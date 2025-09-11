Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

MSI Modern 15 è in offerta su Amazon e diventa oggi il notebook da prendere con la variante Ryzen 7 proposta in sconto con un ottimo prezzo

MSI

In sintesi

MSI Modern 15 con display Full HD da 15,6", Ryzen 7 7730U, 16 GB di RAM e 512 GB SSD ora disponibile su Amazon a 599 €.

Notebook leggero con tastiera retroilluminata, Wi-Fi 6E e Windows 11: ottimo rapporto qualità/prezzo nella fascia media

È il momento giusto per acquistare un nuovo notebook con un eccellente rapporto qualità/prezzo: sfruttando l’offerta in corso su Amazon, infatti, è possibile puntare sull’ottimo MSI Modern 15, proposto nella variante con processore Ryzen 7 7730U.

Si tratta di uno dei notebook più interessanti della fascia media del mercato: con l’offerta Amazon di oggi, infatti, questa variante del portatile della gamma MSI è ora disponibile con un prezzo scontato di 599 euro e anche con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, per tutti gli utenti abilitati agli acquisti rateali sullo store.

Per sfruttare la promozione basta premere sul banner qui di sotto e poi aggiungere il laptop al carrello.

MSI Modern 15 B7M-466IT, Notebook 15.6” FHD 60Hz, AMD Ryzen 7 7730U, AMD Graphics, 512GB SSD PCIe3, 16GB RAM DDR4, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]

La scheda tecnica dell’MSI Modern 15

La scheda tecnica di MSI Modern 15 comprende un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD oltre al processore AMD Ryzen 7 7730U, con CPU a 8 core. Si tratta di un chip in grado di offrire prestazioni eccellenti, in rapporto alla fascia di prezzo, pur mantenendo consumi ridotti.

Da segnalare anche la presenza di 16 GB di memoria RAM e di 512 GB di SSD per una dotazione di memoria completa e in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti che si rivolgono a prodotti in questo segmento di mercato.

C’è poi una tastiera retroilluminata con layout italiano ed è possibile sfruttare il supporto alla connettività Wi-Fi 6E. Il sistema operativo è Windows 11 e il notebook può contare su un’ottima dotazione di porte.

MSI Modern 15, in questo momento, rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un notebook accessibile, con ottime specifiche e un rapporto qualità/prezzo molto elevato. L’offerta in corso su Amazon fa la differenza.

MSI Modern 15, l’offerta suAmazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare MSI Modern 15 con un prezzo scontato di 599 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare subito la promozione è sufficiente premere sul banner qui di sotto e aggiungere poi il notebook al carrello. Il modello è venduto e spedito da Amazon e rappresenta oggi uno dei "best buy" del momento per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo portatile in questa fascia di prezzo. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

MSI Modern 15 B7M-466IT, Notebook 15.6” FHD 60Hz, AMD Ryzen 7 7730U, AMD Graphics, 512GB SSD PCIe3, 16GB RAM DDR4, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]