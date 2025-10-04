Narwal Flow recensione: il robot con rullo lava meglio dei mop rotanti?

Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

Abbiamo testato per tre settimane il sistema a rullo contro i tradizionali mop rotanti: ecco come è andata e cosa pensiamo sia meglio per la migliore pulizia della casa.

Il mercato dei robot aspirapolvere e lavapavimenti ha vissuto negli ultimi anni un’evoluzione rapidissima, passando da semplici dispositivi che si limitavano ad aspirare in modo casuale a veri e propri sistemi autonomi capaci di gestire completamente la pulizia domestica. La competizione tra produttori si è fatta feroce, con una corsa continua verso potenze di aspirazione sempre più elevate, stazioni base sempre più complete e funzioni intelligenti sempre più elaborate.

Mentre la tecnologia di aspirazione ha raggiunto standard ormai consolidati e difficilmente migliorabili in modo sostanziale, il lavaggio dei pavimenti rimane il vero campo di battaglia. La maggior parte dei robot sul mercato utilizza sistemi di mop rotanti: panni circolari, più o meno grandi, che ruotano strofinando il pavimento mentre il robot si muove. Funzionano, certo, ma presentano limiti evidenti nella pressione applicata e nell’uniformità del risultato.

Ed è qui che entra in gioco una nuova filosofia progettuale: alcuni produttori stanno sperimentando sistemi alternativi, e il più interessante è sicuramente l’approccio a rullo. Invece di panni circolari che ruotano, un rullo continuo che dovrebbe garantire pressione costante, maggiore controllo dell’acqua e risultati più vicini al lavaggio manuale tradizionale. Ma è davvero così superiore come promettono le campagne marketing?

La domanda non è banale, perché cambia completamente il modo in cui pensiamo al lavaggio automatico. Non si tratta solo di sostituire un componente con un altro, ma di ripensare l’approccio alla pulizia dei pavimenti. Ha senso per l’utente finale pagare un prezzo premium per questa tecnologia? Oggi cerchiamo le risposte ai quesiti più comuni.