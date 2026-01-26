Libero
Mouse verticale ergonomico Anker in offerta, sconto imperdibile

Design ergonomico, DPI regolabili e tasti avanti/indietro: l’Anker verticale è ora in promozione con risparmio del 32%.

Mouse verticale ergonomico Anker in offerta, sconto imperdibile

Se cerchi un mouse verticale ergonomico capace di alleggerire il carico su polso e avambraccio, l’Anker Mouse Verticale oggi è in evidenza con uno sconto del 32%. Una soluzione pensata per favorire una presa naturale e rilassata, che aiuta a mantenere una postura più corretta anche nelle lunghe sessioni. La scocca offre una finitura piacevole al tatto e, dopo un breve periodo di adattamento, garantisce controllo sicuro e comfort costante. Per approfittare della promozione, ecco il link diretto.

Nell’uso quotidiano spiccano la scorrevolezza e la precisione, con una sensibilità regolabile in base alle esigenze. I comandi risultano intuitivi e permettono di muoversi tra le pagine e i contenuti in modo fluido, rendendolo una scelta adatta a chi passa molte ore al computer e desidera un accessorio pratico, confortevole e ben costruito.

Anker Mouse Verticale: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta Amazon mette in vetrina l’Anker Mouse Verticale a 17,79€ con sconto del 32%. Un prezzo particolarmente interessante per chi desidera migliorare l’ergonomia della propria postazione con un accessorio affidabile e semplice da usare. Per verificare la disponibilità e le condizioni aggiornate dell’offerta puoi visitare la pagina prodotto tramite il link diretto.

La promozione è attiva ora su Amazon: se cerchi una soluzione comoda e dal design verticale, è il momento giusto per fare l’upgrade della tua postazione senza spendere troppo.

Anker Mouse Verticale: le caratteristiche tecniche

Il punto di forza è il design ergonomico verticale, studiato per mantenere il polso in posizione neutra e ridurre l’affaticamento del braccio. La sensibilità è regolabile su tre livelli (DPI 800/1200/1600) grazie al tracciamento ottico, per un controllo preciso su varie superfici.

Per la produttività quotidiana sono presenti i tasti Avanti/Indietro, utili nella navigazione web. La connessione è wireless 2,4 GHz con ricevitore USB incluso, mentre la modalità di risparmio energetico spegne il mouse dopo 8 minuti di inattività. Funziona con 2 batterie AAA (non incluse) ed è compatibile con Mac, Windows 10 e Linux. Le dimensioni sono 120 x 62,8 x 74,8 mm per 96,4 g. In confezione trovi mouse, dongle USB e manuale; è prevista una garanzia di 18 mesi. Colore: nero.

