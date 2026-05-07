TOTALE PUNTI 8.7 Come è fatto Il modello di punta dell’azienda di Hong Kong è una macchina estremamente sofisticata. Lunga 77 cm, larga 54 e con un’altezza di 30, ha un aspetto solido e massiccio, come conferma anche il peso sulla bilancia, che si attesta sui 30 chili. La mole considerevole, però, è giustificata dalla tecnologia che integra e dalla sua destinazione d’uso. La prima include un sistema evoluto di trazione integrale con ruote anteriori (direzionali) a doppio anello in gomma e una coppia di cerchi posteriori tassellati in plastica dura. I motori sono 4 da 116 W ciascuno e vengono alimentati da una batteria da 36V con una capacità di 243 Wh, che promette un’autonomia di taglio pari a 2.000 metri quadrati (da cui il nome). La “vista” del mezzo è affidata al sistema UltraView 3.0 composto da un LiDAR (un sistema di telerilevamento laser 3D) a 360° sulla cover superiore, due telecamere HDR 1080p nella parte frontale e un “cervello” dotato di Intelligenza Artificiale. Essendo progettato per coprire ampie superfici, dispone di due dischi dotati di sei lame ciascuno che, grazie al sistema Ultra Trim 2.0 di estensione verso l’esterno, garantiscono una superficie di taglio di 40 cm e una distanza dai bordi di meno di 3 cm.

PRO Facilità di configurazione e uso

Estrema silenziosità

Qualità del taglio

Trazione efficace su tutti i terreni

Sicurezza CONTRO Prezzo non popolare

Precisione non ottimale attorno agli ostacoli

Picchetti fragili

Unboxing e montaggio VOTO: 9 Tenete le forze per l’inizio: l’unica vera fatica che richiederà il LiDAX Ultra 2000 AWD sarà quella per portarlo a casa o là dove lo metterete in funzione. La scatola è di taglia XL (100 x 60 x 46 cm) e il peso non è lontano dai 40 kg, rendendo ogni spostamento impegnativo. In più, oltre alla scatola in cartone esterna, ce n’è un’altra interna da scartare. Ma una volta aperte queste, preparare il robot è un gioco da ragazzi. Grazie a un foglio di istruzioni gigante e ai pochi pezzi da assemblare, il tosaerba è subito operativo e la base di ricarica si installa rapidamente. Solo i picchetti di fissaggio al terreno di quest’ultima mostrano una debolezza: sono di plastica e su terreni duri rischiano di rompersi mentre li si avvita. Il lungo cavo, invece, permette un agile collegamento anche se la presa di corrente è lontana. Ma attenti, allora, che la portata del vostro Wi-Fi casalingo sia sufficiente per far arrivare un segnale forte fino all’apparecchio, altrimenti l’operatività è a rischio.

Configurazione VOTO: 9.5 La parte forse più divertente della messa in opera del robot MOVA è la configurazione delle sue opzioni e la creazione delle aree di lavoro. Grazie alla semplice app e al pannello di controllo celato sotto il pannello superiore della carrozzeria, in pochi minuti si possono settare parametri come la tipologia di taglio (regolabile su tre livelli di accuratezza), l’altezza della tosatura (da 3 a 10 cm), il verso del taglio (orizzontale, verticale, incrociato, ecc.), la frequenza di attivazione e tutte le impostazioni per la protezione dagli ostacoli, dalla pioggia o dal furto. E, usando il telefono, si disegnano il perimetro delle aree da tagliare e le zone vietate come se si guidasse un’automobile radiocomandata con tanto di telecamera. Tutti i bambini del vicinato vorranno fare queste operazioni al posto vostro!

Taglio VOTO: 8.3 Una volta avviato il tosaerba, a voi non resterà che stare a guardare. Lui si staccherà dalla base e con una estrema silenziosità studierà la mappa del giardino per poi cominciare il taglio. Inizialmente, i movimenti vi sembreranno un po’ casuali ma, a poco a poco, diventeranno regolari e ordinati, facendogli “macinare” i metri quadri con meticolosa rapidità. E non bisognerà preoccuparsi di eventuali ostacoli non segnalati, oggetti dimenticati a terra, animali domestici di passaggio o bambini indisciplinati. Grazie alle telecamere e al sistema laser, il robot aggirerà impedimenti e imprevisti nella massima sicurezza per poi cercare di tornare a finire il lavoro in un secondo momento. E se il terreno si rivelerà impervio e accidentato, nessun problema: il sistema AWD gli farà raggiungere qualsiasi punto e superare ogni pendenza (anche piuttosto ripida), mentre le sospensioni indipendenti e l’altezza contenuta ne impediranno il ribaltamento, perfino in condizioni critiche. Il taglio dell’erba risulterà quindi sempre preciso e regolare, sebbene la perfezione sui bordi e l’altezza minima da terra di soli 3 cm possano risultare non perfette per i più esigenti.

Performance VOTO: 8.5 L’efficienza del MOVA appare apprezzabile: malgrado alcuni “sabotaggi” voluti, intralci sparsi e una superficie abbastanza impervia, il robot ha completato il taglio di quasi 130 metri quadri di giardino in poco più di un’ora con un consumo della batteria vicino al 15% di una ricarica completa. La proiezione sulla carica intera è quindi prossima ai 900 mq (o a 7 tagli senza “fare il pieno”). Tutti calcoli che si possono eseguire comodamente seduti su una sdraio, mentre al lavoro duro pensa lui.

Prezzo VOTO: 8 Trattandosi del modello "top" del marchio, il LiDAX Ultra 2000 AWD ha un prezzo di listino non proprio popolare: 2.199 €. Ma si possono facilmente trovare delle offerte per risparmiare qualche centinaio di euro. E poi, volete mettere il sollievo di non dover più tagliare l’erba a mano? MOVA LiDAX Ultra 2000 AWD Robot Tagliaerba 36V, senza RTK, Mappatura Assistita dall'IA, LiDAR 3D 360° + AI Dual Vision, Doppio Disco da 6 lame ciascuno