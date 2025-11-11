Libero
OFFERTE

Moulinex PerfectMix, potenza e precisione in cucina con 24% di sconto

Offerta sul frullatore da 1200W con lame Powelix, caraffa in vetro da 2L e funzione autopulente. Ideale per smoothie, vellutate e salse

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Moulinex PerfectMix, potenza e precisione in cucina con 24% di sconto Amazon

Se cerchi un alleato affidabile per ricette veloci e consistenti, il Moulinex PerfectMix LM871A10 arriva oggi con uno sconto del 24%. Potenza elevata e controlli intuitivi si combinano con una caraffa in vetro capiente e programmi dedicati per semplificare la preparazione di frullati, vellutate e cocktail. Apprezzato per la capacità di tritare ghiaccio e gestire ingredienti più duri, si distingue per la facilità d’uso e il programma di autopulizia che riduce i tempi tra una preparazione e l’altra.

Il design robusto e la stabilità in uso si uniscono a prestazioni costanti: una soluzione pratica per la quotidianità, pensata per chi desidera risultati omogenei senza complicazioni. Un’offerta da cogliere al volo se vuoi un frullatore versatile e pronto all’uso.

Moulinex PerfectMix LM871A10

Moulinex PerfectMix LM871A10

98,59 €129,99 € -31,40 € (24%)

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Moulinex PerfectMix LM871A10: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Moulinex PerfectMix LM871A10 è in offerta a 98,59€ con uno sconto del 24%. Considerando la riduzione applicata, il risparmio è di circa 31€, un taglio interessante per portarsi a casa un frullatore potente e completo. L’accesso all’offerta è diretto dalla pagina Amazon del prodotto.

Moulinex PerfectMix LM871A10

Moulinex PerfectMix LM871A10

98,59 €129,99 € -31,40 € (24%)

Moulinex PerfectMix LM871A10: le caratteristiche tecniche

Il cuore del Moulinex PerfectMix LM871A10 è il motore da 1200 W, capace di arrivare fino a 28.000 giri/min per lavorare con efficacia frutta, verdura, frutta secca e ghiaccio. Le lame con tecnologia Powelix assicurano un taglio rapido e omogeneo, riducendo i tempi di preparazione fino al 30% rispetto a soluzioni tradizionali.

La caraffa in vetro da 2 L (capacità utile 1,5 L) è termoresistente e adatta a ricette calde e fredde. L’interfaccia touch offre programmi automatici dedicati a frullati, tritaghiaccio e autopulizia, oltre alla regolazione della velocità e alla funzione pulse. Il corpo in acciaio inox è supportato da un sistema di raffreddamento ad aria e da ventose alla base per una stabilità ottimale durante l’uso.

Tra le specifiche spiccano le 3 velocità, le dimensioni di 30,4 x 22,6 x 38,6 cm e un peso di 4,35 kg. In più, l’app gratuita Moulinex mette a disposizione oltre 150 ricette per ispirare nuove preparazioni e sfruttare al meglio il potenziale del dispositivo, mentre il programma di autopulizia semplifica la manutenzione quotidiana.

Moulinex PerfectMix LM871A10

Moulinex PerfectMix LM871A10

98,59 €129,99 € -31,40 € (24%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

ENEL

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963