Le false multe con QR code si stanno diffondendo in Italia. Ecco come riconoscere i verbali falsi, evitare il pagamento e difendersi dalla truffa.

Negli ultimi mesi si sta diffondendo in maniera sempre più evidente una nuova truffa che colpisce direttamente gli automobilisti, sfruttando un meccanismo tanto semplice quanto efficace: la paura della multa e l’apparente ufficialità dei documenti. Le segnalazioni arrivano da diverse città italiane, tra cui Firenze, Pisa e Catania, ma il fenomeno è destinato ad allargarsi rapidamente, complice la facilità con cui questi falsi verbali riescono a ingannare anche gli utenti più attenti.

Il modus operandi è ormai piuttosto chiaro. Le vittime trovano sul parabrezza dell’auto oppure nella cassetta della posta un avviso di contravvenzione che, a una prima occhiata, sembra assolutamente autentico. Numero di verbale, riferimento al Codice della Strada, targa del veicolo, luogo dell’infrazione e persino il nome dell’agente accertatore: tutto è studiato nei minimi dettagli. A rendere il raggiro ancora più credibile è la presenza di un QR code per il pagamento immediato, elemento che oggi associamo automaticamente a servizi ufficiali e procedure digitalizzate. Il problema è che quella multa, nella stragrande maggioranza dei casi, non esiste.

I verbali falsi sono sempre più credibili

La forza di questa truffa sta nella qualità della contraffazione. I truffatori hanno imparato a replicare con una certa precisione il linguaggio burocratico utilizzato dalle amministrazioni locali, adottando una struttura grafica che ricorda molto da vicino quella dei verbali autentici. Carta, impaginazione e tono comunicativo sono studiati per non far scattare immediatamente l’allarme.

Osservando con attenzione, però, emergono alcune incongruenze. Nei verbali falsi capita spesso di trovare loghi comunali non corretti, simboli aggiunti o modificati rispetto a quelli ufficiali, oppure caratteri tipografici che non coincidono con quelli normalmente utilizzati dalla polizia municipale. In alcuni casi compaiono anche errori di ortografia piuttosto grossolani, come termini scritti in modo errato o frasi poco coerenti con il linguaggio amministrativo standard.

Un altro dettaglio importante riguarda i termini di pagamento. Nei falsi verbali viene spesso indicato un periodo di 15 giorni per ottenere lo sconto sull’importo della sanzione, mentre nei verbali autentici la riduzione è valida solo se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla notifica. È una differenza sottile, ma estremamente significativa.

Attenzione al QR code

Il vero cuore di questa frode è il QR code. Nei verbali autentici, quando presente, il codice rimanda a PagoPA, la piattaforma ufficiale per i pagamenti verso la pubblica amministrazione, accessibile anche tramite l’app IO. In questo caso, il QR code funziona esclusivamente attraverso canali certificati.

Nei verbali falsi, invece, il QR code può essere letto con qualsiasi applicazione di scansione e conduce a siti web non istituzionali, spesso realizzati per imitare graficamente portali ufficiali. Una volta arrivati su queste pagine, l’utente viene invitato a inserire i dati di pagamento oppure a effettuare un bonifico verso IBAN intestati a soggetti privati o società sconosciute. È in quel momento che la truffa si concretizza. Il consiglio, in questo caso, è semplice ma fondamentale: mai pagare una multa scansionando un QR code senza prima aver verificato la fonte.

Come difendersi dalle false multe

Il primo strumento di difesa resta l’attenzione. In caso di dubbio, è sempre bene non fidarsi ciecamente del documento ricevuto e verificare direttamente presso il Comune o la polizia municipale competente. I recapiti ufficiali non devono mai essere quelli indicati sul verbale sospetto, ma vanno cercati autonomamente sui siti istituzionali.

È importante controllare con cura tutti i dati riportati: targa, modello del veicolo, luogo preciso dell’infrazione, data e orario. Anche una sola incongruenza può essere il segnale di un tentativo di frode. In caso di conferma della truffa, è fondamentale non effettuare alcun pagamento e segnalare l’accaduto alle autorità competenti.

Dalle truffe online al mondo reale

Questa ondata di false multe non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di traslazione delle truffe digitali verso il mondo fisico. Negli ultimi mesi abbiamo visto circolare e-mail e messaggi che simulavano comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, convocazioni giudiziarie o notifiche urgenti per presunti problemi fiscali.

Ora lo schema è lo stesso, ma applicato alla carta stampata e ai QR code, strumenti che molti utenti percepiscono come più affidabili. Non è un caso che in Svizzera si sia recentemente diffusa la cosiddetta “truffa del postino”, basata su finte comunicazioni ufficiali con inviti a scaricare app tramite QR code, né che in Italia si siano già verificati episodi simili nei parcheggi a pagamento.