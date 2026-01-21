Moulinex, meno di 100€ per la friggitrice 2-in-1 Easy Fry & Grill XXL
Friggitrice ad aria e grill con capacità XXL, 8 programmi e cottura sana: scopri l’offerta sulla Moulinex Easy Fry & Grill XXL.
Se stai cercando una soluzione versatile per cucinare in modo pratico e leggero, la Moulinex Easy Fry & Grill XXL è una scelta centrata: una friggitrice ad aria che integra anche la funzione grill, pensata per ottenere pietanze croccanti fuori e succose dentro. In questo momento è proposta con sconto del 18% su Amazon: ecco il link diretto. Nell’uso quotidiano spiccano semplicità, versatilità e risultati costanti, con cottura più leggera e uniforme utilizzando poco o niente olio.
La capienza generosa rende questo modello adatto anche a famiglie e cene con amici, mentre i programmi preimpostati aiutano a passare da patatine a pollo, verdure o pizza in pochi tocchi. La combinazione di friggitrice ad aria e griglia amplia le ricette e riduce i tempi rispetto ai metodi tradizionali, con una pulizia rapida che ne facilita l’utilizzo giorno dopo giorno.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
Moulinex Easy Fry & Grill XXL: prezzo, offerta e sconto Amazon
Su Amazon la Moulinex Easy Fry & Grill XXL è in offerta a 89,98€ con sconto del 18%. Un prezzo davvero competitivo per una 2-in-1 di marca pensata per servire più persone, con funzioni che semplificano la vita in cucina. Per dettagli aggiornati su disponibilità e condizioni visita la pagina ufficiale del prodotto tramite questo link diretto.
Moulinex Easy Fry & Grill XXL: le caratteristiche tecniche
Questo modello combina friggitrice ad aria e grill in un unico elettrodomestico. Il divisore facile da rimuovere consente di cuocere due pietanze contemporaneamente oppure ingredienti oversize in un unico spazio: una flessibilità che non si trova su tutte le friggitrici della stessa fascia. La tecnologia di cottura ad aria aiuta a ottenere piatti leggeri, mentre la funzione grill completa le ricette con la giusta doratura.
La griglia in alluminio pressofuso è progettata per carne tenera e verdure cotte a puntino. A supporto ci sono 8 programmi predefiniti (patatine fritte, nuggets, pollo arrosto, pizza, carne, pesce, verdure, dolci) e una modalità manuale per personalizzare tempi e temperature: una dotazione che rende la macchina adatta tanto ai neofiti quanto a chi vuole maggiore controllo.
La capacità XXL da 6,5 litri (fino a 2 kg) è indicata per fino a 8 persone, ideale per famiglie o ospiti. Le dimensioni sono 36,1 x 30,3 x 43,2 cm con peso di 5,51 kg; colore nero. Tra le praticità quotidiane spiccano le parti lavabili in lavastoviglie. Il modello è EZ801810 e può contare anche sull’app ricette per ispirarsi e variare il menù.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.