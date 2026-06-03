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Tra lavoro, famiglia e impegni vari, trovare il tempo e le energie per cucinare ogni giorno è una sfida. In questi casi un multicooker versatile fa davvero la differenza: oggi l’Instant Pot Pro è disponibile con uno sconto del 33%, permettendoti di portare in tavola piatti completi riducendo al minimo sforzo e consumi.

Instant Pot Pro

Questo multicooker 10 in 1 da 5,7 litri concentra in un solo apparecchio diverse modalità di cottura: dalla pressione alla lenta, dal riso allo yogurt, fino al vapore, al sous vide, alla funzione forno e alla tecnologia NutriBoost. L’obiettivo è semplificare la routine in cucina, permetterti di cucinare per tutta la famiglia con risultati più gustosi, riducendo i tempi di preparazione e ottimizzando i consumi energetici rispetto ai forni tradizionali.

Instant Pot Pro in offerta su Amazon con sconto del 33%

Questa promozione rende l’Instant Pot Pro particolarmente interessante per chi vuole aggiornare la cucina con un dispositivo multifunzione. Il multicooker da 5,7 litri è proposto a 199,99€ grazie a uno sconto del 33%, una cifra competitiva per un prodotto 10 in 1 di questa capacità, adatto a preparare fino a sei porzioni in un’unica sessione di cottura. In questa fascia di prezzo è una soluzione completa che può sostituire più elettrodomestici, con il vantaggio aggiuntivo di ridurre i consumi fino all’80% rispetto a un forno elettrico tradizionale. Se stai cercando un upgrade smart per la tua cucina, l’Instant Pot Pro è disponibile con uno sconto del 33% che ti permette di fare un salto di qualità senza sforare il budget.

Il multicooker Instant Pot con le 10 funzioni di cottura e la tecnologia NutriBoost

Se il tuo problema è cucinare in modo vario ma con poco tempo a disposizione, questo multicooker nasce proprio per semplificarti la vita quotidiana in cucina.

10 funzioni di cottura integrate : puoi passare dalla cottura lenta alla pressione, dal riso allo yogurt, fino al vapore, al sous vide, alla funzione forno e a NutriBoost, così sostituisci più elettrodomestici con un solo apparecchio e liberi spazio sul piano di lavoro.

: puoi passare dalla cottura lenta alla pressione, dal riso allo yogurt, fino al vapore, al sous vide, alla funzione forno e a NutriBoost, così sostituisci più elettrodomestici con un solo apparecchio e liberi spazio sul piano di lavoro. Risparmio energetico fino all’80% : rispetto ai forni elettrici tradizionali i consumi si riducono sensibilmente, permettendoti di abbassare la bolletta e usare più spesso la cottura casalinga senza preoccuparti dei costi.

: rispetto ai forni elettrici tradizionali i consumi si riducono sensibilmente, permettendoti di abbassare la bolletta e usare più spesso la cottura casalinga senza preoccuparti dei costi. Riduzione dei tempi di cottura fino al 70% : grazie alla cottura a pressione puoi preparare piatti che di solito richiedono ore in una frazione del tempo, ideale per chi rientra tardi e vuole comunque un pasto caldo e completo.

: grazie alla cottura a pressione puoi preparare piatti che di solito richiedono ore in una frazione del tempo, ideale per chi rientra tardi e vuole comunque un pasto caldo e completo. Più potenza e tecnologia NutriBoost : il 20% di potenza in più velocizza il preriscaldamento, mentre la gestione delicata della cottura aiuta a esaltare i sapori e a ottenere piatti più ricchi e gustosi, utile soprattutto per zuppe, stufati e ricette di tutti i giorni.

: il 20% di potenza in più velocizza il preriscaldamento, mentre la gestione delicata della cottura aiuta a esaltare i sapori e a ottenere piatti più ricchi e gustosi, utile soprattutto per zuppe, stufati e ricette di tutti i giorni. Capacità da 5,7 litri per 6 porzioni: la dimensione è pensata per famiglie e per chi ama il meal prep, così puoi cucinare in anticipo per l’intera settimana o gestire cene con più ospiti senza dover fare più cotture.

Instant Pot Pro

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Instant Pot Pro, sconto del 33% e risparmio energetico importante: Approfitta subito di questa offerta lampo fino a esaurimento scorte.

FAQ Per quante persone è adatto il multicooker Instant Pot Pro da 5,7L? La capacità di 5,7 litri è pensata per preparare fino a circa 6 porzioni, ideale per famiglie o meal prep. Quanto consuma il multicooker Instant Pot Pro rispetto a un forno tradizionale? Rispetto ai forni elettrici tradizionali permette di risparmiare fino all’80% di energia, riducendo l’impatto in bolletta. Il multicooker Instant Pot Pro può sostituire altri elettrodomestici in cucina? Sì, grazie alle 10 funzioni di cottura può sostituire pentola a pressione, cuociriso, slow cooker, vaporiera e parte delle funzioni del forno. L’Instant Pot Pro è adatto a chi ha poco tempo per cucinare? Sì, la cottura a pressione riduce i tempi fino al 70% permettendo di preparare piatti completi anche quando si rientra tardi.