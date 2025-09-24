Moulinex Frutelia +, riduzione del 33% per la centrifuga compatta per succhi freschi

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Con l’arrivo dell’autunno cresce la voglia di prendersi cura di sé anche a tavola, magari con succhi freschi e genuini preparati in casa. La Moulinex Frutelia + è la centrifuga pensata per rendere tutto più semplice: compatta, pratica e veloce, ti permette di trasformare frutta e verdura in bevande ricche di gusto in pochi istanti. Oggi diventa ancora più interessante grazie a un’offerta che ne abbassa il prezzo.

Se stai cercando una centrifuga compatta, affidabile e facile da pulire, la Moulinex Frutelia + è una proposta davvero interessante. Con 350 W di potenza, 2 velocità e funzione a impulsi, lavora con efficacia frutta di dimensioni anche generose grazie all’ampia apertura.

Il filtro in acciaio inox garantisce prestazioni durature, mentre il raccogli polpa da 950 ml la rende perfetta per l’uso quotidiano. In questo momento è in offerta al prezzo di 39,89€ con sconto del 33% su Amazon: vai all’offerta. Struttura stabile con piedini antiscivolo, parti lavabili in lavastoviglie e design compatto completano un pacchetto che la rende un vero best buy per chi desidera succhi freschi in pochi istanti.

Moulinex Frutelia +: prezzo, offerta e sconto Amazon

La Moulinex Frutelia + è disponibile su Amazon a 39,89€ con sconto del 33%. Un prezzo che rende questa centrifuga particolarmente interessante per portare in cucina una soluzione quotidiana, pratica e compatta, capace di offrire succhi ricchi di gusto con il minimo sforzo. L’offerta è attiva sulla pagina prodotto: verifica disponibilità e prezzo aggiornato.

Moulinex Frutelia +: le caratteristiche tecniche

Progettata per un utilizzo giornaliero, la Moulinex Frutelia + (JU3708) unisce potenza da 350 W, 2 velocità e funzione a impulsi per gestire al meglio diversi ingredienti. L’ampia apertura consente di inserire pezzi grandi o interi di frutta, mentre il filtro in acciaio inox assicura prestazioni durature.

Il raccogli polpa da 950 ml offre la capacità giusta per ogni occasione. Il design è stabile e sicuro grazie ai piedini anti-grip, con maniglie ergonomiche a bloccaggio facile per rendere lo spostamento più comodo. Le parti rimovibili lavabili in lavastoviglie semplificano la pulizia a fine uso.

La scheda tecnica include colore Nero, dimensioni compatte 24,5 x 32 x 34 cm e peso 1,9 kg, alimentazione a 220V e spegnimento automatico. La rumorosità è di 44 dB, un valore contenuto che ne favorisce l’uso in casa. Con queste caratteristiche, Frutelia + si distingue per praticità, facilità di utilizzo e manutenzione, risultando un’ottima scelta per chi desidera succhi freschi con tempi rapidi e ingombro ridotto.

