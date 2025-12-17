Moulinex, ora a meno di 100€ la friggitrice ad aria con infrarossi

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Friggitrice ad aria 7L con infrarossi, doppia resistenza e finestra. Sconto del 41% su Amazon: cottura rapida, uniforme e pulizia facile.

Amazon

Se cerchi una soluzione pratica per pasti gustosi e leggeri, la Moulinex Easy Fry Infrared è in promozione su Amazon con uno sconto del 41%. L’utilizzo è immediato grazie al display chiaro e ai comandi intuitivi, mentre il cestello capiente semplifica la gestione dei pasti per tutta la famiglia senza occupare troppo spazio. Le preparazioni risultano rapide e uniformi, con una pulizia facilitata: il cestello è antiaderente e lavabile in lavastoviglie, così da ridurre al minimo lo stress post-cena.

Approfitta dell’offerta su Amazon e porta in cucina una friggitrice ad aria capace di unire velocità e praticità. La finestra di osservazione ti consente di monitorare le pietanze senza interrompere la cottura, mentre l’operatività immediata rende l’esperienza piacevole fin dal primo utilizzo.

Moulinex Easy Fry Infrared

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Moulinex Easy Fry Infrared: prezzo, offerta e sconto Amazon

La Moulinex Easy Fry Infrared è proposta a 99,99€ con uno sconto del 41%. È un’occasione interessante per una friggitrice ad aria capiente e ben accessoriata, ideale per ridurre i tempi di preparazione e ottenere risultati croccanti e omogenei.

Per maggiori dettagli e per acquistare, visita la pagina Amazon dal link diretto indicato sopra: bastano pochi click per portare a casa un elettrodomestico pensato per semplificare la routine in cucina.

Moulinex Easy Fry Infrared

Moulinex Easy Fry Infrared: le caratteristiche tecniche

Con una capacità di 7 litri, questa friggitrice ad aria serve fino a 8 persone mantenendo un design compatto. La tecnologia a infrarossi porta rapidamente la temperatura fino a 240°, mentre la doppia resistenza garantisce una circolazione del calore uniforme dall’alto verso il basso per cotture dorate e omogenee senza continue aperture o mescolate.

La finestra di osservazione consente di controllare l’interno in ogni momento, e il cestello antiaderente è lavabile in lavastoviglie per una manutenzione senza pensieri. Il pannello digitale offre 8 modalità, una modalità manuale e la funzione di mantenimento in caldo, favorendo preparazioni più leggere con meno olio. In più, il sistema permette di risparmiare fino al 70% di energia, riducendo i tempi in cucina.

Tra le specifiche spiccano la potenza di 2020 W, il modello EZ832HF0, il colore Grigio e le dimensioni di 42,1 x 27,9 x 31,3 cm con un peso di 5,2 kg. Un set completo pensato per chi vuole qualità, velocità e praticità in un unico elettrodomestico.

Moulinex Easy Fry Infrared