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Dyson Airwrap Origin, lo styler dei parrucchieri oggi a un prezzo incredibile

Dyson Airwrap Origin, multistyler e asciugacapelli con effetto Coanda, cono da 40 mm e controllo intelligente del calore è in offerta con uno sconto del 33%.

3 min di lettura

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Redazione

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Dyson Airwrap Origin multistyler e asciugacapelli Amazon

Asciugare e mettere in piega i capelli con strumenti diversi può allungare la routine quotidiana. Dyson Airwrap Origin riunisce più funzioni in un solo dispositivo, ora con uno sconto del 33%.

Questo multistyler asciuga, crea ricci e onde e aiuta a realizzare una piega liscia usando il flusso d’aria. L’effetto Coanda avvolge automaticamente le ciocche attorno al cono, mentre il controllo intelligente mantiene la temperatura sotto i 150 °C. I tre accessori permettono di passare dall’asciugatura alla piega senza cambiare strumento.

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Dyson Airwrap Origin a 299 euro: sconto del 33% e risparmio di circa 147 euro

Dyson Airwrap Origin è disponibile a 299 euro, con uno sconto dichiarato del 33%. Rispetto al prezzo precedente indicato dalla percentuale, il risparmio è di circa 147 euro. Il prezzo è quello riportato per questa offerta; non sono indicati dettagli su rate, coupon, scadenza, spedizione Prime o tempi di reso.

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Il multistyler Dyson con il cono da 40 mm e il controllo intelligente del calore

Se vuoi semplificare la piega e ottenere look diversi senza passare continuamente da un apparecchio all’altro, questo multistyler offre tre accessori e impostazioni regolabili. Ecco cosa può fare nella routine di tutti i giorni:

  • Cono Airwrap lungo da 40 mm: il flusso d’aria avvolge automaticamente i capelli e permette di creare ricci e onde in entrambe le direzioni, senza dover cambiare accessorio per invertire il verso.
  • Spazzola anti-nodi: aiuta a lisciare e modellare i capelli mentre si asciugano, per realizzare una piega liscia e naturale con un solo strumento.
  • Asciugacapelli rapido: porta i capelli da bagnati a umidi o asciutti, preparandoli allo styling e riducendo i passaggi tra diversi apparecchi.
  • Controllo intelligente del calore: misura la temperatura in uscita e mantiene il calore sotto i 150 °C, contribuendo a prevenire l’esposizione a temperature estreme.
  • Tre velocità e tre impostazioni di calore: consentono di regolare il flusso d’aria in base alla fase della piega; è disponibile anche un getto freddo costante.

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FAQ

Quali accessori sono inclusi nel Dyson Airwrap Origin?

Sono indicati tre accessori: il cono Airwrap lungo da 40 mm, la spazzola anti-nodi e l’asciugacapelli rapido.

Il Dyson Airwrap Origin crea ricci in entrambe le direzioni?

Sì. Il cono da 40 mm permette di creare ricci e onde in entrambe le direzioni.

A quale temperatura arriva il Dyson Airwrap Origin?

Il controllo intelligente del calore mantiene la temperatura sotto i 150 °C.

Quante velocità e impostazioni di calore offre?

Dispone di tre velocità e tre impostazioni di calore, oltre a un getto freddo costante.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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