilo lunare.
Come confermato dal programma Astronomy Picture of the Day (APOD) della NASA e dai dati raccolti dal Lunar Reconnaissance Orbiter, questa conformazione geografica combina alture fortemente illuminate e avvallamenti profondi totalmente oscurati.
Si tratta di una dualità geografica che rende la zona il candidato ideale per ospitare la presenza umana a lungo termine.
Perché questa montagna può cambiare il futuro dell’esplorazione spaziale
L’interesse della comunità scientifica per questo rilievo risponde direttamente a due delle sfide più complesse per la sopravvivenza nello Spazio: la generazione continua di energia e la disponibilità di risorse in loco.
Nelle zone polari, il Sole rimane estremamente basso sull’orizzonte. Tuttavia, le vette più elevate del massiccio ricevono l’irraggiamento per gran parte dell’anno lunare.
Questa esposizione consentirebbe ai pannelli solari di produrre elettricità riducendo la necessità di enormi sistemi di accumulo e garantendo il funzionamento continuo di moduli abitativi, strumenti di ricerca e apparati di comunicazione.
A breve distanza da queste cime illuminate si trovano crateri la cui superficie non vede mai la luce solare.
In tali avvallamenti si registrano alcune delle temperature più basse dell’intero Sistema Solare, condizioni ideali per la conservazione di riserve di ghiaccio.
Se la presenza di acqua venisse confermata ed estratta con successo, essa potrebbe essere convertita in acqua potabile, ossigeno respirabile ed idrogeno da impiegare come propellente per i razzi. Ciò ridurrebbe in modo drastico il carico di rifornimenti da trasportare dalla Terra.
Il programma Artemis della NASA punta i riflettori sul suolo lunare
Il programma Artemis della NASA punta a riportare gli astronauti sulla Luna per stabilire una presenza sostenibile e permanente, differenziandosi nettamente dai luoghi d’allunaggio equatoriali esplorati durante le storiche missioni Apollo.
Studi geologici condotti nel 2023 hanno analizzato nel dettaglio le caratteristiche del massiccio De Gerlache-Kocher, valutandone l’accessibilità e il valore scientifico.
L’agenzia spaziale ha identificato nove regioni candidate per la missione Artemis III e la montagna polare rimane al centro dell’attenzione.