In sintesi

Notebook MSI Modern 15 in offerta su Amazon: disponibile a 449 euro (venduto e spedito da Amazon), con processore Ryzen 5 7430U, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, si posiziona come uno dei migliori "best buy" sotto i 500 euro.

Prestazioni e funzionalità complete: display Full HD da 15,6", tastiera retroilluminata con layout italiano, Wi-Fi 6E e Windows 11 per garantire ottime prestazioni in ambito studio e lavoro (anche da remoto).

La scelta del nuovo notebook per lo studio e il lavoro (in ufficio o da remoto) diventa oggi più facile grazie alla nuova promo dedicata a MSI Modern 15. Il notebook in questione, dotato di processore Ryzen 5 7430U e di 16 GB di memoria RAM, è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 449 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon e rappresenta oggi un vero e proprio "best buy" della sua categoria. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul banner qui di sotto e aggiungere il laptop di MSI al carrello.

MSI Modern 15 B7M-460IT, Notebook 15.6" FHD 60Hz, AMD Ryzen 5 7430U, AMD Graphics, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 512GB SSD M.2 PCIe3, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]

MSI Modern 15, la scheda tecnica

La scheda tecnica di MSI Modern 15 comprende un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. A gestire il funzionamento del laptop troviamo il processore AMD Ryzen 5 7430U che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD. Si tratta di una combinazione ottimale per poter ottenere prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo, con consumi ridotti e una buona autonomia.

Da segnalare che il modello di MSI è dotato anche di una tastiera retroilluminata caratterizzata da layout italiano e dalla presenza di un tastierino numerico laterale. Tra le specifiche troviamo anche il supporto alla connettività Wi-Fi 6E oltre che il sistema operativo Windows 11.

Considerando il calo di prezzo registrato in queste ore, MSI Modern 15 è oggi uno dei notebook più interessanti su Amazon per gli utenti alla ricerca di un prodotto in grado di offrire ottime prestazioni con una spesa contenuta. Si tratta del modello giusto per lo studio oppure per il lavoro, sia in ufficio che da remoto.

MSI Modern 15: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il notebook MSI Modern 15, nella variante descritta nel paragrafo precedente, con un prezzo scontato a 449 euro. Il modello, venduto direttamente da Amazon, è oggi un vero e proprio affare per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo notebook da meno di 500 euro. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

