Moulinex, meno di 100€ per la friggitrice 2-in-1 Easy Fry & Grill XXL

Friggitrice ad aria e grill con capacità XXL, 8 programmi e cottura sana: scopri l’offerta sulla Moulinex Easy Fry & Grill XXL.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Moulinex, meno di 100€ per la friggitrice 2-in-1 Easy Fry & Grill XXL

Se stai cercando una soluzione versatile per cucinare in modo pratico e leggero, la Moulinex Easy Fry & Grill XXL è una scelta centrata: una friggitrice ad aria che integra anche la funzione grill, pensata per ottenere pietanze croccanti fuori e succose dentro. In questo momento è proposta con sconto del 18% su Amazon: ecco il link diretto. Nell’uso quotidiano spiccano semplicità, versatilità e risultati costanti, con cottura più leggera e uniforme utilizzando poco o niente olio.

La capienza generosa rende questo modello adatto anche a famiglie e cene con amici, mentre i programmi preimpostati aiutano a passare da patatine a pollo, verdure o pizza in pochi tocchi. La combinazione di friggitrice ad aria e griglia amplia le ricette e riduce i tempi rispetto ai metodi tradizionali, con una pulizia rapida che ne facilita l’utilizzo giorno dopo giorno.

Moulinex Easy Fry & Grill XXL

Moulinex Easy Fry & Grill XXL

89,98 €109,99 € -20,01 € (18%)

Moulinex Easy Fry & Grill XXL: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon la Moulinex Easy Fry & Grill XXL è in offerta a 89,98€ con sconto del 18%. Un prezzo davvero competitivo per una 2-in-1 di marca pensata per servire più persone, con funzioni che semplificano la vita in cucina. Per dettagli aggiornati su disponibilità e condizioni visita la pagina ufficiale del prodotto tramite questo link diretto.







Moulinex Easy Fry & Grill XXL: le caratteristiche tecniche

Questo modello combina friggitrice ad aria e grill in un unico elettrodomestico. Il divisore facile da rimuovere consente di cuocere due pietanze contemporaneamente oppure ingredienti oversize in un unico spazio: una flessibilità che non si trova su tutte le friggitrici della stessa fascia. La tecnologia di cottura ad aria aiuta a ottenere piatti leggeri, mentre la funzione grill completa le ricette con la giusta doratura.

La griglia in alluminio pressofuso è progettata per carne tenera e verdure cotte a puntino. A supporto ci sono 8 programmi predefiniti (patatine fritte, nuggets, pollo arrosto, pizza, carne, pesce, verdure, dolci) e una modalità manuale per personalizzare tempi e temperature: una dotazione che rende la macchina adatta tanto ai neofiti quanto a chi vuole maggiore controllo.

La capacità XXL da 6,5 litri (fino a 2 kg) è indicata per fino a 8 persone, ideale per famiglie o ospiti. Le dimensioni sono 36,1 x 30,3 x 43,2 cm con peso di 5,51 kg; colore nero. Tra le praticità quotidiane spiccano le parti lavabili in lavastoviglie. Il modello è EZ801810 e può contare anche sull’app ricette per ispirarsi e variare il menù.







Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

