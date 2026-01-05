NAS domestici: guida all’acquisto e offerte sui server di rete

Appassionato di digital e tecnologia, dopo una laurea in ingegneria informatica, si è specializzato nel Web Marketing. Da oltre 10 anni lavora come SEO e su progetti di affiliazione. Appassionato di fotografia, per Libero Tecnologia scrive guide all'acquisto e approfondimenti sui prodotti tech del momento.

Trasformare il Wi-Fi di casa in un vero “cloud personale” è più semplice di quanto sembri: con un NAS puoi archiviare foto, video e documenti in modo sicuro, condividere file tra PC, smartphone e TV e creare backup automatici, scegliendo tra i server di rete Synology, QNAP, WD e altri modelli bestseller oggi in offerta.

Per chi ha foto, video, documenti di lavoro sparsi tra PC, smartphone e hard disk esterni, un NAS domestico (Network Attached Storage) è uno dei modi più semplici per costruirsi un "cloud personale" in casa: uno spazio centralizzato, sempre accessibile via rete, dove archiviare, condividere e fare backup in automatico. I modelli più recenti di marchi come Synology, QNAP e WD sono pensati proprio per l’uso home e piccoli uffici, con interfacce semplici e app dedicate per backup, streaming e accesso remoto.

Perché scegliere un NAS domestico anziché hard disk esterni

Un hard disk esterno USB è perfetto per spostare file o fare backup manuali, ma ha un limite evidente: per usarlo deve essere collegato ad un solo dispositivo alla volta. Un NAS, invece, è un piccolo server sempre acceso, collegato al router, che diventa il punto di riferimento per tutti i dispositivi di casa.

In pratica, un NAS domestico ti permette di:

creare uno spazio condiviso dove salvare foto, video, musica, documenti accessibili da PC, Mac, smartphone, tablet e Smart TV;

programmare backup automatici da più dispositivi senza ricordarti ogni volta di collegare un disco;

da più dispositivi senza ricordarti ogni volta di collegare un disco; usare il NAS come media server per film e serie da vedere in salotto;

sfruttare app per l’accesso remoto sicuro anche quando sei fuori casa, trasformando il NAS in un vero cloud privato.

Per chi ha già sperimentato la frammentazione tra cloud pubblici (Drive, OneDrive, iCloud) e chiavette USB, il NAS diventa la "casa definitiva" dei dati, con in più la possibilità di controllare direttamente dove sono fisicamente salvati.

Se vuoi farti un’idea veloce di cosa cercano oggi gli utenti che vogliono un server di rete semplice da configurare, puoi partire dai prodotti più acquistati: tra i NAS più venduti su Amazon spiccano spesso i modelli Synology a 2 bay, molto apprezzati per interfaccia intuitiva e app di backup mature, ideali anche per chi non è un sistemista.

Bay, dischi e RAID: capire capacità e sicurezza dei dati

Una delle prime domande è: quanti bay servono davvero?

La maggior parte degli utenti domestici può partire da un NAS a 2 bay: abbastanza compatto, ma già in grado di offrire un buon compromesso tra capacità e ridondanza.

Con due alloggiamenti si possono montare, ad esempio, due dischi da 4 TB ciascuno e scegliere se usare tutta la capacità in modalità semplice (senza ridondanza) oppure configurare un RAID 1, che "duplica" i dati su entrambi i dischi per proteggersi dal guasto di un’unità. La capacità effettiva sarà inferiore, ma la tranquillità cresce molto.

Un approccio frequente è:

partire con 2 dischi da 4 TB o 6 TB pensati per uso NAS (es. Seagate IronWolf, WD Red),

configurare RAID 1 per backup continuo,

espandere in futuro sostituendo i dischi con modelli di capacità maggiore se lo spazio inizia a scarseggiare.

Per una configurazione "chiavi in mano" molti scelgono bundle che includono già NAS + dischi NAS, così da evitare errori di compatibilità e avere tutto pronto in pochi passaggi di wizard.

Synology DS223J NAS desktop a 2 alloggiamenti, bianco

Parallelamente, la scelta dei dischi interni è cruciale: i modelli progettati per NAS sono ottimizzati per funzionare 24/7 e per sistemi RAID. I più acquistati sono spesso:

Seagate IronWolf 4 TB e IronWolf Pro , pensati per NAS con sistemi RAID e numerose ore annue di lavoro;

e , pensati per NAS con sistemi RAID e numerose ore annue di lavoro; WD Red Plus, da anni un riferimento per server domestici e piccoli studi.

Per chi sta impostando il primo server, partire con 2×4 TB "NAS ready" è una delle combinazioni più equilibrate:

Seagate IronWolf 4TB, Unità disco interna, per NAS RAID, NAS, 3.5", SATA 6 GB/s, 7200 RPM, FFP, Data Rescue Service (ST4000VNZ06) Seagate IronWolf, 4 TB, Hard Disk SATA da 6 GBit/s, HDD, CMR 3,5" 5.900 RPM, Cache da 64 MB per NAS con Sistema RAID, 3 anni Rescue Services (ST4000VN006) WD Red Plus 2TB NAS Hard Disk Interno 3,5" - 5400 RPM, SATA 6 Gb/s, CMR, Cache da 64MB

Prestazioni, app e funzioni smart (backup, streaming, accesso remoto)

Oltre alla pura capacità, i NAS moderni vincono per la parte "software". Marche come Synology e QNAP offrono interfacce web che somigliano a piccoli sistemi operativi, con icone, app, strumenti di backup e store integrati.

Per l’uso domestico sono tipiche tre macro-esigenze:

Backup automatico di PC, notebook e smartphone

Puoi impostare job pianificati per salvare in automatico cartelle importanti, librerie foto e progetti di lavoro. In molti casi esistono app dedicate per Windows, macOS, Android e iOS che mandano i dati al NAS in background, senza passaggi manuali. Streaming multimediale in rete locale

Il NAS può funzionare come media server per film, serie, musica e foto. Smart TV, box Android, Fire TV Stick e console possono accedere alle librerie via DLNA o app dedicate, trasformando il NAS in una piccola "Netflix personale" per i contenuti già in tuo possesso. Accesso remoto e cloud ibrido

Le app proprietarie permettono di accedere ai file anche fuori casa, con connessioni cifrate e autenticazione sicura. Alcuni modelli integrano funzioni di sync con cloud pubblici (Google Drive, Dropbox, OneDrive), così da creare una strategia di backup ibrida NAS + cloud.

Per chi lavora tanto da remoto, avere un NAS in casa o in studio significa poter accedere ai propri file "come in ufficio", senza dipendere solo da servizi esterni.

Proprio perché parliamo di dispositivi che viaggiano con più terabyte di dati, la spedizione rapida e la possibilità di reso diventano un plus non da poco, soprattutto se vuoi testare diversi dischi o un NAS di fascia superiore.

Esempi di NAS e configurazioni per iniziare

In base all’uso prevalente (backup famigliare, archivio foto/video, piccolo studio), cambiano un po’ le priorità. Senza fare una "classifica assoluta", ecco alcuni esempi di configurazioni molto gettonate su Amazon:

NAS 2 bay "entry" per casa e foto di famiglia

Modelli come Synology DS223j e alcune soluzioni WD My Cloud sono pensati per chi vuole un server semplice, con interfaccia chiara e poche complicazioni. Con 2 hard disk da 4 TB puoi arrivare a una capacità più che sufficiente per anni di foto, documenti e backup smartphone.

Synology DS223J NAS desktop a 2 alloggiamenti, bianco

NAS 2 bay più evoluti per lavoro ibrido e piccoli studi

Se ti serve qualcosa in più per lavoro remoto, backup PC multipli, piccola condivisione documenti in ufficio, è logico orientarsi verso modelli con processore più potente e più RAM. Le serie Synology Plus o alcuni NAS QNAP con 4 GB di RAM e porta 2,5 GbE offrono margine per più utenti contemporanei, app di produttività e, all’occorrenza, qualche container o VM leggera.

Synology DS224+ - Stazione di disco NAS a 2 bay (Intel Celeron J4125 4 core 2.0 GHz 2 GB DDR4 RAM 2 porte RJ-45 1GbE) 8 TB bundle con 2 dischi WD Red Plus (WD40EFPX - 68C6CN0) QNAP - NAS DT 2-BAY ARM 4C 2GHZ 2XSATA 6GB/S 3.5/2.5IN 4GB RAM 1XGBE 1X2.5GBE 2BAY TOWER NAS 4GB

Dischi pensati specificamente per NAS

Per sfruttare al meglio questi server conviene scegliere dischi progettati per funzionare H24 in sistemi RAID. I più acquistati restano le famiglie Seagate IronWolf e IronWolf Pro, con vari tagli da 4 TB in su:

Se vuoi vedere una panoramica più ampia, puoi anche esplorare direttamente tutte le soluzioni NAS disponibili:

Consigli finali e come valutare un’offerta NAS

I prezzi dei NAS oscillano facilmente tra promo lampo, coupon e bundle che includono già i dischi installati. Prima di approfittare di un’offerta conviene chiedersi:

quanta capacità ti serve oggi e quanta potresti voler aggiungere domani;

quanti dispositivi useranno il NAS (solo famiglia, oppure anche colleghi/partner di studio);

quanto conta per te la parte "app" (streaming, sincronizzazione cloud, accesso remoto evoluto).

Un buon approccio è evitare di scegliere solo il modello più economico: spendere qualcosa in più su processore e RAM rende il NAS più longevo, soprattutto se prevedi di usare molte app o di aumentare il numero di utenti nel tempo.

Le offerte Amazon possono diventare l’occasione giusta per fare un vero salto di qualità: passare da un NAS essenziale a un modello con CPU più potente e RAM espandibile, sostituire i dischi generici con unità ottimizzate per NAS, più affidabili sul lungo periodo, e trasformare una soluzione "solo locale" in un ecosistema completo che integra backup, streaming multimediale e sincronizzazione con il cloud ibrido.

