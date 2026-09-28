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Il multi-cooker Russell Hobbs Multi-con cestello da 5 litri e 11 programmi oggi in offerta con uno sconto del 33% e fai un super affare.

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Tra lavoro, famiglia e imprevisti, riuscire a cucinare piatti caldi e ben cotti ogni giorno è una piccola impresa. Con uno sconto del 33%, il Russell Hobbs Multi-Cooker ti aiuta a portare in tavola ricette diverse riducendo al minimo il tempo passato ai fornelli.

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Questo multicooker da 5 litri e 900 W riunisce in un unico elettrodomestico più modalità di cottura: puoi passare dal riso agli stufati, dalle zuppe ai piatti a cottura lenta, fino al pane e ai dolci, sfruttando un controllo preciso dei tempi grazie al display LED con timer programmabile fino a 24 ore e alla funzione di mantenimento in caldo.

Russell Hobbs Multi-Cooker in offerta su Amazon: sconto del 33%

Il Russell Hobbs Multi-Cooker è proposto a 88,88€ grazie a uno sconto del 33%, un prezzo interessante per un multicooker da 5 litri con 11 programmi automatici e finiture in acciaio inox. Se cerchi una soluzione versatile per sostituire più pentole e semplificare la preparazione dei pasti, questa promo rende l’acquisto ancora più accessibile.

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Approfitta subito dell’offerta sul Russell Hobbs Multi-Cooker

Il multicooker Russell Hobbs con il recipiente da 5 litri e gli 11 programmi automatici

Se vuoi ridurre la fatica in cucina senza rinunciare a piatti caldi e variati, questo multicooker può diventare il tuo alleato quotidiano.

Capacità da 5 litri : ti permette di cucinare porzioni abbondanti per la famiglia o per preparare più pasti in una sola volta, così da avere pranzi e cene pronti per giorni.

: ti permette di cucinare porzioni abbondanti per la famiglia o per preparare più pasti in una sola volta, così da avere pranzi e cene pronti per giorni. Display LED con timer preimpostato di 24 ore : puoi programmare la cottura con largo anticipo e trovare la cena pronta al tuo rientro, senza dover controllare continuamente i fornelli.

: puoi programmare la cottura con largo anticipo e trovare la cena pronta al tuo rientro, senza dover controllare continuamente i fornelli. 11 programmi di cottura (riso, slow cook, stufato, carne, pesce, zuppa, cottura a vapore, yogurt, porridge, pane/torte): hai a disposizione modalità dedicate per ricette molto diverse, riducendo il rischio di errori e di cotture sbagliate.

(riso, slow cook, stufato, carne, pesce, zuppa, cottura a vapore, yogurt, porridge, pane/torte): hai a disposizione modalità dedicate per ricette molto diverse, riducendo il rischio di errori e di cotture sbagliate. Funzione di mantenimento in caldo : una volta terminata la cottura, il cibo resta alla temperatura ideale per essere servito, così non devi preoccuparti di riscaldare all’ultimo minuto.

: una volta terminata la cottura, il cibo resta alla temperatura ideale per essere servito, così non devi preoccuparti di riscaldare all’ultimo minuto. Coperchio anti-condensa : limita la formazione di gocce che cadono sui cibi, contribuendo a mantenere migliore consistenza e presentazione dei piatti.

: limita la formazione di gocce che cadono sui cibi, contribuendo a mantenere migliore consistenza e presentazione dei piatti. Finiture in acciaio inox: oltre a rendere il multicooker più elegante in cucina, facilitano la pulizia e offrono una sensazione di solidità nel tempo.

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FAQ Quante porzioni posso cucinare con il Russell Hobbs Multi-Cooker da 5 litri? Con la capacità da 5 litri puoi preparare in genere pasti per una famiglia di 4-5 persone. Il Russell Hobbs Multi-Cooker ha un timer programmabile? Sì, dispone di un display LED con timer preimpostato fino a 24 ore per programmare la cottura. Quali programmi di cottura offre il Russell Hobbs Multi-Cooker? Include 11 programmi come riso, slow cook, stufato, carne, pesce, zuppa, vapore, yogurt, porridge, pane e torte. Il Russell Hobbs Multi-Cooker mantiene il cibo caldo dopo la cottura? Sì, è presente una funzione di mantenimento in caldo che conserva la temperatura dei piatti dopo la cottura.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.