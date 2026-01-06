Sì, la musica che ascolti può influenzare il modo in cui guidi

Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

123RF

Per molti di noi, salire in auto e far partire la propria playlist preferita è un gesto automatico, naturale quanto allacciare la cintura di sicurezza. Che si tratti di un lungo viaggio in autostrada o del tragitto casa-lavoro, oltre l’80% degli automobilisti accompagna la propria guida con la musica. Tuttavia, ciò che consideriamo un semplice sottofondo rilassante ha un impatto profondo sulle nostre prestazioni al volante. La scienza suggerisce che la musica non si limita a intrattenerci: può affinare i nostri sensi o, al contrario, compromettere la nostra sicurezza.

Gli effetti della musica sulla guida

Per capire come la musica influenzi la guida, i ricercatori si sono serviti prevalentemente di simulatori di guida avanzati per isolare le variabili. Scenari realistici in cui l’unica cosa che cambia è lo stimolo sonoro.

Attraverso queste simulazioni e l’uso di “meta-analisi” (studi che combinano i risultati di decine di esperimenti), hanno misurato parametri critici come velocità media e tempi di reazione, mantenimento della corsia e distanza di sicurezza, ma anche frequenza cardiaca e carico mentale.

I dati raccolti dipingono un quadro complesso: se da un lato la musica può aiutarci a combattere la monotonia, dall’altro introduce un carico cognitivo aggiuntivo. Le meta-analisi indicano, ad esempio, che chi ascolta musica tende ad avere un numero maggiore di collisioni simulate e un controllo della velocità meno preciso. In questo scenario, anche la distanza di sicurezza diventa meno stabile rispetto a chi guida in silenzio.

La musica è un’ottima alleata contro la stanchezza, ma ha un “limite di scadenza”: può aiutare a rimanere vigili su tratti stradali monotoni, ma questo effetto benefico tende a svanire dopo circa 15-25 minuti. Superato questo tempo, resta solo il carico mentale aggiuntivo che può distrarre dal compito principale.

Il volume gioca un ruolo chiave, anche se sottile. La musica ad alto volume spinge inconsciamente i conducenti ad aumentare la velocità, mentre volumi bassi favoriscono un’andatura più moderata. Per quanto riguarda il ritmo, non è sempre la velocità dei BPM a fare la differenza, ma l’aggressività del brano: tracce molto eccitanti possono spingere verso comportamenti rischiosi e manovre meno precise.

Musica “familiare” e giovani

Dalle ricerche è emerso un dettaglio interessante. Quando siamo noi a scegliere la musica da ascoltare in macchina, questi brani ci fanno distrarre meno rispetto a quando a scegliere è qualcun altro. La musica “familiare” riduce lo stress e stabilizza l’umore senza sovraccaricare la mente. Al contrario, quando ascoltiamo generi che non ci piacciono o brani che non conosciamo durante la guida, le nostre prestazioni possono peggiorare, aumentando il rischio di violazioni del codice della strada.

Dati interessanti sono emersi sui più giovani. I guidatori esperti riescono a gestire meglio le interferenze sonore, mentre i neopatentati (persone di età compresa mediamente tra 20 e 28 anni) sono molto più vulnerabili. Se i giovani conducenti sono esposti a musica allegra o generi aggressivi come il metal, tendono a superare i limiti di velocità e a ignorare la segnaletica stradale. Per i guidatori con poca esperienza, la musica veloce aumenta il carico mentale e riduce la capacità di individuare i pericoli in tempo reale e, al contrario, la musica lenta può migliorare i loro tempi di reazione.

Dobbiamo guidare in silenzio? Assolutamente no. L’importante è esser consapevoli del fatto che in qualche modo la musica che ascoltiamo alla guida può interagire col nostro cervello.