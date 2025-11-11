Moulinex PerfectMix, potenza e precisione in cucina con 24% di sconto

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Offerta sul frullatore da 1200W con lame Powelix, caraffa in vetro da 2L e funzione autopulente. Ideale per smoothie, vellutate e salse

Se cerchi un alleato affidabile per ricette veloci e consistenti, il Moulinex PerfectMix LM871A10 arriva oggi con uno sconto del 24%. Potenza elevata e controlli intuitivi si combinano con una caraffa in vetro capiente e programmi dedicati per semplificare la preparazione di frullati, vellutate e cocktail. Apprezzato per la capacità di tritare ghiaccio e gestire ingredienti più duri, si distingue per la facilità d’uso e il programma di autopulizia che riduce i tempi tra una preparazione e l’altra.

Il design robusto e la stabilità in uso si uniscono a prestazioni costanti: una soluzione pratica per la quotidianità, pensata per chi desidera risultati omogenei senza complicazioni. Un’offerta da cogliere al volo se vuoi un frullatore versatile e pronto all’uso.

Moulinex PerfectMix LM871A10: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Moulinex PerfectMix LM871A10 è in offerta a 98,59€ con uno sconto del 24%. Considerando la riduzione applicata, il risparmio è di circa 31€, un taglio interessante per portarsi a casa un frullatore potente e completo. L’accesso all’offerta è diretto dalla pagina Amazon del prodotto.

Moulinex PerfectMix LM871A10: le caratteristiche tecniche

Il cuore del Moulinex PerfectMix LM871A10 è il motore da 1200 W, capace di arrivare fino a 28.000 giri/min per lavorare con efficacia frutta, verdura, frutta secca e ghiaccio. Le lame con tecnologia Powelix assicurano un taglio rapido e omogeneo, riducendo i tempi di preparazione fino al 30% rispetto a soluzioni tradizionali.

La caraffa in vetro da 2 L (capacità utile 1,5 L) è termoresistente e adatta a ricette calde e fredde. L’interfaccia touch offre programmi automatici dedicati a frullati, tritaghiaccio e autopulizia, oltre alla regolazione della velocità e alla funzione pulse. Il corpo in acciaio inox è supportato da un sistema di raffreddamento ad aria e da ventose alla base per una stabilità ottimale durante l’uso.

Tra le specifiche spiccano le 3 velocità, le dimensioni di 30,4 x 22,6 x 38,6 cm e un peso di 4,35 kg. In più, l’app gratuita Moulinex mette a disposizione oltre 150 ricette per ispirare nuove preparazioni e sfruttare al meglio il potenziale del dispositivo, mentre il programma di autopulizia semplifica la manutenzione quotidiana.

