Libero
OFFERTE

Dyson, sconto esagerato sullo styler per capelli: risparmi centinaia di euro

Grazie al kit di accessori in dotazione asciughi i capelli in maniera veloce e delicata e hai un'acconciatura sempre impeccabile. Oggi lo trovi a un prezzo imperdibile.

3 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Dyson Airwrap i.d. multi-styler Plum Copper con sei accessori Amazon

Per creare ricci, onde o volume senza cambiare strumento a ogni passaggio, può essere utile un dispositivo versatile. Il Dyson Airwrap i.d. è disponibile a 399 euro con uno sconto del 27%.

Il multi-styler è pensato per asciugare, arricciare, creare onde, dare forma e lisciare i capelli con un solo dispositivo. L’app consente di personalizzare lo styling con un tocco, mentre il profilo di acconciatura e le impostazioni memorizzate aiutano a rendere più semplice la preparazione dei ricci. Il set Plum Copper in edizione limitata include sei accessori.

Scopri tutte le offerte su Telegram

Dyson Airwrap i.d. in offerta: sconto del 27% e prezzo di 399 euro

Il Dyson Airwrap i.d. è proposto a 399 euro, con uno sconto del 27%. Il titolo dell’offerta presenta la versione Plum Copper come set regalo di Natale in edizione limitata, con sei accessori per ricci, onde e volume. Puoi consultare la disponibilità del Dyson Airwrap i.d. con sconto del 27% nella pagina dedicata.

Approfitta subito

Dyson Airwrap i.d. multi-styler Plum Copper con sei accessoriAmazon

Acquista subito Dyson Airwrap i.d. in offerta

Il multi-styler Dyson con sei accessori e tre impostazioni di calore

Se vuoi variare l’acconciatura senza ricorrere a più strumenti, questo multi-styler riunisce diverse funzioni e regolazioni. Ecco cosa offre nella pratica:

  • Sei accessori e versatilità 6 in 1: puoi asciugare, arricciare, creare onde, modellare e lisciare i capelli con un unico dispositivo, scegliendo tra diversi risultati di styling.
  • App e impostazioni personalizzate: l’app permette di creare un profilo per lo styling Airwrap i.d. e di personalizzare le impostazioni con un tocco.
  • Impostazioni memorizzate per i ricci: il dispositivo conserva i parametri di avvolgimento, acconciatura e colpo a freddo, così il processo di styling risulta più semplice e orientato a ottenere ricci uniformi.
  • Tre impostazioni precise di calore: puoi scegliere la regolazione più adatta allo styling. Il colpo a freddo disattiva subito l’elemento riscaldante e raffredda l’aria per definire l’acconciatura.
  • Styling senza danni da calore dichiarati: la funzione 6 in 1 è indicata per realizzare diverse acconciature senza danni da calore, secondo le informazioni riportate nella scheda del prodotto.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

  • Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
  • Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 27% sul Dyson Airwrap i.d.

FAQ

Quanti accessori include il Dyson Airwrap i.d.?

La scheda indica sei accessori per ricci, onde e volume.

Quali acconciature permette di realizzare?

È indicato per asciugare, arricciare, creare onde, modellare e lisciare i capelli.

Il Dyson Airwrap i.d. permette di personalizzare lo styling?

Sì. L’app consente di creare un profilo e personalizzare le impostazioni di styling.

Quante impostazioni di calore ha?

La scheda riporta tre impostazioni precise di calore e la funzione colpo a freddo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

TA.SK

Ti potrebbero interessare

So. Co. Ecologica

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963