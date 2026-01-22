Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Artemis II, la missione con equipaggio che riporterà gli astronauti della NASA intorno alla Luna, è quasi pronta e nei prossimi giorni sono previste delle prove generali

iStock

È tutto pronto per l’annuncio di Artemis II, una nuova missione della NASA che segna un importante punto di svolta nell’esplorazione lunare. La missione in questione, infatti, è la prima con equipaggio a viaggiare intorno alla Luna dai tempi del programma Apollo.

Durante la missione, gli astronauti raggiungeranno il lato più lontano del satellite per effettuare dei test fondamentali per le prossime missioni, mettendo alla prova i sistemi di supporto vitale e di navigazione. Artemis II, come riportato in passato, ha permesso a tutti gli appassionati di mandare il proprio nome sulla Luna.

Artemis II: una pianificazione che va avanti da tempo

A precedere il lancio di Artemis II c’è stata la missione Artemis I, che ha volato nel corso del 2022. In quell’occasione si è trattato di una vera e propria prova generale, effettuata senza equipaggio.

L’obiettivo era portare Orion, la navicella che rappresenterà la capsula per l’equipaggio, intorno alla Luna. Artemis I, quindi, ha dimostrato la possibilità di portare in sicurezza il veicolo spaziale nello spazio e renderlo operativo per le missioni di esplorazione lunare.

Terminata la prima missione, è iniziata la pianificazione di Artemis II. Anche in questo caso, non ci sarà uno sbarco lunare, ma è comunque prevista la presenza di un equipaggio della NASA. La missione prevede un percorso ben preciso: sarà effettuata una traiettoria a forma di anello intorno alla Luna prima di riprendere la strada verso la Terra.

Durante il tragitto saranno effettuati tutti i test del caso per accertarsi che Orion sia pronta a portare gli astronauti sulla Luna. Il cuore della nuova missione è l’SLS (Space Launch System). Si tratta di un razzo progettato per diventare un elemento centrale per l’esplorazione dello spazio, con la possibilità di raggiungere anche Marte dopo la Luna e poi ancora avventurarsi verso altri luoghi, come Giove.

Un passo verso nuove missioni

Sul sito della NASA, la missione Artemis II viene definita come: ““un altro passo verso nuove missioni con equipaggio statunitense sulla superficie lunare, che porteranno a una presenza prolungata sulla Luna che aiuterà l’agenzia a prepararsi a inviare i primi astronauti – americani – su Marte“.

Nel corso delle prossime settimane, non più tardi del 2 febbraio, sarà effettuata una prova generale in acqua. In base all’andamento del test, la NASA deciderà come portare avanti la missione. Potrebbero essere necessari dei correttivi prima del lancio vero e proprio. La prossima finestra di lancio, per poter effettuare la missione, si aprirà il successivo 6 febbraio.

Una volta che tutto sarà pronto, Artemis II prenderà il volo con gli astronauti della NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, e l’astronauta della CSA (Agenzia Spaziale Canadese) Jeremy Hansen che saranno impegnati in un viaggio di circa 10 giorni attorno alla Luna, con ritorno sulla Terra.

Ricordiamo che per l’esplorazione lunare, dopo anni di attesa, la NASA ha grandi ambizioni tanto da progettare anche la creazione di una vera e propria città nel giro di pochi anni. Ulteriori dettagli in merito arriveranno nel prossimo futuro.