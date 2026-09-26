Mova V70 Ultra complete

Ho finalmente trovato un robot che non lascia lo sporco negli angoli, e non è l'apertura entusiasta di una recensione a pagamento: è la conclusione a cui sono arrivato dopo settimane in cui il mocio e la spazzola laterale del V70 hanno raggiunto fisicamente punti che nessun altro robot provato finora toccava.

La potenza dichiarata dichiarata è mostruosa, così come ottimo è il sistema per rilevare gli ostacoli, ma c'è un episodio che coinvolge l'incontro con una scrivania che vale la pena raccontare. In ogni caso, il nome da memorizzare è uno solo, MaxiReachX, ovvero la soluzione per estendere alcune parti meccaniche, che cambia davvero le regole del gioco sui bordi.

Però c'è una buona notizia: il modello "Pure" condivide tutta la potenza di aspirazione, con qualche accessorio in meno e costa praticamente la metà, è l'acquisto migliore che si possa fare.