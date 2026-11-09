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Grazie al kit di accessori in dotazione asciughi i capelli in maniera veloce e delicata e hai un'acconciatura sempre impeccabile. Oggi lo trovi a un prezzo imperdibile.

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Per creare ricci, onde o volume senza cambiare strumento a ogni passaggio, può essere utile un dispositivo versatile. Il Dyson Airwrap i.d. è disponibile a 399 euro con uno sconto del 27%.

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Il multi-styler è pensato per asciugare, arricciare, creare onde, dare forma e lisciare i capelli con un solo dispositivo. L’app consente di personalizzare lo styling con un tocco, mentre il profilo di acconciatura e le impostazioni memorizzate aiutano a rendere più semplice la preparazione dei ricci. Il set Plum Copper in edizione limitata include sei accessori.

Dyson Airwrap i.d. in offerta: sconto del 27% e prezzo di 399 euro

Il Dyson Airwrap i.d. è proposto a 399 euro, con uno sconto del 27%. Il titolo dell’offerta presenta la versione Plum Copper come set regalo di Natale in edizione limitata, con sei accessori per ricci, onde e volume. Puoi consultare la disponibilità del Dyson Airwrap i.d. con sconto del 27% nella pagina dedicata.

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Il multi-styler Dyson con sei accessori e tre impostazioni di calore

Se vuoi variare l’acconciatura senza ricorrere a più strumenti, questo multi-styler riunisce diverse funzioni e regolazioni. Ecco cosa offre nella pratica:

Sei accessori e versatilità 6 in 1 : puoi asciugare, arricciare, creare onde, modellare e lisciare i capelli con un unico dispositivo, scegliendo tra diversi risultati di styling.

: puoi asciugare, arricciare, creare onde, modellare e lisciare i capelli con un unico dispositivo, scegliendo tra diversi risultati di styling. App e impostazioni personalizzate : l’app permette di creare un profilo per lo styling Airwrap i.d. e di personalizzare le impostazioni con un tocco.

: l’app permette di creare un profilo per lo styling Airwrap i.d. e di personalizzare le impostazioni con un tocco. Impostazioni memorizzate per i ricci : il dispositivo conserva i parametri di avvolgimento, acconciatura e colpo a freddo, così il processo di styling risulta più semplice e orientato a ottenere ricci uniformi.

: il dispositivo conserva i parametri di avvolgimento, acconciatura e colpo a freddo, così il processo di styling risulta più semplice e orientato a ottenere ricci uniformi. Tre impostazioni precise di calore : puoi scegliere la regolazione più adatta allo styling. Il colpo a freddo disattiva subito l’elemento riscaldante e raffredda l’aria per definire l’acconciatura.

: puoi scegliere la regolazione più adatta allo styling. Il colpo a freddo disattiva subito l’elemento riscaldante e raffredda l’aria per definire l’acconciatura. Styling senza danni da calore dichiarati: la funzione 6 in 1 è indicata per realizzare diverse acconciature senza danni da calore, secondo le informazioni riportate nella scheda del prodotto.

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FAQ Quanti accessori include il Dyson Airwrap i.d.? La scheda indica sei accessori per ricci, onde e volume. Quali acconciature permette di realizzare? È indicato per asciugare, arricciare, creare onde, modellare e lisciare i capelli. Il Dyson Airwrap i.d. permette di personalizzare lo styling? Sì. L’app consente di creare un profilo e personalizzare le impostazioni di styling. Quante impostazioni di calore ha? La scheda riporta tre impostazioni precise di calore e la funzione colpo a freddo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.