Ho finalmente trovato il robot aspirapolvere che pulisce anche gli angoli di casa
Ho finalmente trovato un robot che non lascia lo sporco negli angoli: ecco come ci è riuscito, e quanto costa questa soddisfazione.
C’è un dettaglio che, per anni, ha tradito ogni robot aspirapolvere circolare: l’angolo. Il punto esatto in cui pavimento e battiscopa si incontrano, quello che la forma tonda dell’apparecchio non riesce fisicamente a toccare, restando sempre lì, immutato, sessione dopo sessione.
Il MOVA V70 Ultra Complete nasce per chiudere proprio questo capitolo. È un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia premium, disponibile in Italia al prezzo di listino di 1.399 euro, sia nella versione bianca sia nella variante trasparente "X".
Si rivolge a chi ha una casa di dimensioni medio-grandi, pavimenti misti, magari animali domestici in giro, e non ha nessuna intenzione di intervenire manualmente sui bordi. La promessa è semplice: risolvere il problema geometrico degli angoli con un braccio meccanico reale, non con un algoritmo più furbo che lo aggira soltanto.
Il consiglio è di leggere fino in fondo: c’è un’alternativa più che economica che potrebbe davvero sorprendere.
Mova V70 Ultra complete
Ho finalmente trovato un robot che non lascia lo sporco negli angoli, e non è l'apertura entusiasta di una recensione a pagamento: è la conclusione a cui sono arrivato dopo settimane in cui il mocio e la spazzola laterale del V70 hanno raggiunto fisicamente punti che nessun altro robot provato finora toccava.
La potenza dichiarata dichiarata è mostruosa, così come ottimo è il sistema per rilevare gli ostacoli, ma c'è un episodio che coinvolge l'incontro con una scrivania che vale la pena raccontare. In ogni caso, il nome da memorizzare è uno solo, MaxiReachX, ovvero la soluzione per estendere alcune parti meccaniche, che cambia davvero le regole del gioco sui bordi.
Però c'è una buona notizia: il modello "Pure" condivide tutta la potenza di aspirazione, con qualche accessorio in meno e costa praticamente la metà, è l'acquisto migliore che si possa fare.
- Braccio MaxiReachX per bordi e angoli reali
- Lavaggio a 100°C con risultati misurati sul campo
- LiDAR retrattile, passa sotto i mobili bassi
- Riconoscimento ostacoli affidabile
- App completa e granulare stanza per stanza
- Prezzo elevato rispetto alla concorrenza diretta
- App che richiede tempo per essere padroneggiata
- Episodio isolato di errore su un ostacolo basso e piatto
Il MOVA V70 Ultra Complete mantiene la classica scocca circolare, ma il sensore LiDAR non è fisso: si ritrae come un piccolo periscopio quando il robot passa sotto mobili bassi, portando l'altezza a soli 8,95 centimetri a torretta abbassata.
Nella pratica questo significa poter pulire sotto divani e credenze con luce ridotta, dove altri robot con torretta fissa devono semplicemente rinunciare.
Sotto lavora la spazzola DuoBrush, un doppio rullo pensato per limitare i grovigli di peli. Nei miei test con peli di cane distribuiti volutamente su pavimento duro, la spazzola principale è rimasta praticamente libera da nodi: solo la ruotina anteriore raccoglie qualche capello occasionale, un limite comune anche ai concorrenti di fascia alta.
Chiunque abbia usato un robot aspirapolvere conosce la frustrazione dell'angolo che il robot circumnaviga senza mai davvero pulirlo. MOVA affronta il problema con un braccio meccanico che estende fisicamente mocio e spazzola laterale ben oltre il perimetro della scocca.
Il mocio arriva a 16 centimetri oltre il profilo standard, la spazzola laterale si allunga fino a 12 centimetri. Nelle mie settimane di utilizzo, sotto mobili bassi e sottopensili di cucina, questo dettaglio meccanico si è dimostrato più incisivo di quanto mi aspettassi.
Non è la prima volta che un robot prova a estendere il panno verso i bordi, ma la combinazione tra ampiezza dell'estensione e fluidità del movimento mette il V70 un gradino sopra quanto avevo già provato in questa categoria.
Il motore genera 40.000 Pa di aspirazione, un valore che oggi rappresenta il tetto massimo raggiunto dal mercato: i top di gamma concorrenti come Roborock Saros 20 e Dreame X60 Max Ultra si fermano rispettivamente a 36.000 e 35.000 Pa. Nell'uso quotidiano questa potenza raccoglie senza fatica polvere fine, briciole, peli e detriti più consistenti, sia su pavimento duro sia su tappeto.
Nei miei test con sporco misto distribuito volutamente fino ai bordi, il primo passaggio ha eliminato la maggior parte dei residui. Negli angoli più complessi è stato necessario un secondo passaggio per completare il lavoro, un comportamento che riguarda del resto quasi ogni robot circolare, indipendentemente dalla potenza dichiarata.
Il lavaggio lavora altrettanto bene: due moci controrotanti a 300 giri al minuto, con 15 N di pressione costante, hanno rimosso completamente una macchia di ketchup secco già al primo passaggio sulla superficie aperta.
La navigazione si affida al LiDAR retrattile abbinato a una telecamera RGB e a un'illuminazione frontale per le zone in penombra. Nel mio periodo di test il robot ha riconosciuto in modo affidabile scarpe, cavi e giocattoli lasciati a terra.
C'è però un episodio che merita di essere raccontato: durante una sessione il robot ha scambiato la base piatta di una scrivania per un ostacolo da scalare invece che da aggirare, complice il sistema StepMaster 2.0, che gli permette di superare soglie fino a 4,5 centimetri singole e transizioni combinate fino a 9 centimetri.
Un caso isolato, non un difetto strutturale, ma un promemoria utile: meglio togliere di mezzo cavi sottili e oggetti piccoli prima di avviare la pulizia.
La stazione automatizza l'intero ciclo di manutenzione. Il sistema EcoCyclone elimina il sacchetto usa e getta a favore di un contenitore lavabile, con autonomia dichiarata fino a 100 giorni senza svuotamento. Dopo ogni sessione la base lava i panni con acqua fino a 100°C, e nei miei controlli con termometro la temperatura reale ha effettivamente superato questa soglia.
L'app è tra le più complete provate in questa fascia: mappa per stanza, programmazione, regolazione indipendente di potenza e umidità dei panni. Il rovescio della medaglia è che, proprio per la quantità di opzioni, richiede qualche minuto in più nella prima settimana per essere padroneggiata davvero.
Mova V70 Ultra complete
Il MOVA V70 Ultra Complete ha un argomento che nessun concorrente diretto replica con la stessa ampiezza: il braccio MaxiReachX, capace di portare mocio e spazzola oltre il perimetro della scocca. A questo si aggiungono un LiDAR retrattile che apre porte prima chiuse ai robot circolari e una stazione base che automatizza davvero tutto il ciclo di manutenzione.
La stazione con lavaggio a 100°C è ormai uno standard atteso in questa fascia, non più un elemento distintivo. L'app richiede tempo per essere padroneggiata, e un episodio isolato con un ostacolo basso ricorda che nessun sistema è infallibile. Sull'aspirazione, invece, il V70 non ha nulla da invidiare a nessuno: con 40.000 Pa è oggi tra i più potenti robot lavapavimenti disponibili sul mercato.
A 1.399 euro il MOVA V70 Ultra Complete non è per tutti: chi vive in un appartamento piccolo, con arredo essenziale e pochi angoli complicati, farebbe prima a orientarsi su un modello meno costoso, magari lo stesso MOVA P70 Pro Ultra.
E se il vero motivo d'acquisto resta il braccio MaxiReachX, vale la pena sapere che esiste anche la variante Pure a 799 euro: stessa aspirazione, stesso braccio estensibile, con solo qualche pezzo di ricambio e qualche extra in meno rispetto alla confezione completa.
Per chi ha già rinunciato a intervenire manualmente sui bordi e cerca l'ultimo tassello mancante nell'automazione della pulizia domestica, questo è probabilmente il miglior sistema oggi disponibile per farlo, a prescindere da quale delle due versioni si scelga.
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